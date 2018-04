Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29aae587-1dcd-4bf7-97c5-500454fd51e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben is bőségesen el voltunk látva a Facebookon hihetőnek tűnő álhírekkel és hihetetlen, de igaz információkkal. Mutatunk egy rövid kvízt, mellyel kiderítheti, minek dőlt be és minek nem.","shortLead":"Az elmúlt hetekben is bőségesen el voltunk látva a Facebookon hihetőnek tűnő álhírekkel és hihetetlen, de igaz...","id":"20180405_nasa_litium_hoaxkviz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29aae587-1dcd-4bf7-97c5-500454fd51e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225730ac-4b4f-40f2-9406-503a897198c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_nasa_litium_hoaxkviz","timestamp":"2018. április. 05. 07:02","title":"Az terjed a Facebookon, hogy a NASA elismerte, hogy lítiummal mérgezi a Föld lakosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4e85a1-abc3-4a1b-bbf0-fe9b04f1f907","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhunyt 82 évesen Takahata Iszao animációs rendező és producer, a japán animáció zászlóshajójának tekintett legendás Ghibli stúdió társalapítója.","shortLead":"Elhunyt 82 évesen Takahata Iszao animációs rendező és producer, a japán animáció zászlóshajójának tekintett legendás...","id":"20180406_Meghalt_a_legendas_japan_animacios_rendezo_Takahata_Iszao","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e4e85a1-abc3-4a1b-bbf0-fe9b04f1f907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4002c3e7-69bf-45d8-8eaf-86aa4f130811","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Meghalt_a_legendas_japan_animacios_rendezo_Takahata_Iszao","timestamp":"2018. április. 06. 09:36","title":"Meghalt a legendás japán animációs rendező, Takahata Iszao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b29ad85-c2fc-491e-8044-b85ffdb7a184","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábbi, kevésbé ismert szeretőjéről festhetett portrét annak idején Adolf Hitler, az olajfestményt most fogják elárverezni. ","shortLead":"Korábbi, kevésbé ismert szeretőjéről festhetett portrét annak idején Adolf Hitler, az olajfestményt most fogják...","id":"20180406_Hitler_olajfestmenye_kerul_kalapacs_ala","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b29ad85-c2fc-491e-8044-b85ffdb7a184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d4c7d1-f274-467c-8c9f-9b6a0862202a","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Hitler_olajfestmenye_kerul_kalapacs_ala","timestamp":"2018. április. 06. 10:15","title":"Hitler olajfestménye kerül kalapács alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6494c7ef-4394-4d8d-86aa-a8972bcb9b65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötödik alkalommal díjazta hazánk legmeghatározóbb férfijait a Playboy magazin.\r

\r

","shortLead":"Ötödik alkalommal díjazta hazánk legmeghatározóbb férfijait a Playboy magazin.\r

\r

","id":"20180406_Scherer_Peter_is_belkerult_Az_ev_ferfiai_koze","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6494c7ef-4394-4d8d-86aa-a8972bcb9b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c04f581-1ee9-4d38-bfb7-30356dd4a3c9","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Scherer_Peter_is_belkerult_Az_ev_ferfiai_koze","timestamp":"2018. április. 06. 12:37","title":"Scherer Péter is bekerült Az év férfijai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dél-angliai Salisburyben idegméreggel megmérgezett volt orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal állapota már nem válságos, egészsége rohamosan javul – erősítették meg brit orvosok. A bejelentés egy nappal az után hangzott el, hogy az orosz televíziók lejátszottak egy olyan felvételt, amin Szkripal lánya – akit ugyancsak megmérgeztek – elmondta egy oroszországi rokonának, hogy egyikük sem szenvedett maradandó egészségromlást.","shortLead":"A dél-angliai Salisburyben idegméreggel megmérgezett volt orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal állapota már nem...","id":"20180406_Szergej_Szkripal_is_felgyogyul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fc0c99-b2d1-4074-b542-60e95f8f5d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Szergej_Szkripal_is_felgyogyul","timestamp":"2018. április. 06. 15:25","title":"Szergej Szkripal is felgyógyul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OLAF fogászati szkennerek komoly túlárazását találta, de vizsgálták a fogászati turizmust koordináló OTI Orvosi Turizmus Iroda működését is, ami Orbán fogorvosának érdekeltsége. ","shortLead":"Az OLAF fogászati szkennerek komoly túlárazását találta, de vizsgálták a fogászati turizmust koordináló OTI Orvosi...","id":"20180405_Orban_fogorvosanak_neve_is_elokerul_az_OLAF_egyik_jelenteseben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69fd0cd-be01-4e71-981e-391f4935e6e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Orban_fogorvosanak_neve_is_elokerul_az_OLAF_egyik_jelenteseben","timestamp":"2018. április. 05. 07:45","title":"Orbán fogorvosának neve is előkerül az OLAF egyik jelentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b68b70-3fe1-4a0f-94e6-59c5e06ee2ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötletgazdák célja az volt a VinCE Awards alapításával, hogy megtalálják és felmutassák a hazai borvilágban és a borhoz kapcsolódó területeken (kereskedelem, turizmus) a legprofibb koncepciókat, leginspirálóbb példákat.A díjakat nyolc kategóriában hirdették ki.","shortLead":"Az ötletgazdák célja az volt a VinCE Awards alapításával, hogy megtalálják és felmutassák a hazai borvilágban és...","id":"20180405_VinCE_szerint_a_legjobbak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2b68b70-3fe1-4a0f-94e6-59c5e06ee2ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfc2c68-0a0c-48df-b98e-c373a7d6955a","keywords":null,"link":"/elet/20180405_VinCE_szerint_a_legjobbak","timestamp":"2018. április. 06. 09:09","title":"VinCE szerint a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41553c0a-1c1d-4f34-b3d9-f0840b82bd44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostani formájukban nem maradhatnak fenn az Oszter Sándor diósjenői birtokán kialakított tavak – közölte a katasztrófavédelem.\r

","shortLead":"Mostani formájukban nem maradhatnak fenn az Oszter Sándor diósjenői birtokán kialakított tavak – közölte...","id":"20180406_lottek_oszter_sandor_tavainak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41553c0a-1c1d-4f34-b3d9-f0840b82bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f691941-7e99-4bbe-ba8b-d99676d045f9","keywords":null,"link":"/elet/20180406_lottek_oszter_sandor_tavainak","timestamp":"2018. április. 06. 05:47","title":"Döntött a katasztrófavédelem, lőttek Oszter Sándor tavainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]