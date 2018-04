Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","shortLead":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","id":"20180408_Reggel_7_ora_szavazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a60427-2fff-4505-a0a7-5998e1ec94ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Reggel_7_ora_szavazas","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Reggel 7 óráig rekordszámú szavazó ment el voksolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180407_Itt_a_ot_nyero_szam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa98ed8-4786-42f3-88e6-2b50ab510a9f","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Itt_a_ot_nyero_szam","timestamp":"2018. április. 07. 19:38","title":"Kihúzták a lottószámokat - mennyire van oka örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e5ceb1-dcbe-4c35-859c-1a21ce1996b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerintük az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják váltani. ","shortLead":"Szerintük az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják...","id":"20180408_MSZPP_Kormanyvalto_hangulatot_jelez_a_rekordkozeli_reszvetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e5ceb1-dcbe-4c35-859c-1a21ce1996b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff20657c-4fe8-4512-b969-614cfea0b966","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_MSZPP_Kormanyvalto_hangulatot_jelez_a_rekordkozeli_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 20:01","title":"MSZP–P: Kormányváltó hangulatot jelez a rekordközeli részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15573cdd-c82f-420b-8521-d09ca69ee444","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény büntetést kapott a Momentum, bár az NVI ellenzéki tagjai felvetették, hogy igazságtalan egyetlen, rossz helyre kitett hirdetésért ekkora bírságot kiszabni. ","shortLead":"Kemény büntetést kapott a Momentum, bár az NVI ellenzéki tagjai felvetették, hogy igazságtalan egyetlen, rossz helyre...","id":"20180408_birsag_a_momentumnak_egy_plakatert_tobbet_kaptak_mint_orban_az_ovisokert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15573cdd-c82f-420b-8521-d09ca69ee444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a925e-be0c-409a-ab69-76ab316ed1ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_birsag_a_momentumnak_egy_plakatert_tobbet_kaptak_mint_orban_az_ovisokert","timestamp":"2018. április. 08. 18:37","title":"Bírság a Momentumnak: egy plakátért többet kaptak, mint Orbán az ovisokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2d67f7-df19-4adf-ab70-75b207067676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíciónak a korábbi négy helyett kilenc képviselője jutott be az országgyűlésbe a választáson, a pártelnök mégis elégedetlen, hiszen kormányváltásban reménykedett. Hétfő délelőtt üzent a hozzá hasonlóan csalódottaknak. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíciónak a korábbi négy helyett kilenc képviselője jutott be az országgyűlésbe a választáson...","id":"20180409_uzent_gyurcsany_a_keseru_reggel_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d67f7-df19-4adf-ab70-75b207067676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374520b4-6e47-4065-bbed-1d8b499eb830","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_uzent_gyurcsany_a_keseru_reggel_utan","timestamp":"2018. április. 09. 11:55","title":"Üzent Gyurcsány a keserű ébredés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik olvasónk szerint sokan felajánlják Hollandiában, hogy elviszik autóval a külképviseletre a szavazókat. ","shortLead":"Egyik olvasónk szerint sokan felajánlják Hollandiában, hogy elviszik autóval a külképviseletre a szavazókat. ","id":"20180408_Ugy_latszik_Hollandiaban_bevalt_a_momentumos_telekocsis_applikacio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e877b693-52b2-4597-8a2c-ffd97d2fb049","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ugy_latszik_Hollandiaban_bevalt_a_momentumos_telekocsis_applikacio","timestamp":"2018. április. 08. 16:25","title":"Úgy látszik, Hollandiában bevált a momentumos, telekocsis applikáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","shortLead":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","id":"20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619a7438-c3e1-4ade-bfca-ec879ef40b03","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","timestamp":"2018. április. 08. 12:29","title":"Gyurcsány is ellenzéki győzelemben bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a3cb33-66d8-435b-8328-56b5abc794c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdú-Bihar megyei választókerület áll az utolsó helyen.","shortLead":"Hajdú-Bihar megyei választókerület áll az utolsó helyen.","id":"20180408_A_fovarosi_II_a_XVI_es_XII_keruletiek_voltak_a_legaktivabbak_a_szavazason_fel_7ig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6a3cb33-66d8-435b-8328-56b5abc794c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce42d25-9f6f-4b1e-94a2-ed0718aff12d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_fovarosi_II_a_XVI_es_XII_keruletiek_voltak_a_legaktivabbak_a_szavazason_fel_7ig","timestamp":"2018. április. 08. 19:53","title":"A fővárosi II., a XVI. és XII. kerületiek voltak a legaktívabbak a szavazáson fél 7-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]