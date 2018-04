Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bd7f821-0c8a-4394-af6a-eb82ea3b2bdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 kilométerrel távolabbi Miskolcon látják majd el a betegeket, mivel orvoshiány miatt bezárják az intézményt. ","shortLead":"A 20 kilométerrel távolabbi Miskolcon látják majd el a betegeket, mivel orvoshiány miatt bezárják az intézményt. ","id":"20180404_elfogytak_az_orvosok_bezarjak_a_szikszoi_muveseallomast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd7f821-0c8a-4394-af6a-eb82ea3b2bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90214d2b-ef34-4cdd-bc2c-07716ad9bfb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_elfogytak_az_orvosok_bezarjak_a_szikszoi_muveseallomast","timestamp":"2018. április. 04. 20:22","title":"Elfogytak az orvosok, bezárják a szikszói műveseállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második-harmadik Orbán-kormány alatt átlag kétszer annyit fizettünk a gázért, mint a 2002-2010 közötti szociálliberális időszakban, írja a Népszava.","shortLead":"A második-harmadik Orbán-kormány alatt átlag kétszer annyit fizettünk a gázért, mint a 2002-2010 közötti...","id":"20180405_Rezsiduplazas_feleannyiba_kerult_a_gaz_a_szocialliberalis_kormanyok_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97741d28-1c25-4994-b179-4c66596702b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Rezsiduplazas_feleannyiba_kerult_a_gaz_a_szocialliberalis_kormanyok_alatt","timestamp":"2018. április. 05. 13:17","title":"Rezsiduplázás: feleannyiba került a gáz a szociálliberális kormányok alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Reagált Szijjártó Péter külügyminiszter az ENSZ csütörtöki felszólítására, már ha érdemi reakciónak lehet nevezni az általa mondottakat. ","shortLead":"Reagált Szijjártó Péter külügyminiszter az ENSZ csütörtöki felszólítására, már ha érdemi reakciónak lehet nevezni...","id":"20180405_Szijjarto_szerint_az_kampanyba_valo_beavatkozas_ha_az_ENSZ_eliteli_a_politikusi_gyuloletbeszedet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9b5226-883b-4719-919e-bf99adf4b596","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Szijjarto_szerint_az_kampanyba_valo_beavatkozas_ha_az_ENSZ_eliteli_a_politikusi_gyuloletbeszedet","timestamp":"2018. április. 05. 21:34","title":"Szijjártó szerint az kampányba való beavatkozás, ha az ENSZ elítéli a politikusi gyűlöletbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt években. ","shortLead":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt...","id":"20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f05661-3bba-4658-a2f0-af3e04a8da60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","timestamp":"2018. április. 05. 10:53","title":"A madárinfluenza és a sertéspestis után itt az újabb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e107a1-6cfc-4bbf-bc45-50cf922bb191","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma volt az utolsó előadás a méltán népszerű Spinoza Házban. A tulajdonos szerint az étterem bérlője lehetetlenítette el a működést.","shortLead":"Ma volt az utolsó előadás a méltán népszerű Spinoza Házban. A tulajdonos szerint az étterem bérlője lehetetlenítette el...","id":"20180405_Bezar_a_Spinoza_Szinhaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e107a1-6cfc-4bbf-bc45-50cf922bb191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8548e8c5-5b27-4c70-bfd7-d3cea470079d","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Bezar_a_Spinoza_Szinhaz","timestamp":"2018. április. 05. 17:28","title":"Bezár a Spinoza Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8096ded-43c7-4c54-96e9-199efc7f8df8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zseniális tervet eszelt ki a csaló, de egy igen lényeges apróságról megfeledkezett.","shortLead":"Zseniális tervet eszelt ki a csaló, de egy igen lényeges apróságról megfeledkezett.","id":"20180406_biztositasi_csalas_kerekpar_auto_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8096ded-43c7-4c54-96e9-199efc7f8df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a056b0-ce07-4682-b348-14a40db71e4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_biztositasi_csalas_kerekpar_auto_video","timestamp":"2018. április. 06. 04:01","title":"„Elnézést, de van fedélzeti kameránk”: óriásit égett a kerékpáros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Privátbankár összesítése szerint csak március 4-től április 5-ig 38 helyen vágta át a szalagot különféle avatóünnepségeken és átadókon kormánypárti politikus. Az abszolút győztes Szijjártó Péter lett.","shortLead":"A Privátbankár összesítése szerint csak március 4-től április 5-ig 38 helyen vágta át a szalagot különféle...","id":"20180405_Ha_a_szalagvagas_sportag_lenne_Szijjarto_Peter_most_nagyon_orulne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85081a04-83f9-4af4-bd7d-25bc41405c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Ha_a_szalagvagas_sportag_lenne_Szijjarto_Peter_most_nagyon_orulne","timestamp":"2018. április. 05. 22:02","title":"Ha a szalagvágás sportág lenne, Szijjártó Péter most nagyon örülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője két rémisztő lehetőséget vizionált a Magyar Időknek adott interjúban arra az esetre, ha pártja bukná a választást vasárnap. ","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője két rémisztő lehetőséget vizionált a Magyar Időknek adott interjúban arra az esetre, ha pártja...","id":"20180406_a_fidesz_kdnp_soha_nem_kotne_koaliciot_egyik_ellenzeki_parttal_sem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60287eb2-5781-47f3-b412-22e44ac0b021","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_a_fidesz_kdnp_soha_nem_kotne_koaliciot_egyik_ellenzeki_parttal_sem","timestamp":"2018. április. 06. 08:07","title":"Gulyás: A Fidesz-KDNP soha nem kötne koalíciót egyik ellenzéki párttal sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]