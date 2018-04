Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Hova_is_kell_menni_szavazni_Az_NVI_oldala_nem_segit_lehalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361e392d-805f-444a-adcd-1317d7343813","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Hova_is_kell_menni_szavazni_Az_NVI_oldala_nem_segit_lehalt","timestamp":"2018. április. 08. 09:36","title":"Hova is kell menni szavazni? Az NVI oldala nem segít, lehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1680049c-8994-429b-998b-748f16fef417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mennie kellett John Cryannek, mert Németország legnagyobb hitelezője évek óta veszteséget termelt.","shortLead":"Mennie kellett John Cryannek, mert Németország legnagyobb hitelezője évek óta veszteséget termelt.","id":"20180409_Vesztesegesseg_es_botranyok__kirugtak_a_Deutsche_Bank_brit_vezerigazgatojat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1680049c-8994-429b-998b-748f16fef417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f0353-2224-4333-8b9b-ea6dbef0092c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Vesztesegesseg_es_botranyok__kirugtak_a_Deutsche_Bank_brit_vezerigazgatojat","timestamp":"2018. április. 09. 09:39","title":"Veszteség és botrányok – kirúgták a Deutsche Bank brit vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","shortLead":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","id":"201813_az_aesop_mesei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebb4f84-a545-449c-806e-19f8cf093119","keywords":null,"link":"/kkv/201813_az_aesop_mesei","timestamp":"2018. április. 08. 09:15","title":"A márka, amely státusszimbólummá tette a kézmosást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbabfd4-f9bf-4e3f-b5a7-5b75a6e12cd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A voksolás pillanatában szelfizett egyet Sebestyén Balázs, de úgy csinálta a fotót, hogy ne legyen baja belőle. ","shortLead":"A voksolás pillanatában szelfizett egyet Sebestyén Balázs, de úgy csinálta a fotót, hogy ne legyen baja belőle. ","id":"20180408_Sebestyen_Balazs_korultekintoen_szelfizett_a_szavazofulkeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bbabfd4-f9bf-4e3f-b5a7-5b75a6e12cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1800a6c5-3c80-4c25-9e2f-d0099cc724c9","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Sebestyen_Balazs_korultekintoen_szelfizett_a_szavazofulkeben","timestamp":"2018. április. 08. 18:48","title":"Sebestyén Balázs körültekintően szelfizett a szavazófülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4323363b-0406-4640-8301-0eae13664308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz óriási fölénnyel végzett ismét a választásokon. A pártok mögött álló százalék a parlamenti mandátumok arányát jelzi, nem a választáson elért szavazati arányt. Mindez 74,61 %-os feldolgozottság mellett értendő","shortLead":"A Fidesz óriási fölénnyel végzett ismét a választásokon. A pártok mögött álló százalék a parlamenti mandátumok arányát...","id":"20180408_parlament_ketharmad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4323363b-0406-4640-8301-0eae13664308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e78a518-6417-4a1e-81b3-83b8fa7833de","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_parlament_ketharmad","timestamp":"2018. április. 08. 23:16","title":"Így néz majd ki a parlamenti patkó a kétharmaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba8775f-2af3-41b1-8f5d-45558814be90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politológus nagyon szeretné, hogy ne azzal teljenek az éveink, hogy fogcsikorgatva túlélünk valamit, mert az életet végül nem éljük túl.","shortLead":"A politológus nagyon szeretné, hogy ne azzal teljenek az éveink, hogy fogcsikorgatva túlélünk valamit, mert az életet...","id":"20180409_Lakner_Zoltan_Szamolgatom_hany_jo_evem_lehet_meg_de_addig_is_hany_baratom_megy_el","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ba8775f-2af3-41b1-8f5d-45558814be90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b040ce09-0291-43fb-9ed6-b01a4842d5b8","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Lakner_Zoltan_Szamolgatom_hany_jo_evem_lehet_meg_de_addig_is_hany_baratom_megy_el","timestamp":"2018. április. 09. 10:01","title":"Lakner Zoltán: Számolgatom, hány jó évem lehet még, de addig is hány barátom megy el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f15a3e-f84b-460a-ac75-abc11dc3b673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetesen Zimány Linda is kiposztolta az Instagramjára, hogy elment szavazni. ","shortLead":"Természetesen Zimány Linda is kiposztolta az Instagramjára, hogy elment szavazni. ","id":"20180408_Zimany_Linda_nem_a_kenyelem_mellett_tette_le_a_voksat_amikor_elment_szavazni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45f15a3e-f84b-460a-ac75-abc11dc3b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105112a7-ee7d-4a72-bf0a-f5d42c2a6729","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Zimany_Linda_nem_a_kenyelem_mellett_tette_le_a_voksat_amikor_elment_szavazni","timestamp":"2018. április. 08. 19:40","title":"Zimány Linda nem a kényelem mellett tette le a voksát, amikor elment szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8138a9-a145-4046-b3d6-86b4e4eee4fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Leszedtek_a_felcsuti_iskola_falarol_Orban_es_Meszaros_tablokepet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8138a9-a145-4046-b3d6-86b4e4eee4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62325423-dafd-4dd2-80cb-defd392a773d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Leszedtek_a_felcsuti_iskola_falarol_Orban_es_Meszaros_tablokepet","timestamp":"2018. április. 08. 16:45","title":"Leszedték a felcsúti iskola faláról Orbán és Mészáros tablóképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]