[{"available":true,"c_guid":"d4239785-927a-4ef3-a821-0b17260bbdd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az első ígéretek szerint már 2017 második felében át kellett volna adni a Gül Baba türbéjét. Aztán úgy volt, hogy a 16. századi török sírkápolnának felújított változatát idén februárban ünnepélyes keretek között, Erdogan jelenlétében adják át. De ez is elmaradt. ","shortLead":"Az első ígéretek szerint már 2017 második felében át kellett volna adni a Gül Baba türbéjét. Aztán úgy volt, hogy a 16...","id":"20180408_Honapokkal_csuszik_a_2_es_felmilliardert_felujitott_Gul_Baba_turbejenek_atadasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4239785-927a-4ef3-a821-0b17260bbdd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d085e0-2742-4a1e-8fe8-3e1d87649b18","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Honapokkal_csuszik_a_2_es_felmilliardert_felujitott_Gul_Baba_turbejenek_atadasa","timestamp":"2018. április. 08. 19:22","title":"Hónapokkal csúszik a 2 és fél milliárdért felújított Gül Baba türbéjének átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a9b050-2f73-408a-8106-4c3fd2bfd6f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté lett volna az egyetlen fideszes jelölt, aki Budapesten nyer, ha az ellenzék nem megosztott.","shortLead":"Kocsis Máté lett volna az egyetlen fideszes jelölt, aki Budapesten nyer, ha az ellenzék nem megosztott.","id":"20180409_Csak_egy_budapesti_valasztokeruletben_nyert_volna_biztosan_a_Fidesz_ha_az_LMP_visszalep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a9b050-2f73-408a-8106-4c3fd2bfd6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0013384c-b166-4dce-9ae6-3c0e132d4775","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Csak_egy_budapesti_valasztokeruletben_nyert_volna_biztosan_a_Fidesz_ha_az_LMP_visszalep","timestamp":"2018. április. 09. 07:50","title":"Csak egy budapesti választókerületben nyert volna biztosan a Fidesz, ha az LMP visszalép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb544e4-07d0-47a6-8d1d-84a6f7b0296a","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ahogy telnek az évek Orbán Viktor alatt, úgy válik a kormányfő egyre magányosabbá a csúcson. Ez 2018-ban kiteljesedett. Most már a párt is inkább visszahúzta, mint segítette. Gergely Márton gyorselemzése.","shortLead":"Ahogy telnek az évek Orbán Viktor alatt, úgy válik a kormányfő egyre magányosabbá a csúcson. Ez 2018-ban kiteljesedett...","id":"20180410_Gergely_Marton_Nagyobb_ur_o_mint_az_Isten_Orban_lesz_a_fejedelem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb544e4-07d0-47a6-8d1d-84a6f7b0296a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536065d7-50e6-4c0c-bfdc-ee099846a210","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gergely_Marton_Nagyobb_ur_o_mint_az_Isten_Orban_lesz_a_fejedelem","timestamp":"2018. április. 09. 06:00","title":"Nagyobb úr ő, mint az Isten, Orbán lesz a fejedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cf15c2-914c-4cdf-b1e6-3f55ecd3fd85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt kétségtelenül a 2018-as választás legjobb kampányautóját hozta össze.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt kétségtelenül a 2018-as választás legjobb kampányautóját hozta össze.","id":"20180408_valasztas_2018_as_valasztas_magyar_ketfarku_kutya_part_mkkp","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4cf15c2-914c-4cdf-b1e6-3f55ecd3fd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7f45ee-197f-49dd-9675-f7b942c4b961","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_valasztas_2018_as_valasztas_magyar_ketfarku_kutya_part_mkkp","timestamp":"2018. április. 08. 19:26","title":"Ezzel az autóval ért el 127%-ot a választáson a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f15a3e-f84b-460a-ac75-abc11dc3b673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetesen Zimány Linda is kiposztolta az Instagramjára, hogy elment szavazni. ","shortLead":"Természetesen Zimány Linda is kiposztolta az Instagramjára, hogy elment szavazni. ","id":"20180408_Zimany_Linda_nem_a_kenyelem_mellett_tette_le_a_voksat_amikor_elment_szavazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f15a3e-f84b-460a-ac75-abc11dc3b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105112a7-ee7d-4a72-bf0a-f5d42c2a6729","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Zimany_Linda_nem_a_kenyelem_mellett_tette_le_a_voksat_amikor_elment_szavazni","timestamp":"2018. április. 08. 19:40","title":"Zimány Linda nem a kényelem mellett tette le a voksát, amikor elment szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17943955-3efd-4edd-883f-bf23d57e3a83","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt üzenték, hogy inkább a jótékonysági szervezeteket támogassák helyettük. ","shortLead":"Azt üzenték, hogy inkább a jótékonysági szervezeteket támogassák helyettük. ","id":"20180409_Naszajandek_helyett_jotekonykodast_kert_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17943955-3efd-4edd-883f-bf23d57e3a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6098a28a-888c-43fa-af02-d94983e7f417","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Naszajandek_helyett_jotekonykodast_kert_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","timestamp":"2018. április. 09. 19:29","title":"Nászajándék helyett jótékonykodást kért Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9786524a-5776-4554-a301-0f93d6c2e07b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Győri Törvényszéken épp most zajlik az első tárgyalás, a felperes egy budapesti magánszemély.","shortLead":"A Győri Törvényszéken épp most zajlik az első tárgyalás, a felperes egy budapesti magánszemély.","id":"20180409_Mar_megint_magyarsaghoz_kapcsolodo_szemelyisegi_jogot_sert_a_Heineken_voros_csillaga_perlik_a_ceget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9786524a-5776-4554-a301-0f93d6c2e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724226ae-fa38-4640-a50a-c076a38e6dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Mar_megint_magyarsaghoz_kapcsolodo_szemelyisegi_jogot_sert_a_Heineken_voros_csillaga_perlik_a_ceget","timestamp":"2018. április. 09. 11:55","title":"Már megint „magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogot sért” a Heineken vörös csillaga, perlik a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fedettpályás világbajnok és téli dobó Európa Kupa-győztes Márton Anita lett március legjobbja az Európai Atlétikai Szövetségnél (EA).","shortLead":"A fedettpályás világbajnok és téli dobó Európa Kupa-győztes Márton Anita lett március legjobbja az Európai Atlétikai...","id":"20180408_Marton_Anita_lett_a_legjobb_europai_noi_atleta_marciusban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2907fd7d-2bb7-406c-aa10-0dcd6c40b681","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Marton_Anita_lett_a_legjobb_europai_noi_atleta_marciusban","timestamp":"2018. április. 08. 16:10","title":"Márton Anita lett a legjobb európai női atléta márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]