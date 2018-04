Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fff01f16-f54a-4828-9adf-fa1411d4bd3f","c_author":"Hercsel Adél","category":"kkv","description":"A folyamatos népességnövekedés és a robbanásszerű urbanizáció miatt egyre fontosabb kérdéssé vált, hogy hogyan lehet sok embert behatárolt területen biztonságosan mozgatni. Az Ultinous nevű magyar startup arcfelismerő rendszereit vásárlás, reptéri közlekedés és netes randizás közben is alkalmazhatják.","shortLead":"A folyamatos népességnövekedés és a robbanásszerű urbanizáció miatt egyre fontosabb kérdéssé vált, hogy hogyan lehet...","id":"20180405_ultinous_budapest_mesterseges_intelligencia_deep_learning_balogh_gyorgy_jori_csaba_startup","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fff01f16-f54a-4828-9adf-fa1411d4bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8657b3-9423-4cbc-934f-23261d224e79","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_ultinous_budapest_mesterseges_intelligencia_deep_learning_balogh_gyorgy_jori_csaba_startup","timestamp":"2018. április. 05. 20:00","title":"A kis budafoki startup arcfelismeréssel tünteti el a kasszáknál a sorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f10e18-a626-4fb3-8d14-7cd94af6d66f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltűnt egy érdekes Samsung-telefon a Geekbenchen, és vannak, akik úgy gondolják, a Galaxy S9 miniváltozatáról lehet szó.","shortLead":"Feltűnt egy érdekes Samsung-telefon a Geekbenchen, és vannak, akik úgy gondolják, a Galaxy S9 miniváltozatáról lehet...","id":"20180405_galaxys9_mini_valtozata_tunhetett_fel_a_geekbenchen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04f10e18-a626-4fb3-8d14-7cd94af6d66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7d38d5-d184-4a27-9d40-bddfd590a717","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_galaxys9_mini_valtozata_tunhetett_fel_a_geekbenchen","timestamp":"2018. április. 05. 19:00","title":"Jön a Galaxy S9 miniváltozata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b68b70-3fe1-4a0f-94e6-59c5e06ee2ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötletgazdák célja az volt a VinCE Awards alapításával, hogy megtalálják és felmutassák a hazai borvilágban és a borhoz kapcsolódó területeken (kereskedelem, turizmus) a legprofibb koncepciókat, leginspirálóbb példákat.A díjakat nyolc kategóriában hirdették ki.","shortLead":"Az ötletgazdák célja az volt a VinCE Awards alapításával, hogy megtalálják és felmutassák a hazai borvilágban és...","id":"20180405_VinCE_szerint_a_legjobbak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2b68b70-3fe1-4a0f-94e6-59c5e06ee2ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfc2c68-0a0c-48df-b98e-c373a7d6955a","keywords":null,"link":"/elet/20180405_VinCE_szerint_a_legjobbak","timestamp":"2018. április. 06. 09:09","title":"VinCE szerint a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illetékes hivatal szerint több beteg állatot is kilőttek az elmúlt napokban, szopornyicában szenvedtek. ","shortLead":"Az illetékes hivatal szerint több beteg állatot is kilőttek az elmúlt napokban, szopornyicában szenvedtek. ","id":"20180405_kattant_mosomedvek_remisztgetik_az_embereket_ohioban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6043a6-6865-4caf-8c67-3815dd950161","keywords":null,"link":"/elet/20180405_kattant_mosomedvek_remisztgetik_az_embereket_ohioban","timestamp":"2018. április. 05. 21:30","title":"Kattant mosómedvék rémisztgetik az embereket Ohióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ef7aba-8c15-4181-b49a-32ff8b052932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszaújvárosi választási bizottságtól kapott 2 millió forintos bírságot a nagyobbik kormánypárt.","shortLead":"A tiszaújvárosi választási bizottságtól kapott 2 millió forintos bírságot a nagyobbik kormánypárt.","id":"20180404_megbuntettek_a_fideszt_az_orban_plakatok_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16ef7aba-8c15-4181-b49a-32ff8b052932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfc4f6f-70cf-4899-acd2-8e168e7e32c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_megbuntettek_a_fideszt_az_orban_plakatok_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 20:21","title":"Megbüntették a Fideszt az Orbán-plakátok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e","c_author":"Antal Attila","category":"itthon","description":"Erős társadalmi mozgalom nélkül a rendszer kormányváltással együtt is velünk marad, kormányváltás nélkül pedig stabil fél-diktatúrává válik. Vélemény.","shortLead":"Erős társadalmi mozgalom nélkül a rendszer kormányváltással együtt is velünk marad, kormányváltás nélkül pedig stabil...","id":"20180406_Antal_Attila_A_kormanyvaltas_nem_eleg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497005a3-7318-4ef5-a64e-bc59574f1f50","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Antal_Attila_A_kormanyvaltas_nem_eleg","timestamp":"2018. április. 06. 14:45","title":"Antal Attila: A kormányváltás nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e107a1-6cfc-4bbf-bc45-50cf922bb191","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma volt az utolsó előadás a méltán népszerű Spinoza Házban. A tulajdonos szerint az étterem bérlője lehetetlenítette el a működést.","shortLead":"Ma volt az utolsó előadás a méltán népszerű Spinoza Házban. A tulajdonos szerint az étterem bérlője lehetetlenítette el...","id":"20180405_Bezar_a_Spinoza_Szinhaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e107a1-6cfc-4bbf-bc45-50cf922bb191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8548e8c5-5b27-4c70-bfd7-d3cea470079d","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Bezar_a_Spinoza_Szinhaz","timestamp":"2018. április. 05. 17:28","title":"Bezár a Spinoza Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ca2c7e-1b3e-423c-ba8c-559cd905cd74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, miért öltek meg négy embert a törökországi Eskisehir városában található egyetemen.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért öltek meg négy embert a törökországi Eskisehir városában található egyetemen.","id":"20180405_negy_embert_lott_le_egy_kutato_egy_torokorszagi_egyetemen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71ca2c7e-1b3e-423c-ba8c-559cd905cd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa0c20f-f8fa-43ff-9b0c-40696908a644","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_negy_embert_lott_le_egy_kutato_egy_torokorszagi_egyetemen","timestamp":"2018. április. 05. 15:47","title":"Négy embert lőttek le egy törökországi egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]