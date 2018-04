Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","shortLead":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","id":"20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a78d977-1c8d-4986-b9de-4281decee541","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","timestamp":"2018. április. 09. 14:54","title":"A CEU már most elkezdett intézkedni a bécsi campusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f688a6-4bdd-4466-9ff5-b0652ec19987","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA cáfolja, hogy az amerikai légierő hajtott volna végre rakétatámadást a szíriai Homsz közelében lévő katonai repülőtér ellen, Izrael pedig nem hajlandó kommentálni a hétfő hajnali akciót.","shortLead":"Az USA cáfolja, hogy az amerikai légierő hajtott volna végre rakétatámadást a szíriai Homsz közelében lévő katonai...","id":"20180409_Nincs_gazdaja_a_Sziria_elleni_hajlani_legicsapasnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f688a6-4bdd-4466-9ff5-b0652ec19987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16215b8-5168-4b78-aaea-b0b1aa5493e8","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Nincs_gazdaja_a_Sziria_elleni_hajlani_legicsapasnak","timestamp":"2018. április. 09. 16:23","title":"Nincs gazdája a Szíria elleni hajnali légicsapásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c18c386-a474-4b6c-9e90-685d37980e4f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mérlegre tették a néppártosodást és számszerűen az jött ki, hogy növekedni nem tudott ugyan, de jó eséllyel cserélődött a Jobbik tábora. A kérdés az, kap-e esélyt a folytatásra Vona Gábor pártelnök.","shortLead":"Mérlegre tették a néppártosodást és számszerűen az jött ki, hogy növekedni nem tudott ugyan, de jó eséllyel cserélődött...","id":"20180409_Vonanak_most_lesz_igazan_nehez_dolga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c18c386-a474-4b6c-9e90-685d37980e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8276f3-20f0-4874-a901-2d0b602feea5","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Vonanak_most_lesz_igazan_nehez_dolga","timestamp":"2018. április. 09. 12:46","title":"Először Toroczkai venne elégtételt Vonán, több lemondás lehet a Jobbikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859115ec-c25c-4c8c-a91d-15afaa2d2e4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak hozzák hazánkba a használt autókat, hanem viszik is a másodkézből származó gépkocsikat Magyarországról.","shortLead":"Nem csak hozzák hazánkba a használt autókat, hanem viszik is a másodkézből származó gépkocsikat Magyarországról.","id":"20180408_reexport_hasznalt_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=859115ec-c25c-4c8c-a91d-15afaa2d2e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025df9f5-a74d-4f8c-89da-58747c8e6362","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_reexport_hasznalt_auto","timestamp":"2018. április. 08. 11:25","title":"Nagy biznisz tőlünk visszavinni a használt német autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9786524a-5776-4554-a301-0f93d6c2e07b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Győri Törvényszéken épp most zajlik az első tárgyalás, a felperes egy budapesti magánszemély.","shortLead":"A Győri Törvényszéken épp most zajlik az első tárgyalás, a felperes egy budapesti magánszemély.","id":"20180409_Mar_megint_magyarsaghoz_kapcsolodo_szemelyisegi_jogot_sert_a_Heineken_voros_csillaga_perlik_a_ceget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9786524a-5776-4554-a301-0f93d6c2e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724226ae-fa38-4640-a50a-c076a38e6dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Mar_megint_magyarsaghoz_kapcsolodo_szemelyisegi_jogot_sert_a_Heineken_voros_csillaga_perlik_a_ceget","timestamp":"2018. április. 09. 11:55","title":"Már megint „magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogot sért” a Heineken vörös csillaga, perlik a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a9b050-2f73-408a-8106-4c3fd2bfd6f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté lett volna az egyetlen fideszes jelölt, aki Budapesten nyer, ha az ellenzék nem megosztott.","shortLead":"Kocsis Máté lett volna az egyetlen fideszes jelölt, aki Budapesten nyer, ha az ellenzék nem megosztott.","id":"20180409_Csak_egy_budapesti_valasztokeruletben_nyert_volna_biztosan_a_Fidesz_ha_az_LMP_visszalep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08a9b050-2f73-408a-8106-4c3fd2bfd6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0013384c-b166-4dce-9ae6-3c0e132d4775","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Csak_egy_budapesti_valasztokeruletben_nyert_volna_biztosan_a_Fidesz_ha_az_LMP_visszalep","timestamp":"2018. április. 09. 07:50","title":"Csak egy budapesti választókerületben nyert volna biztosan a Fidesz, ha az LMP visszalép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1ff174-e876-497f-8ad9-dde47893e266","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hamvakból készít ékszereket, de meg kellett tanulnia kezelni a morbid helyzeteket.","shortLead":"Hamvakból készít ékszereket, de meg kellett tanulnia kezelni a morbid helyzeteket.","id":"201811_hamubol_gyemant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ff174-e876-497f-8ad9-dde47893e266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11912c90-8a93-47f5-ad47-663ee721c454","keywords":null,"link":"/kkv/201811_hamubol_gyemant","timestamp":"2018. április. 08. 08:00","title":"Házi kedvencének elvesztése adott ihletet az üzlethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egészen 82 százalékos feldolgozottság mellett vezet Mellár Tamás a választókörzetében.","shortLead":"Nem egészen 82 százalékos feldolgozottság mellett vezet Mellár Tamás a választókörzetében.","id":"20180408_szoros_versenyben_nyert_mellar_tamas_az_egyik_pecsi_korzetben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e84c1b-a72b-4d0f-b016-467269570734","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_szoros_versenyben_nyert_mellar_tamas_az_egyik_pecsi_korzetben","timestamp":"2018. április. 08. 23:11","title":"Szoros versenyben nyert Mellár Tamás az egyik pécsi körzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]