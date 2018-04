Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e05c5eb0-ff26-4259-b1f7-b984f6b60701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"26 éve most indították újra a lanovkát. ","shortLead":"26 éve most indították újra a lanovkát. ","id":"20180406_Ma_indult_ujra_a_delszlav_haboruban_lerombolt_szarajevoi_lanovka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e05c5eb0-ff26-4259-b1f7-b984f6b60701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dc9abd-9606-4257-8299-730872549e93","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Ma_indult_ujra_a_delszlav_haboruban_lerombolt_szarajevoi_lanovka","timestamp":"2018. április. 06. 21:24","title":"Ma indult újra a délszláv háborúban lerombolt szarajevói lanovka - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Júniusban már cserélik a cégért.","shortLead":"Júniusban már cserélik a cégért.","id":"20180406_Nevet_valt_az_FHB_kitalalja_mi_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b7c07-b3eb-489a-b49c-da7ffb55a53c","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Nevet_valt_az_FHB_kitalalja_mi_lesz","timestamp":"2018. április. 06. 13:26","title":"Nevet vált az FHB, kitalálja, mi lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba82a790-bedb-4cea-9f40-4f8f7651f84e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"800 ezer dollárba kerül egy éjszaka.","shortLead":"800 ezer dollárba kerül egy éjszaka.","id":"20180406_Itt_a_vilag_elso_urhotele","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba82a790-bedb-4cea-9f40-4f8f7651f84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b38786-f3f2-4613-aeb5-e6a59c76afab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180406_Itt_a_vilag_elso_urhotele","timestamp":"2018. április. 06. 14:09","title":"Itt a világ első űrhotele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a789e35-d589-4bba-bec6-a2695da9180f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elszámolási vitába keveredett egy kivitelezővel a Kall Ingredients.","shortLead":"Elszámolási vitába keveredett egy kivitelezővel a Kall Ingredients.","id":"20180406_Felszamolnak_Meszaros_Lorinc_egyik_gigaceget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a789e35-d589-4bba-bec6-a2695da9180f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf444782-022d-4526-a2e0-dcfded473a58","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Felszamolnak_Meszaros_Lorinc_egyik_gigaceget","timestamp":"2018. április. 06. 13:59","title":"Felszámolnák Mészáros Lőrinc egyik gigacégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4accbd36-e49c-4b25-91cf-7f617d186865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180406_Breaking_a_Fradi_egykori_aranycsapata_Lisztessel_Lipcseivel_a_Fidesz_mellett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4accbd36-e49c-4b25-91cf-7f617d186865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1eb9882-83ce-4dd0-84e4-449e10bef87b","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Breaking_a_Fradi_egykori_aranycsapata_Lisztessel_Lipcseivel_a_Fidesz_mellett","timestamp":"2018. április. 06. 14:42","title":"A Fradi egykori aranycsapata Lisztessel, Lipcseivel a Fidesz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jelenleg a fejlesztők munkaerő- és építőanyag-hiánnyal küzdenek, és nem kedvez a fejlesztéseknek az sem, hogy még mindig nem derült ki, meghosszabbítják-e a kedvezményes lakásáfát 2019 után. ","shortLead":"Jelenleg a fejlesztők munkaerő- és építőanyag-hiánnyal küzdenek, és nem kedvez a fejlesztéseknek az sem, hogy még...","id":"20180406_Ket_projektjet_is_halasztja_a_lakasfejleszto_Cordia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5362727-b871-4fa2-9248-321e5fd7907a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180406_Ket_projektjet_is_halasztja_a_lakasfejleszto_Cordia","timestamp":"2018. április. 06. 10:20","title":"Itt az első nagy ingatlanfejlesztő, aki elérte a maximumát: két projektjét is halasztja a Cordia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az underground művész azt mondja, nem a vásárlók ízléséének akar megfelelni politikusportréival, amelyek egyfajta celebbé tették, de a médianyilvánosságot fontosnak tartja, mert így tudja befolyásolni az emberek véleményét. HVG-portré.","shortLead":"Az underground művész azt mondja, nem a vásárlók ízléséének akar megfelelni politikusportréival, amelyek egyfajta...","id":"201814_drmarias","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599cc372-74aa-4557-aa5b-79eb8d409b13","keywords":null,"link":"/kultura/201814_drmarias","timestamp":"2018. április. 07. 15:00","title":"drMáriás: Orbánt Sztálin és Kádár mellé tenni nem épp a hatalom kegyeit kereső gesztus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, képi bizonyíték van rá, hogy Hosszú Katinka újra hordja a jegygyűrűjét.","shortLead":"Úgy tűnik, képi bizonyíték van rá, hogy Hosszú Katinka újra hordja a jegygyűrűjét.","id":"20180407_Mi_ez_Hosszu_Katinka_ujjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100d932f-f924-4740-bd7b-ba89e8556082","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Mi_ez_Hosszu_Katinka_ujjan","timestamp":"2018. április. 07. 08:33","title":"Mi ez Hosszú Katinka ujján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]