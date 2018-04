Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3472948b-7395-4b70-b491-2a374a813594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazásra várók hármas sorokban körbeállják a háztömböt, ahol a szavazóhelyiség van.","shortLead":"A szavazásra várók hármas sorokban körbeállják a háztömböt, ahol a szavazóhelyiség van.","id":"20180408_Video_A_Bocskai_uton_orakat_kell_varni_a_szavazasra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3472948b-7395-4b70-b491-2a374a813594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac25554-19fd-425b-8349-ea27f4707b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Video_A_Bocskai_uton_orakat_kell_varni_a_szavazasra","timestamp":"2018. április. 08. 19:02","title":"Videó: A Bocskai úton órákat kell várni a szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem tartják magukat vallásosnak.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem...","id":"20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b732fc2-0e39-4163-bdff-f46d85009986","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","timestamp":"2018. április. 08. 11:15","title":"Semjén szerint ma Ön a keresztény civilizáció jövőjéről dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a friss adat.","shortLead":"Megérkezett a friss adat.","id":"20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7b6127-e18a-4746-95e6-1dbca3abdfde","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 13:35","title":"Közelít az 50 százalékos részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ce8f26-3c65-4d66-ab02-7e620f113ae6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vona Gábor egy jászberényi utcafórumon ismét azt ígérte, hogy nem bontanák le a határvédő kerítést, sőt, határőrséget akarnak felállítani.","shortLead":"Vona Gábor egy jászberényi utcafórumon ismét azt ígérte, hogy nem bontanák le a határvédő kerítést, sőt, határőrséget...","id":"20180407_vona_az_a_tet_kivandorloorszag_lesze_magyarorszag_vagy_sem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51ce8f26-3c65-4d66-ab02-7e620f113ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f584733-dcf1-4f49-a895-ef4a2a2dc333","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_vona_az_a_tet_kivandorloorszag_lesze_magyarorszag_vagy_sem","timestamp":"2018. április. 07. 15:41","title":"Vona: Az a tét, kivándorlóország lesz-e Magyarország vagy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.","shortLead":"Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.","id":"20180408_NVI_Eddig_semmi_rendkivuli_esemeny_nem_tortent","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44c2ba5-69f5-4902-bc5b-02caffdebea0","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_NVI_Eddig_semmi_rendkivuli_esemeny_nem_tortent","timestamp":"2018. április. 08. 09:01","title":"NVI: Eddig semmi rendkívüli esemény nem történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d43ed5-9e7b-4a36-a996-2fcfa391654c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szlovák származású neves cseh filmrendező és színészt 83 éves korában érte a halál.","shortLead":"A szlovák származású neves cseh filmrendező és színészt 83 éves korában érte a halál.","id":"20180409_elhunyt_juraj_herz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21d43ed5-9e7b-4a36-a996-2fcfa391654c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d512205-6972-4424-9689-3ea6778c8da1","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_elhunyt_juraj_herz","timestamp":"2018. április. 09. 10:21","title":"Elhunyt Juraj Herz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec00d7e-cc55-4c31-9bfb-86db54b03678","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelölt gratulált a fideszes Ovádi Péternek.","shortLead":"A független jelölt gratulált a fideszes Ovádi Péternek.","id":"20180408_Kesz_Zoltan_elismerte_a_vereseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec00d7e-cc55-4c31-9bfb-86db54b03678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12862bf3-9e0c-4e1b-98df-c63b4fbae7b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kesz_Zoltan_elismerte_a_vereseget","timestamp":"2018. április. 08. 22:07","title":"Kész Zoltán elismerte a vereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dc0ea0-c2f3-41ad-a468-3ae6e20b527c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hordaként támadó békemenetesek, helikopterrel utunkat álló Semjén Zsolt – egyebek mellett ilyen nehézségekkel kell szembenéznie a felhasználónak egy kifejezetten a 2018-as választások idejére készített, böngészős programmal. ","shortLead":"Hordaként támadó békemenetesek, helikopterrel utunkat álló Semjén Zsolt – egyebek mellett ilyen nehézségekkel kell...","id":"20180408_valasztas_jatek_unity_2018_as_valasztasok_semjen_zsolt_helikopter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0dc0ea0-c2f3-41ad-a468-3ae6e20b527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e28553-caa2-415c-8790-1d124b847481","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_valasztas_jatek_unity_2018_as_valasztasok_semjen_zsolt_helikopter","timestamp":"2018. április. 08. 18:03","title":"A játék egy bizonyos pontján maga Semjén Zsolt is beszáll a képbe – szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]