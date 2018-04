Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b29ad85-c2fc-491e-8044-b85ffdb7a184","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábbi, kevésbé ismert szeretőjéről festhetett portrét annak idején Adolf Hitler, az olajfestményt most fogják elárverezni. ","shortLead":"Korábbi, kevésbé ismert szeretőjéről festhetett portrét annak idején Adolf Hitler, az olajfestményt most fogják...","id":"20180406_Hitler_olajfestmenye_kerul_kalapacs_ala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b29ad85-c2fc-491e-8044-b85ffdb7a184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d4c7d1-f274-467c-8c9f-9b6a0862202a","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Hitler_olajfestmenye_kerul_kalapacs_ala","timestamp":"2018. április. 06. 10:15","title":"Hitler olajfestménye kerül kalapács alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c770b484-c141-4f16-bab9-c53af74f0eaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országosan egyébként összesen 187-en léptek vissza a határidőig. ","shortLead":"Országosan egyébként összesen 187-en léptek vissza a határidőig. ","id":"20180407_Salgotarjanban_tenyleg_lepedon_szavaznak_32_jelolt_indul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c770b484-c141-4f16-bab9-c53af74f0eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ef5479-23e6-473b-bfe5-bc17763aed1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Salgotarjanban_tenyleg_lepedon_szavaznak_32_jelolt_indul","timestamp":"2018. április. 07. 14:03","title":"Salgótarjánban tényleg lepedőn szavaznak: 32 jelölt indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e48bddb-29d9-47a6-a78e-1c5039d5e716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_A_Metallica_tagjai_mar_a_budapesti_koncert_elott_bebizonyitottak_hogy_nagyon_jo_fejek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e48bddb-29d9-47a6-a78e-1c5039d5e716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f944f2-39a7-45f7-a6b2-9335556f54ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_A_Metallica_tagjai_mar_a_budapesti_koncert_elott_bebizonyitottak_hogy_nagyon_jo_fejek","timestamp":"2018. április. 05. 21:52","title":"A Metallica tagjai már a budapesti koncert előtt bebizonyították, hogy nagyon jó fejek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1","c_author":"Márki-Zay Péter","category":"itthon","description":"Április 8. mindenképpen mérföldkő lesz országunk történelmében: vagy a korrupt kormány bukik meg, vagy a közös nemzeti érdekért összefogásra képtelen ellenzék - véli a HVG-nek írt véleménycikkében a Fideszt nemrég összellenzéki támogatással legyőző hódmezővásárhelyi polgármester.","shortLead":"Április 8. mindenképpen mérföldkő lesz országunk történelmében: vagy a korrupt kormány bukik meg, vagy a közös nemzeti...","id":"201814_husvet_utan_lesze_magyar_feltamadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759d81b2-f4a7-4a11-bafe-bc192ae54da1","keywords":null,"link":"/itthon/201814_husvet_utan_lesze_magyar_feltamadas","timestamp":"2018. április. 07. 11:00","title":"Márki-Zay Péter: Húsvét után: lesz-e magyar feltámadás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26795670-9c08-4b29-989e-bbe5da9e3ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője az Inforádiónak adott interjújában arról is beszélt, hogy az ellenzéki visszalépések szerinte nem befolyásolják jelentősen a választás eredményét.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője az Inforádiónak adott interjújában arról is beszélt, hogy az ellenzéki visszalépések szerinte...","id":"20180405_Gulyas_Ha_nem_a_Fidesz_nyer_uj_valasztas_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26795670-9c08-4b29-989e-bbe5da9e3ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8040163a-240d-41b5-9265-b69da3191680","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Gulyas_Ha_nem_a_Fidesz_nyer_uj_valasztas_lesz","timestamp":"2018. április. 05. 15:20","title":"Gulyás Gergely: Ha nem a Fidesz nyer, új választás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85060a9c-4071-465e-b333-af5cfe6083aa","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2018 első negyedévében 7100 fölé emelkedett a cégalapítások száma, hasonlóan magas érték 2014-ben volt utoljára. A cégek száma azonban összességében csökkenőben van.","shortLead":"2018 első negyedévében 7100 fölé emelkedett a cégalapítások száma, hasonlóan magas érték 2014-ben volt utoljára...","id":"20180406_Boldogboldogtalan_ceget_alapit_de_ez_nem_jelent_megvaltast_a_magyar_gazdasagnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85060a9c-4071-465e-b333-af5cfe6083aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810cd80c-5650-4d9d-8903-940c86f458b6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180406_Boldogboldogtalan_ceget_alapit_de_ez_nem_jelent_megvaltast_a_magyar_gazdasagnak","timestamp":"2018. április. 06. 10:32","title":"Boldog-boldogtalan céget alapít, de ez nem jelent megváltást a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99323591-fbdb-41c4-a443-155ca60e38bb","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Londonban és Firenzében élő zongoraművész a megértésben, a toleranciában, a közgondolkodás megváltozásában látja a kivezető utat a megosztottságból. Addig nem is jön haza, amíg nem történik olyan változás, amely ezt lehetővé teszi.","shortLead":"A Londonban és Firenzében élő zongoraművész a megértésben, a toleranciában, a közgondolkodás megváltozásában látja...","id":"20180405_Schiff_Andras_A_valasztasokon_mindenki_azt_kapja_amit_megerdemel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99323591-fbdb-41c4-a443-155ca60e38bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f32b113-99a0-45d0-9951-e4abd8bc08c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Schiff_Andras_A_valasztasokon_mindenki_azt_kapja_amit_megerdemel","timestamp":"2018. április. 05. 15:30","title":"Schiff András: A választásokon mindenki azt kapja, amit megérdemel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4930dedf-44bf-4f01-be94-be0814facd4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország soha sem lesz a barátunk – mondta egy egyetemi előadáson Nikki Haley, amerikai ENSZ-nagykövet, aki szerint néha meg is kell pofozni az oroszokat. Hamarosan jöhetnek az új Moszkva-ellenes szankciók.","shortLead":"Oroszország soha sem lesz a barátunk – mondta egy egyetemi előadáson Nikki Haley, amerikai ENSZ-nagykövet, aki szerint...","id":"20180406_Amikor_kell_megpofozzuk_az_oroszokat__mondja_az_USA_ENSZnagykovete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4930dedf-44bf-4f01-be94-be0814facd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca8a093-911c-49f7-ae6e-36a168ba0ff3","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Amikor_kell_megpofozzuk_az_oroszokat__mondja_az_USA_ENSZnagykovete","timestamp":"2018. április. 06. 13:53","title":"Amikor kell, megpofozzuk az oroszokat – mondja az USA ENSZ-nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]