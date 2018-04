Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget ad arra, hogy az ország tovább távolodjon a demokráciától – írja a The Washington Post.","shortLead":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget...","id":"20180409_the_washington_post_valasztas_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b88be-33f2-438d-a3cf-fdf842883ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_the_washington_post_valasztas_utan","timestamp":"2018. április. 09. 06:58","title":"The Washington Post: Orbán győzelme az európai szélsőjobb győzelme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac27548-47f6-4600-aa4f-49439bca4a39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még januári az eset, amikor egy forgatáson – a Monte Carlo-rali egyik szakaszán -–sikerült elfüstölnie a Top Gear stábjának egy vadonatúj Alpine A110-est.","shortLead":"Még januári az eset, amikor egy forgatáson – a Monte Carlo-rali egyik szakaszán -–sikerült elfüstölnie a Top Gear...","id":"20180409_top_gear_alpine_110_bbc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fac27548-47f6-4600-aa4f-49439bca4a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1533e209-9811-4192-a2ca-0e3509693051","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_top_gear_alpine_110_bbc","timestamp":"2018. április. 09. 12:22","title":"Kirakta a BBC, amikor porrá égett a Top Gear forgatásán az Alpine A110-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dea1ba-1e47-4a8c-9541-7e7936345256","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag nincs elég hely. ","shortLead":"Állítólag nincs elég hely. ","id":"20180407_nem_engedik_be_a_magyar_narancsot_a_fidesz_eredmenyvarojara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52dea1ba-1e47-4a8c-9541-7e7936345256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2314214-d8c2-4dec-ba1a-71d1ab72e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_nem_engedik_be_a_magyar_narancsot_a_fidesz_eredmenyvarojara","timestamp":"2018. április. 07. 21:42","title":"Nem engedik be a Magyar Narancsot a Fidesz eredményvárójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn akár 25 fok is lehet.","shortLead":"Hétfőn akár 25 fok is lehet.","id":"20180409_maris_bekopogtat_a_nyar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af953ed-db8d-4846-a002-d2819c2ffea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_maris_bekopogtat_a_nyar","timestamp":"2018. április. 09. 07:55","title":"Máris bekopogtat a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányváltást akarók közös fogadalmat tettek a Közös Ország Mozgalom kampányzáróján.\r

","shortLead":"A kormányváltást akarók közös fogadalmat tettek a Közös Ország Mozgalom kampányzáróján.\r

","id":"20180407_gulyas_marton_megeskette_a_demonstralokat_a_szabadsag_teren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93dfa60e-a682-41b6-874f-e1271c2b4697","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_gulyas_marton_megeskette_a_demonstralokat_a_szabadsag_teren","timestamp":"2018. április. 07. 20:48","title":"Gulyás Márton megeskette a demonstrálókat a Szabadság téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a7651-4de4-47a8-be56-c971f910df4e","c_author":"in","category":"elet","description":"Champagne-mesterkurzusokkal, újgenerációs villányi bisztróborok bemutatójával, a világ legjobbnak tartott borával és termelőjével, valamint Európa egyik legkülönlegesebb kékfrankosának premierjével várta többek között az idei VinCE Budapest a látogatókat.\r

\r

","shortLead":"Champagne-mesterkurzusokkal, újgenerációs villányi bisztróborok bemutatójával, a világ legjobbnak tartott borával és...","id":"20180408_Dionuszoszi_napok__kostolojegyzet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671a7651-4de4-47a8-be56-c971f910df4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1614a868-697f-4bfe-9591-5ebea2b3bcbd","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Dionuszoszi_napok__kostolojegyzet","timestamp":"2018. április. 08. 20:27","title":"Dionüszoszi napok - kóstolójegyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elszállt a hiány, de a kormány szerint minden rendben lesz.","shortLead":"Elszállt a hiány, de a kormány szerint minden rendben lesz.","id":"20180409_Ez_a_valasztasi_osztogatas_871_milliard_forint_hiany_jott_ossze_harom_honap_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002bb941-a7f0-4ce3-9ae4-25b7f5843d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Ez_a_valasztasi_osztogatas_871_milliard_forint_hiany_jott_ossze_harom_honap_alatt","timestamp":"2018. április. 09. 11:15","title":"Ez a választási osztogatás: 871 milliárd forint hiány jött össze három hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d05972-346d-4dca-bb94-77303fa9002a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nagyon szoros lesz az eredmény, billeghet rajta az a több százezer voks, amit csak pár nap múlva számolnak meg.","shortLead":"Ha nagyon szoros lesz az eredmény, billeghet rajta az a több százezer voks, amit csak pár nap múlva számolnak meg.","id":"20180408_Lehet_hogy_csak_jovo_szombaton_dol_el_a_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97d05972-346d-4dca-bb94-77303fa9002a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cf9a8b-d0c3-4d16-9d93-e2472bf327c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Lehet_hogy_csak_jovo_szombaton_dol_el_a_valasztas","timestamp":"2018. április. 08. 13:23","title":"Lehet, hogy csak jövő szombaton dől el a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]