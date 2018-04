Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4cbac31-556c-4076-a137-e92ddf20d649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A parlamentbe nem jutott be ugyan a párt, de az értelmes dolgokra \"eltékozolt\" kampánypénzt nem kell visszafizetnie","shortLead":"A parlamentbe nem jutott be ugyan a párt, de az értelmes dolgokra \"eltékozolt\" kampánypénzt nem kell visszafizetnie","id":"20180409_A_Ketfarku_kampanyzarojan_okkal_vigadtak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4cbac31-556c-4076-a137-e92ddf20d649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fd0efe-2d3e-4ec4-85ae-f1fa7f4ef3cc","keywords":null,"link":"/elet/20180409_A_Ketfarku_kampanyzarojan_okkal_vigadtak","timestamp":"2018. április. 09. 01:03","title":"A Kétfarkú kampányzáróján okkal vigadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42380be4-1141-48f2-9f78-e586507770b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszautalt arra, amit a kormánypártiak a szemükre vetettek az olimpiai pályázat elleni aláírásgyűjtést követően.","shortLead":"Visszautalt arra, amit a kormánypártiak a szemükre vetettek az olimpiai pályázat elleni aláírásgyűjtést követően.","id":"20180407_alomgyilkossagot_igert_orbaneknak_fekete_gyor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42380be4-1141-48f2-9f78-e586507770b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8a132a-3ee3-448f-8ef5-7b3a690f0fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_alomgyilkossagot_igert_orbaneknak_fekete_gyor","timestamp":"2018. április. 07. 21:50","title":"Álomgyilkosságot ígért Orbánéknak Fekete-Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef17bdb-8278-460c-bc11-65ecdcdedb25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német belügyminisztérium támogatja a zsidószervezetek azon javaslatát, amely szerint megfoszthatóak a menedékjogtól azok a bevándorlók, akik nem tartják tiszteletben Németország értékeit. A Deutsche Welle német híroldal szerint a javaslat akkor hangzott el, amikor az országban terjedőben van az antiszemitizmus.","shortLead":"A német belügyminisztérium támogatja a zsidószervezetek azon javaslatát, amely szerint megfoszthatóak a menedékjogtól...","id":"20180409_Nem_kellenek_Nemetorszagban_az_antiszemita_bevandorlok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fef17bdb-8278-460c-bc11-65ecdcdedb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e3f18e-0ac3-443d-8080-f34df3df6943","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Nem_kellenek_Nemetorszagban_az_antiszemita_bevandorlok","timestamp":"2018. április. 09. 18:23","title":"Nem kellenek Németországban az antiszemita bevándorlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A választások egyik legerősebb szavazós fotóját egy Forma–1-rajongó készítette.","shortLead":"A választások egyik legerősebb szavazós fotóját egy Forma–1-rajongó készítette.","id":"20180408_valasztas_2018_as_valasztas_forma_1_f1_bahreini_nagydij","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c861a39-2e73-4f86-860b-72517b5f19c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_valasztas_2018_as_valasztas_forma_1_f1_bahreini_nagydij","timestamp":"2018. április. 08. 21:01","title":"Fotó: Ennél kreatívabb szavazást nem tudunk elképzelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a44618-7fb6-4679-b9a7-7efd513f227f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyöngyöspatán a romák kiálltak Orbán Viktor és a Fidesz mellett a migránsok és Soros György miatt. És lenyomták Vona Gábort.","shortLead":"Gyöngyöspatán a romák kiálltak Orbán Viktor és a Fidesz mellett a migránsok és Soros György miatt. És lenyomták Vona...","id":"20180409_Gyongyospata_Soros_Gyorgy_mindenkit_megvett_csak_a_Fideszt_nem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80a44618-7fb6-4679-b9a7-7efd513f227f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1d0c8b-088c-47d8-b7a3-c1d1b11b4b98","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Gyongyospata_Soros_Gyorgy_mindenkit_megvett_csak_a_Fideszt_nem","timestamp":"2018. április. 09. 15:58","title":"Gyöngyöspata: \"Soros György mindenkit megvett, csak a Fideszt nem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deff5edf-559d-4321-8c11-b5d6de1a25b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 65 százalék feletti részvétel már az ellenzéknek kedvezhet. ","shortLead":"A 65 százalék feletti részvétel már az ellenzéknek kedvezhet. ","id":"20180408_Zavecz_70_szazalek_feletti_lehet_a_reszvetel_es_ez_mar_az_ellenzeknek_jo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deff5edf-559d-4321-8c11-b5d6de1a25b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac275a5a-08f2-4bf5-945a-52d28b0d306c","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Zavecz_70_szazalek_feletti_lehet_a_reszvetel_es_ez_mar_az_ellenzeknek_jo","timestamp":"2018. április. 08. 17:33","title":"Závecz: 70 százalék feletti lehet a részvétel, és ez már az ellenzéknek jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a friss adat.","shortLead":"Megérkezett a friss adat.","id":"20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7b6127-e18a-4746-95e6-1dbca3abdfde","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 13:35","title":"Közelít az 50 százalékos részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A választást megelőző utolsó Fülke adásban megpróbáltuk nem kimondani a pártok nevét, mert ugyan kampánycsend már nincs, de úgyis annyit hallotta mindenki az elmúlt hónapokban ezeket a szavakat. Azonban így is beszéltünk mozgósításról, részvételről, ködszurkálásról és a magyar választási rendszer egyik legnagyobb nonszenszéről.","shortLead":"A választást megelőző utolsó Fülke adásban megpróbáltuk nem kimondani a pártok nevét, mert ugyan kampánycsend már...","id":"20180407_Fulke_Amig_a_kormanypart_butanak_nezi_az_ellenzek_az_osszes_problemajat_a_valasztokkal_oldana_meg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ccbfd9-1bd8-4293-8aac-2fbf9e06b9d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Fulke_Amig_a_kormanypart_butanak_nezi_az_ellenzek_az_osszes_problemajat_a_valasztokkal_oldana_meg","timestamp":"2018. április. 07. 20:00","title":"Fülke: Amíg a kormánypárt butának nézi, az ellenzék az összes problémáját a választókkal oldaná meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]