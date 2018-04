Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4cbac31-556c-4076-a137-e92ddf20d649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A parlamentbe nem jutott be ugyan a párt, de az értelmes dolgokra \"eltékozolt\" kampánypénzt nem kell visszafizetnie","shortLead":"A parlamentbe nem jutott be ugyan a párt, de az értelmes dolgokra \"eltékozolt\" kampánypénzt nem kell visszafizetnie","id":"20180409_A_Ketfarku_kampanyzarojan_okkal_vigadtak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4cbac31-556c-4076-a137-e92ddf20d649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fd0efe-2d3e-4ec4-85ae-f1fa7f4ef3cc","keywords":null,"link":"/elet/20180409_A_Ketfarku_kampanyzarojan_okkal_vigadtak","timestamp":"2018. április. 09. 01:03","title":"A Kétfarkú kampányzáróján okkal vigadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","shortLead":"Halász János, Kovács Zoltán és Gulyás Gergely szerint is pozitív a magas részvétel a választáson. ","id":"20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea791861-9bfc-4a1f-a125-753012cbf65f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_elso_fideszes_reakciok_bizakodoak_vagyunk","timestamp":"2018. április. 08. 19:53","title":"Első fideszes reakciók: \"Bizakodóak vagyunk\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","shortLead":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","id":"201813_az_aesop_mesei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebb4f84-a545-449c-806e-19f8cf093119","keywords":null,"link":"/kkv/201813_az_aesop_mesei","timestamp":"2018. április. 08. 09:15","title":"A márka, amely státusszimbólummá tette a kézmosást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget ad arra, hogy az ország tovább távolodjon a demokráciától – írja a The Washington Post.","shortLead":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget...","id":"20180409_the_washington_post_valasztas_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b88be-33f2-438d-a3cf-fdf842883ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_the_washington_post_valasztas_utan","timestamp":"2018. április. 09. 06:58","title":"The Washington Post: Orbán győzelme az európai szélsőjobb győzelme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A gazdák földhöz juttatását szolgálja a földterületek tulajdonviszonyainak tisztázása 2018-2022 között; a program költsége mintegy 9,5 milliárd forint - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter pénteken Fonyódon.","shortLead":"A gazdák földhöz juttatását szolgálja a földterületek tulajdonviszonyainak tisztázása 2018-2022 között; a program...","id":"20180408_Csaknem_10_milliard_forint_kell_ahhoz_hogy_kibogozzak_a_szovevenyes_magyar_foldtulajdoni_viszonyokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd837fe-a85f-4240-b0cb-f79c0914f6e4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180408_Csaknem_10_milliard_forint_kell_ahhoz_hogy_kibogozzak_a_szovevenyes_magyar_foldtulajdoni_viszonyokat","timestamp":"2018. április. 09. 09:10","title":"Csaknem 10 milliárd forint kell ahhoz, hogy kibogozzák a szövevényes magyar földtulajdoni viszonyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a kora reggeli részvételi adatok is rekordot döntöttek.","shortLead":"Már a kora reggeli részvételi adatok is rekordot döntöttek.","id":"20180408_MarkiZay_Peter_szerint_rendszervalto_hangulat_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b931359-b2d2-4ce7-a8dc-056c4546fbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_MarkiZay_Peter_szerint_rendszervalto_hangulat_van","timestamp":"2018. április. 08. 08:41","title":"Márki-Zay Péter szerint rendszerváltó hangulat van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b34fe7-f645-4427-b7de-048381484367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készenléti rendőröket szállító furgonokat láttak a főváros irányába az M3-as és az M7-es autópályán. Olvasói információk szerint Budapestre rendelték a készenlétiseket. Az ORFK szerint ebben semmi szokatlan nincs.","shortLead":"Készenléti rendőröket szállító furgonokat láttak a főváros irányába az M3-as és az M7-es autópályán. Olvasói...","id":"20180408_Az_M3ason_es_az_M7esen_is_rendorsegi_konvojokat_lattak_a_fovaros_fele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b34fe7-f645-4427-b7de-048381484367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427161d2-1c12-4d60-86f4-90b4ff8221bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Az_M3ason_es_az_M7esen_is_rendorsegi_konvojokat_lattak_a_fovaros_fele","timestamp":"2018. április. 08. 18:32","title":"Az M3-ason és az M7-esen is rendőrségi konvojokat láttak a főváros irányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Juncker-pofon, a baloldallal lepaktáló szélsőjobb, kotkodáló csirkeember – ezekkel a motívumokkal foglalta össze a humorista John Oliver a magyar választásokat megelőző állapotokat.","shortLead":"Juncker-pofon, a baloldallal lepaktáló szélsőjobb, kotkodáló csirkeember – ezekkel a motívumokkal foglalta össze...","id":"20180409_Vasarnap_este_fel_Amerika_Orbanon_rohogott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8837130e-c6a0-4de0-9278-f2529ff5f875","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Vasarnap_este_fel_Amerika_Orbanon_rohogott","timestamp":"2018. április. 09. 11:18","title":"Vasárnap este fél Amerika Orbánon röhögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]