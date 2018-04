Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A három változtatást egyelőre ifjúsági mérkőzéseken tesztelik.","shortLead":"A három változtatást egyelőre ifjúsági mérkőzéseken tesztelik.","id":"20180404_uj_szabalyok_johetnek_a_fociban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c74c13a-7f70-494f-963b-70aa8fd5fc49","keywords":null,"link":"/sport/20180404_uj_szabalyok_johetnek_a_fociban","timestamp":"2018. április. 04. 16:53","title":"Új szabályok jöhetnek a fociban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7e2dfa-132d-485a-a3aa-7efd6c91eeca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc a munkahelyek megőrzésével kampányol, miközben évente százak halnak meg a szenes erőmű füstjétől.","shortLead":"Mészáros Lőrinc a munkahelyek megőrzésével kampányol, miközben évente százak halnak meg a szenes erőmű füstjétől.","id":"20180404_Kisebb_csodara_vallalkozott_Meszaros_Lorinc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b7e2dfa-132d-485a-a3aa-7efd6c91eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4d7073-bea0-41d2-87f3-4b9092384d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Kisebb_csodara_vallalkozott_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. április. 04. 16:20","title":"Kisebb csodára vállalkozott Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mérték Médiaelemző Műhely az RTL Magyarország felkérésére a kampányidőszak kezdetétől elemzi az RTL Híradó adásait, emellett – összehasonlításképpen – két másik országos csatorna: a Tv2 és a közszolgálati Duna Tv esti hírműsorait.","shortLead":"A Mérték Médiaelemző Műhely az RTL Magyarország felkérésére a kampányidőszak kezdetétől elemzi az RTL Híradó adásait...","id":"20180404_Hanyszor_talalkozunk_az_ellenzeki_oldallal_a_TV2_es_a_Duna_TV_hiradoiban_Itt_az_eredmeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a33e20-6322-43ca-a6b7-39279022f5cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hanyszor_talalkozunk_az_ellenzeki_oldallal_a_TV2_es_a_Duna_TV_hiradoiban_Itt_az_eredmeny","timestamp":"2018. április. 04. 18:08","title":"Hányszor találkozunk az ellenzéki oldallal a Tv2 és a Duna Tv híradóiban? 