[{"available":true,"c_guid":"ea0b5dc2-6e60-40b8-8343-fb39be84fe5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A honosítottak között alig találunk nem európait.","shortLead":"A honosítottak között alig találunk nem európait.","id":"20180409_Nem_kapkodnak_a_magyar_allampolgarsag_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b5dc2-6e60-40b8-8343-fb39be84fe5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6111cf-c72f-414d-b22c-6aec8e661520","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Nem_kapkodnak_a_magyar_allampolgarsag_utan","timestamp":"2018. április. 09. 12:48","title":"Nem kapkodnak a magyar állampolgárság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d63fe22-d54b-4029-a5b0-2da7c2575e7f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tavalyi vb-ezüstérmes Michelisz Norbert az első futamon kiesett, aztán vasárnap előbb a hetedik, majd az ötödik helyen ért célba a túraautó-világkupa (WTCR) nyitóhétvégéjén, Marrákesben.","shortLead":"A tavalyi vb-ezüstérmes Michelisz Norbert az első futamon kiesett, aztán vasárnap előbb a hetedik, majd az ötödik...","id":"20180408_wtcr_marrakes_michelisz_norbert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d63fe22-d54b-4029-a5b0-2da7c2575e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a4022c-90b1-4d9b-89b2-ac3626fc621b","keywords":null,"link":"/sport/20180408_wtcr_marrakes_michelisz_norbert","timestamp":"2018. április. 08. 21:05","title":"Pocsék hétvégéje volt Michelisz Norbertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb544e4-07d0-47a6-8d1d-84a6f7b0296a","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ahogy telnek az évek Orbán Viktor alatt, úgy válik a kormányfő egyre magányosabbá a csúcson. 