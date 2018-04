Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b56fb02f-d3ee-4a36-9590-5784ddcb93d0","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180407_Video_Es_itt_a_kep_amelyen_Rogan_Yoda_Antal_megvedi_kormanyat_a_sotet_ero_hatalmatol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b56fb02f-d3ee-4a36-9590-5784ddcb93d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded1adf8-357a-49b2-a198-8b2b9a0ae612","keywords":null,"link":"/kultura/20180407_Video_Es_itt_a_kep_amelyen_Rogan_Yoda_Antal_megvedi_kormanyat_a_sotet_ero_hatalmatol","timestamp":"2018. április. 07. 21:20","title":"Videó: És itt a kép, amelyen Rogán Yoda Antal megvédi kormányát a sötét erő hatalmától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ba0f88-c755-47a4-9daf-6de7a0f1fc6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghallgattatott azok kérése, akik olcsóbb Pixel telefonra vágytak 2018-ban. Igaz, ehhez adott régióban kell élniük.","shortLead":"Meghallgattatott azok kérése, akik olcsóbb Pixel telefonra vágytak 2018-ban. Igaz, ehhez adott régióban kell élniük.","id":"20180406_olcsobb_pixel_telefon_erkezik_afejlodo_piacokra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6ba0f88-c755-47a4-9daf-6de7a0f1fc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91906af6-92c7-4eb2-ad51-3840396b1e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_olcsobb_pixel_telefon_erkezik_afejlodo_piacokra","timestamp":"2018. április. 06. 20:03","title":"Olcsóbb Pixel telefon érkezik, kár, hogy nem mindenki számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, képi bizonyíték van rá, hogy Hosszú Katinka újra hordja a jegygyűrűjét.","shortLead":"Úgy tűnik, képi bizonyíték van rá, hogy Hosszú Katinka újra hordja a jegygyűrűjét.","id":"20180407_Mi_ez_Hosszu_Katinka_ujjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100d932f-f924-4740-bd7b-ba89e8556082","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Mi_ez_Hosszu_Katinka_ujjan","timestamp":"2018. április. 07. 08:33","title":"Mi ez Hosszú Katinka ujján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139404f5-11a2-47db-843d-472381b78f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szóváltásba keveredett két férfi Budapest XI. kerületében, egyikük ezután kést rántott és mellkason szúrta a másikat. ","shortLead":"Szóváltásba keveredett két férfi Budapest XI. kerületében, egyikük ezután kést rántott és mellkason szúrta a másikat. ","id":"20180406_Fenyes_nappal_szurtak_le_valakit_a_11_keruletben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=139404f5-11a2-47db-843d-472381b78f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96af9b29-58ca-4ce4-ad01-f7654a8231fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Fenyes_nappal_szurtak_le_valakit_a_11_keruletben","timestamp":"2018. április. 06. 18:42","title":"Fényes nappal szúrtak le valakit a XI. kerületben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","shortLead":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","id":"20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64ac1e8-938c-4796-9712-666620d1cc41","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","timestamp":"2018. április. 08. 08:45","title":"Ma hat településen önkormányzati választás is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89771110-ec0b-4f0a-9ecb-70591d003dc0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Az első Budapesten megrendezett nemzetközi gyerekfilmfesztiválon meglepő módon egyetlen élőszereplős, magyar film sem szerepel. Animációkat még találunk, de a kicsiknek szóló mozi- és tévéfilmgyártás tartaléküzemmódra kapcsolt itthon, így nemigen volt mit beválogatni a fesztivál programjába. Hol vannak a 21. század Szaffijai, Szeleburdi családjai és az új Csukás István-adaptációk? Deák Kristóf és Lakos Nóra filmrendezőkkel kerestük a választ.","shortLead":"Az első Budapesten megrendezett nemzetközi gyerekfilmfesztiválon meglepő módon egyetlen élőszereplős, magyar film sem...","id":"20180406_Hol_vannak_a_jo_magyar_gyerekfilmek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89771110-ec0b-4f0a-9ecb-70591d003dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b22e55-25c8-47ab-9935-27faf265c2d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Hol_vannak_a_jo_magyar_gyerekfilmek","timestamp":"2018. április. 06. 20:00","title":"Hol vannak a jó magyar gyerekfilmek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nyíltan ikszelt.","shortLead":"A miniszter nyíltan ikszelt.","id":"20180408_Bukasa_helyszinen_szavazott_Lazar_Janos__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0037fd-2341-48bc-81a7-b2e7f5896916","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Bukasa_helyszinen_szavazott_Lazar_Janos__foto","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Bukása helyszínén szavazott Lázár János – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45065b05-7406-40d7-be2f-7662b0725df8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lássuk, hogy hogyan teljes a szovjet technika, ha egy komoly csattanásra kerül sor.","shortLead":"Lássuk, hogy hogyan teljes a szovjet technika, ha egy komoly csattanásra kerül sor.","id":"20180407_biztos_halal_ilyen_egy_kocka_lada_torestesztje__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45065b05-7406-40d7-be2f-7662b0725df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a503520a-511f-41fc-93dc-1c9810f18aaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_biztos_halal_ilyen_egy_kocka_lada_torestesztje__video","timestamp":"2018. április. 07. 06:41","title":"Biztos halál: ilyen egy kocka Lada töréstesztje - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]