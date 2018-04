Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra emelkedett a fertőző betegségben az elmúlt két évben meghalt emberek száma.","shortLead":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra...","id":"20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35da5509-652e-4b10-bc5c-6e4df61eb0cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 06. 17:09","title":"Terjed a kanyaró Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b001188-9adc-4561-9093-23f9f2519a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen elérhetetlen az NVI honlapja, pedig már csak egy óra van az átjelentkezési határidőig. ","shortLead":"Teljesen elérhetetlen az NVI honlapja, pedig már csak egy óra van az átjelentkezési határidőig. ","id":"20180406_Az_atjelentkezesi_hajraban_rohadt_le_a_valasztasi_iroda_honlapja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b001188-9adc-4561-9093-23f9f2519a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3828a71a-9210-4142-b55a-454ad01e1158","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Az_atjelentkezesi_hajraban_rohadt_le_a_valasztasi_iroda_honlapja","timestamp":"2018. április. 06. 15:15","title":"Az átjelentkezési hajrában rohadt le a választási iroda honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ba0f88-c755-47a4-9daf-6de7a0f1fc6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghallgattatott azok kérése, akik olcsóbb Pixel telefonra vágytak 2018-ban. Igaz, ehhez adott régióban kell élniük.","shortLead":"Meghallgattatott azok kérése, akik olcsóbb Pixel telefonra vágytak 2018-ban. Igaz, ehhez adott régióban kell élniük.","id":"20180406_olcsobb_pixel_telefon_erkezik_afejlodo_piacokra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6ba0f88-c755-47a4-9daf-6de7a0f1fc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91906af6-92c7-4eb2-ad51-3840396b1e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_olcsobb_pixel_telefon_erkezik_afejlodo_piacokra","timestamp":"2018. április. 06. 20:03","title":"Olcsóbb Pixel telefon érkezik, kár, hogy nem mindenki számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0eab7b-eedb-49e5-af73-1bf44e74120e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan maga a jelölt jelentette be visszalépését az LMP javára egy nagyobb alku jegyében, a pártelnök cáfol.","shortLead":"Ugyan maga a jelölt jelentette be visszalépését az LMP javára egy nagyobb alku jegyében, a pártelnök cáfol.","id":"20180406_Porog_az_elet_az_MSZPnel_meg_nem_biztos_a_godolloi_jelolt_visszalepese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0eab7b-eedb-49e5-af73-1bf44e74120e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f999004f-ad5a-44d9-acae-8a8e33ab712e","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Porog_az_elet_az_MSZPnel_meg_nem_biztos_a_godolloi_jelolt_visszalepese","timestamp":"2018. április. 06. 18:44","title":"Pörög az élet az MSZP-nél, még nem biztos a gödöllői jelölt visszalépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"","category":"itthon","description":"A kampány utolsó előtti napját kampányzáró rendezvényekkel töltötték a pártok. Ott voltunk a kameráinkkal a fidesz, a DK és az MSZP gyűlésén. A finisben arra voltunk kíváncsiak, vajon átment-e AZ üzenet, azaz mit gondolnak az egyes oldalak szimpatizánsai arról, mi a választás tétje?","shortLead":"A kampány utolsó előtti napját kampányzáró rendezvényekkel töltötték a pártok. Ott voltunk a kameráinkkal a fidesz...","id":"20180407_Orban_vagy_turban_vagy_fasiszta_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1138d93-1793-41a3-b7d3-f0b8bbce4367","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Orban_vagy_turban_vagy_fasiszta_a_kormany","timestamp":"2018. április. 07. 08:11","title":"Orbán vagy turbán, vagy fasiszta a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba1d43c-6e57-4d8e-99bc-2342d47fcecb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legyőzték a Vasast, először nyertek 2018-ban a bajnokságban.","shortLead":"Legyőzték a Vasast, először nyertek 2018-ban a bajnokságban.","id":"20180407_eloszor_nyert_iden_a_felcsut_a_bajnoksagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ba1d43c-6e57-4d8e-99bc-2342d47fcecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d411131-25c6-4ad7-b274-23dca1477d3a","keywords":null,"link":"/sport/20180407_eloszor_nyert_iden_a_felcsut_a_bajnoksagban","timestamp":"2018. április. 07. 19:25","title":"Olyasmi történt a Felcsúttal, amire idén még nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg nem lesz képes többségi kormányt alakítani Csehországban Andrej Babis miniszterelnök, miután a szociáldemokraták hivatalosan is közölték, véget vetnek a Babis-féle ANO-párttal kezdett koalíciós tárgyalásoknak. ","shortLead":"Valószínűleg nem lesz képes többségi kormányt alakítani Csehországban Andrej Babis miniszterelnök, miután...","id":"20180406_Csehorszagban_kudarcba_fulladtak_a_koalicios_targyalasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa59a898-7dfd-43b9-8704-488c3515f1f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Csehorszagban_kudarcba_fulladtak_a_koalicios_targyalasok","timestamp":"2018. április. 06. 16:17","title":"Csehországban kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4930dedf-44bf-4f01-be94-be0814facd4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország soha sem lesz a barátunk – mondta egy egyetemi előadáson Nikki Haley, amerikai ENSZ-nagykövet, aki szerint néha meg is kell pofozni az oroszokat. Hamarosan jöhetnek az új Moszkva-ellenes szankciók.","shortLead":"Oroszország soha sem lesz a barátunk – mondta egy egyetemi előadáson Nikki Haley, amerikai ENSZ-nagykövet, aki szerint...","id":"20180406_Amikor_kell_megpofozzuk_az_oroszokat__mondja_az_USA_ENSZnagykovete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4930dedf-44bf-4f01-be94-be0814facd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca8a093-911c-49f7-ae6e-36a168ba0ff3","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Amikor_kell_megpofozzuk_az_oroszokat__mondja_az_USA_ENSZnagykovete","timestamp":"2018. április. 06. 13:53","title":"Amikor kell, megpofozzuk az oroszokat – mondja az USA ENSZ-nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]