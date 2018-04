Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3eb95c72-55fa-44a1-8b36-1bb107dfee09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeszedtünk néhány olyan mobilos játékot, amivel jól elszórakozhatunk a vasárnapi voksolásig, illetve az eredmény megérkezéséig.","shortLead":"Összeszedtünk néhány olyan mobilos játékot, amivel jól elszórakozhatunk a vasárnapi voksolásig, illetve az eredmény...","id":"20180406_valasztas_2018_alkalmazas_telefonos_jatek_letoltes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb95c72-55fa-44a1-8b36-1bb107dfee09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1111d7e7-2a1c-4b22-ab98-19b4a3a2715e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_valasztas_2018_alkalmazas_telefonos_jatek_letoltes","timestamp":"2018. április. 06. 15:03","title":"Mutatunk 4 telefonos játékot, melyekkel remekül elütheti az időt a választási eredmény befutásáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8ff0ff-d94d-46e3-aeed-07a9134121b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik párt sem kapott jelest, de van két jó program a gyengébbek mellett.","shortLead":"Egyik párt sem kapott jelest, de van két jó program a gyengébbek mellett.","id":"20180407_Leoszalyoztak_a_partok_egeszsegugyi_programjait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e8ff0ff-d94d-46e3-aeed-07a9134121b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106140e5-c098-473f-94a6-6fef10c8546a","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Leoszalyoztak_a_partok_egeszsegugyi_programjait","timestamp":"2018. április. 07. 15:16","title":"Értékelték a pártok egészségügyi programjait: Fidesz - nulla pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634","c_author":"Bezselics Ildikó","category":"elet","description":"Amióta világ a világ, a nők fogyókúráznak. Sátoros ünnepek előtt, után, és tavasszal meg mindenképpen, hiszen mindjárt új fürdőruhát kell venni. Az elmúlt pár évtized annyi változást hozott, hogy már az erősebbiknek titulált nem újabb generációi sem szégyellik a fogyózást, és nem feltétlenül a sörhasat tartják férfiasnak. Ezzel együtt pedig megszámlálhatatlanról végtelenre emelkedett a csodadiéták száma. \r

\r

","shortLead":"Amióta világ a világ, a nők fogyókúráznak. Sátoros ünnepek előtt, után, és tavasszal meg mindenképpen, hiszen mindjárt...","id":"20180406_Nem_beszelunk_zoldeket__fogyokurakrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ada2c85-04e9-4266-be31-7003a82977d0","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Nem_beszelunk_zoldeket__fogyokurakrol","timestamp":"2018. április. 06. 16:36","title":"Nem beszélünk zöldeket - fogyókúrákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10fda9c-7d67-4e8c-9fe6-8ff68317f4e5","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Hecker Péter A festészet jövője című műve az első, amely az Art Quarter Budapest kiállítóterében a néző szemébe tűnik. A képen egy férfi ül le éppen egy kantinban az ebédjéhez, zakóját a széktámlára teríti, jól látszik konferenciához készült kitűzőjén a neve és a titulusa: Helmut Neuer professzor. A név mellett ott egy kis fénykép is róla, kicsit oldalról néz ki az igazolványképből; a megfestett fotón mintha fehér köpeny lenne rajta. A festészetről ezek szerint a jövőben fehér köpenyes professzorok mondják majd meg a lényeget, mint a fogpasztareklámokban, s ez már önmagában is elviselhetetlen gondolat.","shortLead":"Hecker Péter A festészet jövője című műve az első, amely az Art Quarter Budapest kiállítóterében a néző szemébe tűnik...","id":"20180407_Zarojel_idezojel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b10fda9c-7d67-4e8c-9fe6-8ff68317f4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5958e141-aa4e-4863-8edd-8d6a5a750053","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180407_Zarojel_idezojel","timestamp":"2018. április. 07. 12:35","title":"Zárójel, idézőjel…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico korábbi, korántsem pozitív hangvételű cikke után a londoni The Economist is a magyar miniszterelnökről szóló anyaggal jött ki. Az írás szót ejt a közelgő választási esélyekről, és arról is, hogy egykor Orbán volt az, aki levélben kért támogatást Sorostól, hogy a civil társadalom újjászületését tanulmányozhassa Oxfordban. Ehhez képest, teszik hozzá, most ott tartunk, hogy Orbán csaknem megfojtja azt a független polgári társadalmat, amit egykoron ő maga pártfogolt.","shortLead":"A Politico korábbi, korántsem pozitív hangvételű cikke után a londoni The Economist is a magyar miniszterelnökről szóló...","id":"20180406_The_Economist_Orban_arra_keszul_hogy_folytassa_illiberalis_uralmat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=839d15ce-1339-4cfe-b1ec-b6f0d97916f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc5b52f-9018-4b62-bbab-8541ae7ff473","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_The_Economist_Orban_arra_keszul_hogy_folytassa_illiberalis_uralmat","timestamp":"2018. április. 06. 17:16","title":"The Economist: Orbán arra készül, hogy folytassa illiberális uralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e73ea-f980-4485-8a08-0be066fe2a1a","c_author":"Gergely Márton","category":"kultura","description":"Harminc évvel első magyarországi koncertjük után ismét Budapesten járt a Metallica. Akkor 25 évesek voltak, pörgette őket a hírnév és a tudatmódosító szerek. Csütörtökön egy másik banda járt nálunk. Egy zenekar, amelynek tagjai párterápián békültek ki egymással, hátat fordítottak a káros szenvedélyeknek, de a közönségük szeretetéről nem mondanának le soha.","shortLead":"Harminc évvel első magyarországi koncertjük után ismét Budapesten járt a Metallica. Akkor 25 évesek voltak, pörgette...","id":"20180406_Metallica_koncert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13e73ea-f980-4485-8a08-0be066fe2a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c7027d-dda3-4fe5-98f9-a516bb46b7db","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Metallica_koncert","timestamp":"2018. április. 06. 11:03","title":"A terápia családban marad – ez volt a Metallica Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df26858-6629-41ca-8887-322fc22eb914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon.","shortLead":"Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon.","id":"20180407_Van_itt_meg_harom_fontos_visszalepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9df26858-6629-41ca-8887-322fc22eb914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d7e177-7fd4-409a-957f-a4a0ce21c023","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Van_itt_meg_harom_fontos_visszalepes","timestamp":"2018. április. 07. 12:13","title":"Van itt még három fontos visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326fe401-5dc2-44b9-b88f-6263cd8f6844","c_author":"H.A.-Gy.Zs.","category":"elet","description":"Amikor feltűnik a piacokon a zöld levélcsokor, akkor visszavonhatatlanul itt a tavasz. A lényeg, hogy ne bújjanak meg benne gyöngyvirágok, és igenis árasszon némi fokhagyma szagot. Akkor vihetjük is haza a medvehagymát.","shortLead":"Amikor feltűnik a piacokon a zöld levélcsokor, akkor visszavonhatatlanul itt a tavasz. A lényeg, hogy ne bújjanak meg...","id":"20180406_Tuti_tavasz_medvehagymaval__recept","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=326fe401-5dc2-44b9-b88f-6263cd8f6844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea53f5b3-fd15-4da6-9a08-85588ebeffbb","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Tuti_tavasz_medvehagymaval__recept","timestamp":"2018. április. 07. 09:09","title":"Tuti tavasz medvehagymával - recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]