A kényszerítéssel és hatalommal való visszaéléssel is vádolt politikust tavaly váltották le hivatalából. A hosszú börtön mellett 17 millió dollárnyi büntetést is fizetnie kell. Az ítélethirdetést a televíziók élőben közvetítették, Pak viszont nem volt jelen a teremben, a vádakat tagadó politikus szerint a bíróság elfogult volt vele szemben.

Pak a vádak szerint barátnőjével és bizalmasával, Csoj Szun Szillel közösen vesztegetési pénzeket kényszerítettek ki különféle vállalatoktól, s cserébe politikai kedvezményeket ajánlottak. Csoj Szun Szilt is bíróság elé állították már: februárban 20 évet kapott és őt is komoly büntetést kifizetésére kötelezték. Az ügy nem csak a vesztegetési összegek nagysága miatt váltott ki komoly érdeklődést az országban, hanem azért is, mert a dél-koreaiakat felháborította, hogy egy tisztség nélküli bizalmasnak döntő befolyása volt az államfőre.

A politikust tavaly március 10-én váltották le korrupciós botránya miatt. A bíróság szerint Pak üzleti előnyökért cserébe 59,2 milliárd vont (14,2 milliárd forintot) kapott a Samsung, a Lotte és az SK nevű nagyvállalattól.

A volt elnököt azzal vádolták, hogy összejátszott barátnőjével és bizalmasával, Csoj Szun Szillel annak érdekében, hogy mintegy 77,4 milliárd vont (18,5 milliárd forintot) csikarjanak ki 53 cégtől. Az összegek két, Csoj felügyelete alatt álló alapítvány számlájára folytak be.

Paknak azért is felelnie kellett, mert megengedte, hogy a hivatalos tisztséget nem viselő Csoj államügyekbe avatkozzon bele. Csojt februárban 20 év börtönbüntetésre és 18 milliárd vonos (4,3 milliárd forint) pénzbírság megfizetésére ítélték.

Dél-Korea első női elnöke 2013-ban került az ázsiai ország élére. Egyben ő lett az első megválasztott államfő, akit jogi úton eltávolítottak tisztségéből. Pak menesztését tömegek követelték botrányának napvilágra kerülését követően.

