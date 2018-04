Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint nagy reményekre ad okot a magas részvételi arány.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint nagy reményekre ad okot a magas részvételi arány.","id":"20180408_Karacsony_Ez_nagyon_biztato_jel_azoknak_akik_valtozast_akarnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17638918-b904-4f3b-8d4c-7b7b459b32ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_Ez_nagyon_biztato_jel_azoknak_akik_valtozast_akarnak","timestamp":"2018. április. 08. 12:18","title":"Karácsony: \"Ez nagyon biztató jel azoknak, akik változást akarnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e958cf19-ef61-433c-aa27-e5fc150b5ac8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Félreértés miatt a helyi választási bizottság nyolc egyéni szavazólapról kihúzta Nagy Ferencet, a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjét a komlói 5. számú szavazókörben – olvasható a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján.","shortLead":"Félreértés miatt a helyi választási bizottság nyolc egyéni szavazólapról kihúzta Nagy Ferencet, a Demokratikus Koalíció...","id":"20180408_Tevedesbol_lehuztak_nyolc_szavazolaprol_a_DK_jeloltjet_Komlon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e958cf19-ef61-433c-aa27-e5fc150b5ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b36a09c-2af1-4e9f-89fc-6999df57cb79","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Tevedesbol_lehuztak_nyolc_szavazolaprol_a_DK_jeloltjet_Komlon","timestamp":"2018. április. 08. 12:45","title":"Tévedésből lehúzták nyolc szavazólapról a DK jelöltjét Komlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Likud pártigazgatója szerint a Jobbik akut veszélyt jelent.","shortLead":"A Likud pártigazgatója szerint a Jobbik akut veszélyt jelent.","id":"20180408_Izraeli_kormanylap_ha_nem_Orban_gyoz_jon_az_antiszemitizmus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acf3b14-5c18-495f-8abf-07e947fdb37a","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Izraeli_kormanylap_ha_nem_Orban_gyoz_jon_az_antiszemitizmus","timestamp":"2018. április. 08. 10:03","title":"Izraeli kormánylap: ha nem Orbán győz, jön az antiszemitizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","shortLead":"Laskodon, Csobajon, Hejőbábán, Sárokon, Pécelen és Komáromban is este hétig lehet szavazni.","id":"20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64ac1e8-938c-4796-9712-666620d1cc41","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ma_hat_telepulesen_onkormanyzati_valasztas_is_lesz","timestamp":"2018. április. 08. 08:45","title":"Ma hat településen önkormányzati választás is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315b9e1e-4aae-45b4-9185-46c3088b8972","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Megvesztegetés, titkos üzenetek, szabotázs és hátbaszúrás – üdítő újdonságnak hat a Frantics, amely nem csak mókás minijátékai miatt lehet a baráti társaságok kedvence. Dobozban kapható, kockával dobálós játék helyett ugyanis egy tévére írt programmal van dolgunk, amiben egyszerre van szükség ügyességre, türelemre – és a telefonunkra.","shortLead":"Megvesztegetés, titkos üzenetek, szabotázs és hátbaszúrás – üdítő újdonságnak hat a Frantics, amely nem csak mókás...","id":"20180407_frantics_playstation_4_jatekteszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=315b9e1e-4aae-45b4-9185-46c3088b8972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e131d1c-7c8e-49b4-ac0a-3010b5d83540","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_frantics_playstation_4_jatekteszt","timestamp":"2018. április. 07. 17:30","title":"Ebben a társasjátékban a telefonjával haragíthatja magára ismerőseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","shortLead":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","id":"201813_az_aesop_mesei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebb4f84-a545-449c-806e-19f8cf093119","keywords":null,"link":"/kkv/201813_az_aesop_mesei","timestamp":"2018. április. 08. 09:15","title":"A márka, amely státusszimbólummá tette a kézmosást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd01be2-f785-4c37-bb74-053d4648b6ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem a jelenlegi S-osztály egy variánsa lesz, hanem teljesen önálló modell. ","shortLead":"Nem a jelenlegi S-osztály egy variánsa lesz, hanem teljesen önálló modell. ","id":"20180406_Ultra_luxus_elektromos_auton_dolgozik_a_Mercedes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bd01be2-f785-4c37-bb74-053d4648b6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d364451-0d2a-40ec-9e1b-ddf7240a6256","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_Ultra_luxus_elektromos_auton_dolgozik_a_Mercedes","timestamp":"2018. április. 06. 17:27","title":"Tejesen új, ultra luxus elektromos autón dolgozik a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e","c_author":"Antal Attila","category":"itthon","description":"Erős társadalmi mozgalom nélkül a rendszer kormányváltással együtt is velünk marad, kormányváltás nélkül pedig stabil fél-diktatúrává válik. Vélemény.","shortLead":"Erős társadalmi mozgalom nélkül a rendszer kormányváltással együtt is velünk marad, kormányváltás nélkül pedig stabil...","id":"20180406_Antal_Attila_A_kormanyvaltas_nem_eleg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497005a3-7318-4ef5-a64e-bc59574f1f50","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Antal_Attila_A_kormanyvaltas_nem_eleg","timestamp":"2018. április. 06. 14:45","title":"Antal Attila: A kormányváltás nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]