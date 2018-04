Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b93e4922-34e9-46c9-85fd-8335bd99a4bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett az amerikai gyártó népszerű sportkocsijának 2019-es modellévű kiadása, mutatjuk.","shortLead":"Megérkezett az amerikai gyártó népszerű sportkocsijának 2019-es modellévű kiadása, mutatjuk.","id":"20180410_egy_oszinte_izomauto_itt_a_10_fokozatu_valtos_uj_chevrolet_camaro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b93e4922-34e9-46c9-85fd-8335bd99a4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efd5086-93c0-4045-ad64-2efb1705c3ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_egy_oszinte_izomauto_itt_a_10_fokozatu_valtos_uj_chevrolet_camaro","timestamp":"2018. április. 10. 09:21","title":"Egy őszinte izomautó: itt a 10 fokozatú váltós új Chevrolet Camaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31789a73-5dba-4f83-b4d5-b24c755bca6e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tartós finanszírozási problémák miatt nem lesz többé Magyar Nemzet, se a nyomtatott újság, se az online verzió – jelentették be kedden délelőtt.","shortLead":"Tartós finanszírozási problémák miatt nem lesz többé Magyar Nemzet, se a nyomtatott újság, se az online verzió –...","id":"20180410_Megszunik_a_Magyar_Nemzet_es_a_Lanchid_Radio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31789a73-5dba-4f83-b4d5-b24c755bca6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737c1382-ed77-4ec2-9fbc-6922adb05d33","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Megszunik_a_Magyar_Nemzet_es_a_Lanchid_Radio","timestamp":"2018. április. 10. 10:00","title":"Megszűnik a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09830c9-ebfe-4dc3-a73d-79d336a1f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 16 milliárd dolláros alap Svájcban és a német piacon is nézelődik.","shortLead":"A 16 milliárd dolláros alap Svájcban és a német piacon is nézelődik.","id":"20180408_A_Legomilliardosok_szerint_most_erdemes_ingatlanokra_vadaszni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a09830c9-ebfe-4dc3-a73d-79d336a1f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9929ae9d-1bc9-4c71-bb40-c3fffaf73670","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180408_A_Legomilliardosok_szerint_most_erdemes_ingatlanokra_vadaszni","timestamp":"2018. április. 09. 09:02","title":"A Lego-milliárdosok szerint Brexit ide vagy oda, most érdemes londoni ingatlanokra vadászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527c2378-05bc-420b-8286-09a08a5fcf6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkora volt a Fidesz médiatúlsúlya, és a kormány annyival többet kampányolhatott, hogy ugyan maga a választás tiszta volt, egyenlő versenyről szó sincs – állapította meg az EBESZ. A szervezet sajtótájékoztatón ismerteti eredményeit. \"Vegyék komolyan ezt a jelentést!\" hangsúlyozta a misszióvezető a kormánynak. ","shortLead":"Akkora volt a Fidesz médiatúlsúlya, és a kormány annyival többet kampányolhatott, hogy ugyan maga a választás tiszta...","id":"20180409_EBESZ_nem_voltak_adottak_az_egyenlo_feltetelek_a_magyar_valasztason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=527c2378-05bc-420b-8286-09a08a5fcf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e5a625-cda5-43a2-87bb-58adf9ff120c","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_EBESZ_nem_voltak_adottak_az_egyenlo_feltetelek_a_magyar_valasztason","timestamp":"2018. április. 09. 14:20","title":"EBESZ: nem voltak adottak az egyenlő feltételek a magyar választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","shortLead":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","id":"20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112de5fb-4a87-41de-9165-9e601cc375a4","keywords":null,"link":"/sport/20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","timestamp":"2018. április. 09. 09:19","title":"Sallói is gólt küldött Ibrahimovicéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn akár 25 fok is lehet.","shortLead":"Hétfőn akár 25 fok is lehet.","id":"20180409_maris_bekopogtat_a_nyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af953ed-db8d-4846-a002-d2819c2ffea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_maris_bekopogtat_a_nyar","timestamp":"2018. április. 09. 07:55","title":"Máris bekopogtat a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98daec5-c09c-4fe4-bea6-a27a095ec5f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is az összes versenyen, de néhány rajtceremónián várhatóan fel fognak tűnni a grid girlök.\r

","shortLead":"Ha nem is az összes versenyen, de néhány rajtceremónián várhatóan fel fognak tűnni a grid girlök.\r

","id":"20180409_visszaterhetnek_a_lanyok_az_f1es_rajtracsokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d98daec5-c09c-4fe4-bea6-a27a095ec5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81340ef7-fcf6-499e-b242-e71f43788fa6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_visszaterhetnek_a_lanyok_az_f1es_rajtracsokra","timestamp":"2018. április. 09. 08:33","title":"Visszatérhetnek a lányok az F1-es rajtrácsokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bee53b0-5eee-4154-8227-a5edb054a49f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-közeli Nézőpont Intézet elemzője a Spiegelnek mondta ezt. ","shortLead":"A Fidesz-közeli Nézőpont Intézet elemzője a Spiegelnek mondta ezt. ","id":"20180409_Ezen_a_ponton_szerintem_mar_Orbankorszakrol_beszelhetunk_Magyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bee53b0-5eee-4154-8227-a5edb054a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89bb6381-7e21-4c8f-9c38-585d18df3da3","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Ezen_a_ponton_szerintem_mar_Orbankorszakrol_beszelhetunk_Magyarorszagon","timestamp":"2018. április. 09. 19:24","title":"\"Ezen a ponton szerintem már Orbán-korszakról beszélhetünk Magyarországon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]