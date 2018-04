Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak elmondta, hogy a szavazás után megy mozgósítani, hiszen az urnazárásig még kampány van.","shortLead":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak...","id":"20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6170f-7e08-44ef-ba0c-bdae3cbfedbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","timestamp":"2018. április. 08. 07:47","title":"Orbán Viktor korán leszavazott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ef49f7-f068-48db-93d9-83a4efc1cbd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem 90 éven át mentek innen a közszolgálati rádióműsorok.","shortLead":"Csaknem 90 éven át mentek innen a közszolgálati rádióműsorok.","id":"20180407_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_volt_epulete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27ef49f7-f068-48db-93d9-83a4efc1cbd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b87a049-6a63-44fd-94ed-bab64e366a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_volt_epulete","timestamp":"2018. április. 07. 08:54","title":"A katolikus egyetemé lesz a Magyar Rádió volt épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1466fbf-b6f6-4bf3-bc85-109e75e66133","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Aki eddig nem tette, most már késő. A lemondott jelöltek nevét pedig "lehúzzák" a szavazólapról. A lemondott jelöltek nevét pedig \"lehúzzák\" a szavazólapról.","id":"20180407_Vege_nincs_tobb_visszalepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1466fbf-b6f6-4bf3-bc85-109e75e66133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2499de6f-aa0c-4a38-992d-c2cd52a32c35","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Vege_nincs_tobb_visszalepes","timestamp":"2018. április. 07. 11:25","title":"Vége: nincs több visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Petíció indult annak érdekében, hogy a következő Star Wars-filmben Meryl Streep alakítsa Leia hercegnőt. Mark Hamillnek viszont nem tetszik az ötlet. ","shortLead":"Petíció indult annak érdekében, hogy a következő Star Wars-filmben Meryl Streep alakítsa Leia hercegnőt. Mark Hamillnek...","id":"20180406_Meryl_Streep_mint_Leia_hercegno_A_rajongok_el_tudjak_kepzelni_de_Mark_Hamill_nem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba785dc7-bb98-4d5d-be38-d3765a5112e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Meryl_Streep_mint_Leia_hercegno_A_rajongok_el_tudjak_kepzelni_de_Mark_Hamill_nem","timestamp":"2018. április. 06. 15:03","title":"Meryl Streep mint Leia hercegnő? A rajongók el tudják képzelni, de Mark Hamill nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00da15d-b0e4-4d7d-85fd-fca95ea46c3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bizottság nem engedi szavazni azt, aki nem tudja a személyazonosságát és lakcímét igazolni vagy lejárt valamelyik dokumentumának érvényessége.","shortLead":"A bizottság nem engedi szavazni azt, aki nem tudja a személyazonosságát és lakcímét igazolni vagy lejárt valamelyik...","id":"20180408_Figyelem_erre_ugyeljunk_ha_szavazni_megyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00da15d-b0e4-4d7d-85fd-fca95ea46c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f8b8f9-f602-46a2-9eb4-24a8d863e326","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Figyelem_erre_ugyeljunk_ha_szavazni_megyunk","timestamp":"2018. április. 08. 07:30","title":"Figyelem, erre ügyeljünk, ha szavazni megyünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390db033-df01-49cd-a7e7-a4b80d085f8a","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Az angol a szanszkrit nyelv dialektusa, a Tádzs Mahal pedig szégyenfolt – így a szélsőjobb hindu ideológia, amely kisajátítaná India sokszínű és pluralista nemzeti identitását.","shortLead":"Az angol a szanszkrit nyelv dialektusa, a Tádzs Mahal pedig szégyenfolt – így a szélsőjobb hindu ideológia, amely...","id":"201811__atalakulo_india__hindu_nacionalizmus__tortenelematiras__mindenki_siva","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=390db033-df01-49cd-a7e7-a4b80d085f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33db355-25eb-4829-a627-b8a4d7f4b3c0","keywords":null,"link":"/vilag/201811__atalakulo_india__hindu_nacionalizmus__tortenelematiras__mindenki_siva","timestamp":"2018. április. 08. 09:00","title":"Hindu templommá tennék a világ legismertebb muszlim síremlékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett, akit megalázó szavak értek, miután a Facebookon lájkolta az olimpia elleni aláírásgyűjtést. A bíróság most nem jogerős ítéletében kimondta: jogsértő volt Szert kirúgása. Az AJTK-nak az elmaradt munkabért, valamint másfél millió forint értékű sérelemdíjat is meg kell fizetnie. ","shortLead":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett...","id":"20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570307fc-f2d5-4cdc-a980-ca853d4310b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","timestamp":"2018. április. 06. 18:03","title":"Bíróság mondta ki: Politikai okokból rúgták ki Szert Boglárkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2688ca-e94a-49af-9fe2-b239aa1a8c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan május elején ismerheti meg a világ a HTC új csúcstelefonját, amelyről most renderelt képek szivárogtak ki.","shortLead":"Várhatóan május elején ismerheti meg a világ a HTC új csúcstelefonját, amelyről most renderelt képek szivárogtak ki.","id":"20180407_kepek_szivarogtak_ki_htc_uj_csucstelefonjarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff2688ca-e94a-49af-9fe2-b239aa1a8c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6d04d5-6a0d-48d0-978d-008ada8b7bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_kepek_szivarogtak_ki_htc_uj_csucstelefonjarol","timestamp":"2018. április. 07. 10:11","title":"Képek szivárogtak ki: ilyen lehet a HTC új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]