A közalkalmazotti sztrájk miatt Németország legnagyobb repülőterén, Frankfurtban komoly késések is várhatóak – áll a Lufthansa közleményében. A korábban több pilótasztrájkkal is küszködő légitársaságnál most a repülőtéri személyzet munkabeszüntetése miatt kerül szorult helyzetbe.

A Lufthansa közlése szerint szerdára helyreáll a forgalmi rend.