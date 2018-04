Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Dobozban kapható, kockával dobálós játék helyett ugyanis egy tévére írt programmal van dolgunk, amiben egyszerre van szükség ügyességre, türelemre – és a telefonunkra.","shortLead":"Megvesztegetés, titkos üzenetek, szabotázs és hátbaszúrás – üdítő újdonságnak hat a Frantics, amely nem csak mókás...","id":"20180407_frantics_playstation_4_jatekteszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=315b9e1e-4aae-45b4-9185-46c3088b8972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e131d1c-7c8e-49b4-ac0a-3010b5d83540","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_frantics_playstation_4_jatekteszt","timestamp":"2018. április. 07. 17:30","title":"Ebben a társasjátékban a telefonjával haragíthatja magára ismerőseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002b5454-655c-4150-894e-4fceade35157","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal kivételen nem a legnépszerűbb hazai használt autós oldalon keresi gazdáját egy megkímélt állapotú, C-s rendszámú régi magyar Lada.","shortLead":"Ezúttal kivételen nem a legnépszerűbb hazai használt autós oldalon keresi gazdáját egy megkímélt állapotú, C-s...","id":"20180408_regi_orosz_auto_magyar_rendszammal_ausztriaban_elado","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=002b5454-655c-4150-894e-4fceade35157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39cdf5a-5151-44b3-b2f9-66429a1faa58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_regi_orosz_auto_magyar_rendszammal_ausztriaban_elado","timestamp":"2018. április. 08. 08:21","title":"Régi orosz autó magyar rendszámmal Ausztriában eladó: új gazdát keres egy 1200-as Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte olyan kampány talán még nem volt, hogy a négy-, illetve nyolcévnyi teljesítményről szinte egyáltalán nem eshetett szó, csak a rágalmazás és gyalázkodás jellemezte az ellenzék propagandáját.","shortLead":"Szerinte olyan kampány talán még nem volt, hogy a négy-, illetve nyolcévnyi teljesítményről szinte egyáltalán nem...","id":"20180407_Mai_ficsurok_es_ures_feju_libak_es_a_Soros__Kover_interju_Magyar_Hirlapban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ac3059-feaa-4346-b6bc-a37cf9e1797d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Mai_ficsurok_es_ures_feju_libak_es_a_Soros__Kover_interju_Magyar_Hirlapban","timestamp":"2018. április. 07. 10:05","title":"Mai ficsúrok és üres fejű libák és a Soros – Kövér interjú Magyar Hírlapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]