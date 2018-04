Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47","c_author":"","category":"vilag","description":"Mark Zuckerbergnek, a Facebook közösségi oldal alapítójának és vezérigazgatójának az amerikai képviselőház kereskedelmi bizottsága előtt kell tanúvallomást tennie a cég adatkezelési gyakorlatáról. Az április 11-ére időzített meghallgatást amiatt tartják meg, mert a Cambridge Analytica nevű céget azzal vádolják, hogy a Facebook-felhasználók adatainak felhasználásával befolyásolni akarta a választási eredményeket. Az ügy minden netező számára tanulságos. \r

","shortLead":"Mark Zuckerbergnek, a Facebook közösségi oldal alapítójának és vezérigazgatójának az amerikai képviselőház kereskedelmi...","id":"20180404_A_Facebookfonoknek_az_adatkezelesrol_kell_vallania_az_amerikai_torvenyhozasban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58cae3e-4efd-45ec-b555-311111bb0e44","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_A_Facebookfonoknek_az_adatkezelesrol_kell_vallania_az_amerikai_torvenyhozasban","timestamp":"2018. április. 04. 18:40","title":"A Facebook-főnöknek az adatkezelésről kell vallania az amerikai törvényhozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több csatorna is új nevet kap április végén.","shortLead":"Több csatorna is új nevet kap április végén.","id":"20180406_Megvan_hogy_mi_kerul_a_megszuno_FOX_tevecsatorna_helyere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850ecb49-67b2-41d1-9dd9-1b5ee6827c4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Megvan_hogy_mi_kerul_a_megszuno_FOX_tevecsatorna_helyere","timestamp":"2018. április. 06. 16:30","title":"Megvan, hogy mi kerül a megszűnő FOX tévécsatorna helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e73ea-f980-4485-8a08-0be066fe2a1a","c_author":"Gergely Márton","category":"kultura","description":"Harminc évvel első magyarországi koncertjük után ismét Budapesten járt a Metallica. Akkor 25 évesek voltak, pörgette őket a hírnév és a tudatmódosító szerek. Csütörtökön egy másik banda járt nálunk. Egy zenekar, amelynek tagjai párterápián békültek ki egymással, hátat fordítottak a káros szenvedélyeknek, de a közönségük szeretetéről nem mondanának le soha.","shortLead":"Harminc évvel első magyarországi koncertjük után ismét Budapesten járt a Metallica. Akkor 25 évesek voltak, pörgette...","id":"20180406_Metallica_koncert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13e73ea-f980-4485-8a08-0be066fe2a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c7027d-dda3-4fe5-98f9-a516bb46b7db","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Metallica_koncert","timestamp":"2018. április. 06. 11:03","title":"A terápia családban marad – ez volt a Metallica Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OLAF fogászati szkennerek komoly túlárazását találta, de vizsgálták a fogászati turizmust koordináló OTI Orvosi Turizmus Iroda működését is, ami Orbán fogorvosának érdekeltsége. ","shortLead":"Az OLAF fogászati szkennerek komoly túlárazását találta, de vizsgálták a fogászati turizmust koordináló OTI Orvosi...","id":"20180405_Orban_fogorvosanak_neve_is_elokerul_az_OLAF_egyik_jelenteseben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69fd0cd-be01-4e71-981e-391f4935e6e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Orban_fogorvosanak_neve_is_elokerul_az_OLAF_egyik_jelenteseben","timestamp":"2018. április. 05. 07:45","title":"Orbán fogorvosának neve is előkerül az OLAF egyik jelentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7bcc35-4561-41fc-b393-5fe8feb5ce00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanárisárga és még a Skoda szocialista korszakát bőven magán viselő Felicia Fun-ban a nevén kívül is volt játékosság.","shortLead":"A kanárisárga és még a Skoda szocialista korszakát bőven magán viselő Felicia Fun-ban a nevén kívül is volt játékosság.","id":"20180405_skoda_felicia_fun","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e7bcc35-4561-41fc-b393-5fe8feb5ce00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f3207d-1d85-4f50-98fe-0ff1a90ef075","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_skoda_felicia_fun","timestamp":"2018. április. 05. 16:21","title":"Őrült ára van ma egy ilyen, kicsit is ritkább Skodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az angliai Salisburyben lányával együtt mérgeztek meg egy volt kettős ügynököt, Szergej Szkripalt. A 33 éves Julija Szkripal azóta eszméletéhez tért: üzent a rendőrségen keresztül, az orosz tévé pedig lejátszotta egy lehallgatott telefonbeszélgetését. ","shortLead":"Az angliai Salisburyben lányával együtt mérgeztek meg egy volt kettős ügynököt, Szergej Szkripalt. A 33 éves Julija...","id":"20180405_brit_kemugy_uzent_a_rendorsegen_keresztul_Szergej_Szkripal_lanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b005196-d162-45f2-81ee-4b198544fc1a","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_brit_kemugy_uzent_a_rendorsegen_keresztul_Szergej_Szkripal_lanya","timestamp":"2018. április. 05. 16:44","title":"Brit kémügy: mindenki jobban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78be236d-8ce0-4059-92e8-ed651e3b0465","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint ötven, a mesterséges értelem fejlesztése terén tevékenykedő tudós bojkottot hirdetett az egyik legismertebb dél-koreai egyetem kutatóintézete ellen, amely egy kétes hírű fegyvergyártóval kezdett együttműködésbe. A tudósok attól tartanak, a fegyvergyár gyilkos robotokat akar fejleszteni.","shortLead":"Több mint ötven, a mesterséges értelem fejlesztése terén tevékenykedő tudós bojkottot hirdetett az egyik legismertebb...","id":"20180405_Bojkott_a_gyilkosrobotfejlesztok_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78be236d-8ce0-4059-92e8-ed651e3b0465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8853fb95-72d3-40ad-bcdb-2fa3300a3c79","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Bojkott_a_gyilkosrobotfejlesztok_ellen","timestamp":"2018. április. 05. 11:23","title":"Bojkott a gyilkosrobot-fejlesztők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067b7dad-1aaf-4e3e-9952-168dbe05ee28","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nagymamája révén magyar származású Ryan Sheppard kedvence a lólengés.","shortLead":"A nagymamája révén magyar származású Ryan Sheppard kedvence a lólengés.","id":"20180405_amerikai_tornasz_lehet_magyar_valogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=067b7dad-1aaf-4e3e-9952-168dbe05ee28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1caab51d-e875-4e91-9bd6-b0afee328731","keywords":null,"link":"/sport/20180405_amerikai_tornasz_lehet_magyar_valogatott","timestamp":"2018. április. 05. 13:15","title":"Amerikai tornász lehet magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]