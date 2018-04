Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államfőt bírálta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"Az államfőt bírálta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.","id":"20180408_Karacsony_reagalt_a_magas_reszvetelre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cee7d3-c388-4e54-8a51-11be72de3533","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_reagalt_a_magas_reszvetelre","timestamp":"2018. április. 08. 11:05","title":"Karácsony reagált a magas részvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nyíltan ikszelt.","shortLead":"A miniszter nyíltan ikszelt.","id":"20180408_Bukasa_helyszinen_szavazott_Lazar_Janos__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0037fd-2341-48bc-81a7-b2e7f5896916","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Bukasa_helyszinen_szavazott_Lazar_Janos__foto","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Bukása helyszínén szavazott Lázár János – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42380be4-1141-48f2-9f78-e586507770b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszautalt arra, amit a kormánypártiak a szemükre vetettek az olimpiai pályázat elleni aláírásgyűjtést követően.","shortLead":"Visszautalt arra, amit a kormánypártiak a szemükre vetettek az olimpiai pályázat elleni aláírásgyűjtést követően.","id":"20180407_alomgyilkossagot_igert_orbaneknak_fekete_gyor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42380be4-1141-48f2-9f78-e586507770b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8a132a-3ee3-448f-8ef5-7b3a690f0fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_alomgyilkossagot_igert_orbaneknak_fekete_gyor","timestamp":"2018. április. 07. 21:50","title":"Álomgyilkosságot ígért Orbánéknak Fekete-Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"16 órától elindult a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) monstre ülése, mindjárt azzal, hogy mégis mennyire független Patyi András NVB-elnök, ha Orbán Viktor miniszterelnökkel négy nappal a választások előtt egy ünnepélyes rendezvényen vesz részt. Ezt a Momentum beadványára vizsgálták, bár Patyi elfogultsága nem először kerül elő.","shortLead":"16 órától elindult a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) monstre ülése, mindjárt azzal, hogy mégis mennyire független...","id":"20180408_Fuggetlen_egyaltalan_az_NVBelnok_ha_Orbannal_parolazik_egy_atadon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0101158-73f0-4802-a620-f65c49e2eb75","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Fuggetlen_egyaltalan_az_NVBelnok_ha_Orbannal_parolazik_egy_atadon","timestamp":"2018. április. 08. 17:04","title":"Független egyáltalán az NVB-elnök, ha Orbánnal parolázik egy átadáson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szavazási levélcsomagokat csak személyesen lehet átvenni.","shortLead":"A szavazási levélcsomagokat csak személyesen lehet átvenni.","id":"20180407_","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a739a748-b07d-4028-8e1f-4ac820b15360","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_","timestamp":"2018. április. 07. 08:12","title":"Ma lehet utoljára átvenni a szavazási levélcsomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások kegyének elnyerése. Mögöttük a Google és az Apple áll.","shortLead":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások...","id":"20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99423a17-c96b-4e73-a08e-e2bcef3ebb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","timestamp":"2018. április. 07. 15:02","title":"Gigászi harc: egymásnak feszül a Google és az Apple az iskolák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98b089f-6803-4927-b9f5-886e9d032c99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legidősebb játékos az elhunytak közül 1997-ben született, a legfiatalabb 2001-ben.","shortLead":"A legidősebb játékos az elhunytak közül 1997-ben született, a legfiatalabb 2001-ben.","id":"20180407_buszbaleset_kanada_jegkorongcsapat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c98b089f-6803-4927-b9f5-886e9d032c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f3c44d-dac8-4a30-aad4-062c79cf8d2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_buszbaleset_kanada_jegkorongcsapat","timestamp":"2018. április. 07. 10:34","title":"14 junior korú kanadai hokis meghalt egy buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott, hogy nekik a felhasználók és a velük való, bizalomra épülő kapcsolat az első, most kiderült, hogy azért ez nem több egy olcsón megfogalmazható pr-állításnál.","shortLead":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott...","id":"20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb9aafc-7944-432f-91f0-40946e5703e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","timestamp":"2018. április. 07. 13:08","title":"Mégis ki bízik meg ezután a Facebookban? Most derült ki, hogy Zuckerberg visszamenőleg eltüntetheti az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]