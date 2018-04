Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"765780d2-f17d-4e99-8a53-6e77c402afef","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nehéz helyzetben vannak a miskolci DK-sok: a taktikai szavazást népszerűsítő oldalak szerint a Jobbik jelöltje helyben megverheti a fideszes Csöbör Katalint. Mi a rosszabb, Orbán vagy Vona? Hogyan szavazzanak valakire, aki Gyurcsánynak is bilincset ígér? Nehéz dilemma ez. Videóriportunk a városról, ami annyira izgalmas, hogy a miniszterelnök kétszer is járt ott.","shortLead":"Nehéz helyzetben vannak a miskolci DK-sok: a taktikai szavazást népszerűsítő oldalak szerint a Jobbik jelöltje helyben...","id":"20180405_Gyurcsany_Ferenc_hivasara_varnak_a_miskolci_DKsok_hogy_atszavazzanak_Jakab_Peterre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=765780d2-f17d-4e99-8a53-6e77c402afef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f466d2-3395-4a5d-b8c6-d54419ebcdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Gyurcsany_Ferenc_hivasara_varnak_a_miskolci_DKsok_hogy_atszavazzanak_Jakab_Peterre","timestamp":"2018. április. 05. 15:20","title":"Gyurcsány Ferenc jelére várnak a miskolci DK-sok ahhoz, hogy átszavazzanak a jobbikosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt években. ","shortLead":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt...","id":"20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f05661-3bba-4658-a2f0-af3e04a8da60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","timestamp":"2018. április. 05. 10:53","title":"A madárinfluenza és a sertéspestis után itt az újabb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c72f0a0-dbd0-4164-9c26-7f5448ef6d49","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csillagászat történelmének legnagyobb teleszkópja segítségével vizsgálták meg.","shortLead":"A csillagászat történelmének legnagyobb teleszkópja segítségével vizsgálták meg.","id":"20180404_kopkodo_fekete_lyukat_ilyen_reszletesseggel_meg_sosem_sikerult_megfigyelni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c72f0a0-dbd0-4164-9c26-7f5448ef6d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0cab3d-74e2-4fd1-abd8-ddaaf1fc53e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_kopkodo_fekete_lyukat_ilyen_reszletesseggel_meg_sosem_sikerult_megfigyelni","timestamp":"2018. április. 04. 16:40","title":"Köpködő fekete lyukat ilyen részletességgel még sosem sikerült megfigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fél évre bezárják a Fülöp-szigetek legismertebb üdülőszigetét, Boracayt, miután kiderült, hogy a helyi szállodák és éttermek jó része mindenféle szűrés és tisztítás nélkül engedi be a szennyvizet a tengerbe.","shortLead":"Fél évre bezárják a Fülöp-szigetek legismertebb üdülőszigetét, Boracayt, miután kiderült, hogy a helyi szállodák és...","id":"20180405_Emesztogodor_lett_a_legjobb_fulopszigeteki_udulohely__be_is_zarjak_fel_evre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea7fa6f-41d4-4165-b270-2cc565890d98","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Emesztogodor_lett_a_legjobb_fulopszigeteki_udulohely__be_is_zarjak_fel_evre","timestamp":"2018. április. 05. 11:54","title":"Emésztőgödör lett a legjobb Fülöp-szigeteki üdülőhely – be is zárják fél évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új lakásoknál a tavalyi utolsó negyedév 12,3 százalékos éves áremelkedést hozott, ami az elmúlt öt év legmagasabb értéke. A jelenlegi szabályozás szerint a 2019 végéig használatba vett új lakásokra vonatkozik csak a kedvezményes 5 százalékos áfa.","shortLead":"Az új lakásoknál a tavalyi utolsó negyedév 12,3 százalékos éves áremelkedést hozott, ami az elmúlt öt év legmagasabb...","id":"20180404_Ujlakaspiac_szoritja_a_fejlesztoket_a_2020as_hatarido_de_ugyis_a_vevo_fizeti_ki_a_20_szazalekos_dragulast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220077d0-2541-4930-8011-2524d7c64d1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180404_Ujlakaspiac_szoritja_a_fejlesztoket_a_2020as_hatarido_de_ugyis_a_vevo_fizeti_ki_a_20_szazalekos_dragulast","timestamp":"2018. április. 04. 09:39","title":"Újlakás-piac: szorítja a fejlesztőket a 2020-as határidő, de úgyis a vevő fizeti ki a 20 százalékos drágulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24772549-213f-4d18-b05b-73b3177e8644","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európa egyik legjelentősebb közéleti hetilapja szerint a lengyelországi Jog és Igazságosság (PiS) pártot vezető Kaczynskihez hasonlóan Orbán is a kozervatív nacionalizmusra építette fel rendszerét, ám gyakorlati politikája inkább megvetett elődeinek módszerére emlékeztet.","shortLead":"Európa egyik legjelentősebb közéleti hetilapja szerint a lengyelországi Jog és Igazságosság (PiS) pártot vezető...","id":"20180405_Orban_az_uj_kommunista__eros_cimlappal_jott_ki_a_Politico","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24772549-213f-4d18-b05b-73b3177e8644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761b5d4b-6fc4-402b-b075-df74fb7cbbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Orban_az_uj_kommunista__eros_cimlappal_jott_ki_a_Politico","timestamp":"2018. április. 05. 18:44","title":"Orbán, az új kommunista – erős címlappal jött ki a Politico","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Core i9 chipet eddig csak asztali gépekbe szerelték a számítógépgyártók, de az Intel most kijött a laptopokba is beszerelhető változattal. Brutális erőt ígérnek.","shortLead":"A Core i9 chipet eddig csak asztali gépekbe szerelték a számítógépgyártók, de az Intel most kijött a laptopokba is...","id":"20180404_intel_core_i9_processzor_laptop","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7d32ab-59da-4c96-acdc-2e70461034f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_intel_core_i9_processzor_laptop","timestamp":"2018. április. 04. 07:02","title":"Jó hír: jönnek a brutálisan gyors laptopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196f0558-8620-4f40-b265-c18937703ddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP rávágta az ajtót Karácsonyékra, az Együttel viszont közel a megállapodás. ","shortLead":"Az LMP rávágta az ajtót Karácsonyékra, az Együttel viszont közel a megállapodás. ","id":"20180404_Bangone_visszalep_Csepelen_az_Egyutt_cserebe_78_helyet_ad_fel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=196f0558-8620-4f40-b265-c18937703ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbf4191-62b6-45a0-a852-c0931365651c","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Bangone_visszalep_Csepelen_az_Egyutt_cserebe_78_helyet_ad_fel","timestamp":"2018. április. 04. 10:12","title":"Bangóné visszaléphet Csepelen, az Együtt cserébe 7-8 helyet ad fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]