Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c53a2bb4-6e44-4443-9da7-8e9eb71c51dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vaskuti András kúriai bíró – aki korábban többek között a taxis gyilkos lányok, Mortimer és a bolti sorozatgyilkos ügyében ítélkezett – az elmúlt évek legnagyobb hibájának a bírói kar lefejezését, nyugdíjazását tartja, és úgy véli, \"még sok időre lesz szükség, amíg mindenhol szakmailag megfelelő emberek kerülnek majd a helyükre\".","shortLead":"Vaskuti András kúriai bíró – aki korábban többek között a taxis gyilkos lányok, Mortimer és a bolti sorozatgyilkos...","id":"20180405_Amig_beleszolhat_a_felettes_ugyesz_addig_nem_lesz_idealis_a_rendszer__mondja_egy_kuriai_biro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c53a2bb4-6e44-4443-9da7-8e9eb71c51dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ff8003-af9f-4085-b407-8997c5534a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Amig_beleszolhat_a_felettes_ugyesz_addig_nem_lesz_idealis_a_rendszer__mondja_egy_kuriai_biro","timestamp":"2018. április. 05. 10:53","title":"Amíg beleszólhat a felettes ügyész, addig nem lesz ideális a rendszer – mondja egy kúriai bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8b93f-b480-40f3-a324-bcbf8b111ce6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jutottak messzire azok az orgazdák, akik egy Kőbányáról lopott autóval közlekedtek.","shortLead":"Nem jutottak messzire azok az orgazdák, akik egy Kőbányáról lopott autóval közlekedtek.","id":"20180404_orgazdasag_lopott_auto_autolopas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee8b93f-b480-40f3-a324-bcbf8b111ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ea3e5b-7288-4c8b-97e7-6076c98b0bac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_orgazdasag_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. április. 04. 10:21","title":"Orgazdával együtt lett meg a lopott autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 156,9 milliárd forinttal nőtt a hiány, annyival többet költekezett az állam, de még így is teljesült a kormányzati szektor hiánycélja.","shortLead":"Egy év alatt 156,9 milliárd forinttal nőtt a hiány, annyival többet költekezett az állam, de még így is teljesült...","id":"20180404_Szorta_a_penzt_a_kormany_de_igy_is_teljesult_a_hianycel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bf193d-9109-4cbe-a1a9-687a67fa59a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Szorta_a_penzt_a_kormany_de_igy_is_teljesult_a_hianycel","timestamp":"2018. április. 04. 10:20","title":"Szórta a pénzt a kormány 2017-ben, de így is teljesült a hiánycél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99323591-fbdb-41c4-a443-155ca60e38bb","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Londonban és Firenzében élő zongoraművész a megértésben, a toleranciában, a közgondolkodás megváltozásában látja a kivezető utat a megosztottságból. Addig nem is jön haza, amíg nem történik olyan változás, amely ezt lehetővé teszi.","shortLead":"A Londonban és Firenzében élő zongoraművész a megértésben, a toleranciában, a közgondolkodás megváltozásában látja...","id":"20180405_Schiff_Andras_A_valasztasokon_mindenki_azt_kapja_amit_megerdemel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99323591-fbdb-41c4-a443-155ca60e38bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f32b113-99a0-45d0-9951-e4abd8bc08c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Schiff_Andras_A_valasztasokon_mindenki_azt_kapja_amit_megerdemel","timestamp":"2018. április. 05. 15:30","title":"Schiff András: A választásokon mindenki azt kapja, amit megérdemel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a481783-4855-4186-90ff-cdcd7f19d91d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A celeb egy vele eltöltött este ígéretével buzdít szavazásra. ","shortLead":"A celeb egy vele eltöltött este ígéretével buzdít szavazásra. ","id":"20180405_Kelemen_Anna_nyeremenyjatekot_hirdetett_a_szavazoknak_amelyben_o_a_fodij","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a481783-4855-4186-90ff-cdcd7f19d91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5460bce-32a0-48ba-805f-64b15f971239","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Kelemen_Anna_nyeremenyjatekot_hirdetett_a_szavazoknak_amelyben_o_a_fodij","timestamp":"2018. április. 05. 12:58","title":"Kelemen Anna nyereményjátékot hirdetett a szavazóknak, amelyben ő a fődíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai rendkívüli ülésén, amelynek értelmében új, közös vizsgálatot folytattak volna Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök és lánya március eleji angliai megmérgezésének ügyében.","shortLead":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai...","id":"20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc46c663-d25b-43ce-a700-496abe9fff39","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","timestamp":"2018. április. 04. 21:38","title":"Leszavazták az oroszokkal közös vizsgálatot a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be75f234-c968-4226-9577-c55068050db3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Schmitt Pál bukása óta nem volt arra példa, hogy egy kormányközeli botránynak valódi következménye lett volna. Pedig nem egy olyan ügy volt, amikor azt hihettük, legalább valakit felelősségre vonnak. Összegyűjtöttük a 11 legemlékezetesebb példát.","shortLead":"Schmitt Pál bukása óta nem volt arra példa, hogy egy kormányközeli botránynak valódi következménye lett volna. Pedig...","id":"20180405_11_ugy_amikor_azt_hittuk_valaki_ebbe_bele_fog_bukni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be75f234-c968-4226-9577-c55068050db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9762685-5dbe-4d55-a9b5-60e68c141e5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_11_ugy_amikor_azt_hittuk_valaki_ebbe_bele_fog_bukni","timestamp":"2018. április. 05. 06:30","title":"11 ügy, amelyről azt hittük, ezt már nem lehet megúszni, de tévedtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","shortLead":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","id":"20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446d3b1d-9dd8-4b7f-bab3-94a1af0b8265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","timestamp":"2018. április. 04. 10:07","title":"Helyreállt a rend az európai légi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]