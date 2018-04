Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65113221-8a68-4aa9-8136-2899c2ac199e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy igen nehezen észlelhető objektumot szúrtak ki tudósok az úgynevezett Kis Magellán-felhőben.","shortLead":"Egy igen nehezen észlelhető objektumot szúrtak ki tudósok az úgynevezett Kis Magellán-felhőben.","id":"20180410_halott_csillag_neutroncsillag_tejutrendszeren_kivul_esa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65113221-8a68-4aa9-8136-2899c2ac199e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a74e0c7-e048-4718-a25c-688f28e62ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_halott_csillag_neutroncsillag_tejutrendszeren_kivul_esa","timestamp":"2018. április. 10. 11:03","title":"Különleges halott csillagot fedeztek fel a Tejútrendszeren kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a217a1d4-201b-4075-9d1c-3dafe11b2977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar autósok európai viszonylatban is szabálykövetők egy belga felmérés szerint.","shortLead":"A magyar autósok európai viszonylatban is szabálykövetők egy belga felmérés szerint.","id":"20180410_Magyar_autosok_Europa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a217a1d4-201b-4075-9d1c-3dafe11b2977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4410172-a1f0-4f05-906f-b60a261f73c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_Magyar_autosok_Europa","timestamp":"2018. április. 10. 10:23","title":"Magyar autósok: gyorshajtásban elöl, ittas vezetésben hátul vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe87c85-cb1c-4f00-a19b-7bf1b63dab74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombaton a Lufthansa Frankfurtból érkező járata nyitotta meg a charterszezont. 