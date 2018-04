Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"297acc79-3dbe-4762-a918-16e69d722ef4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Gyorsan és határozottan semlegesíteni kell ezt az értéktumort – mondta a luxemburgi külügyminiszter.","shortLead":"Gyorsan és határozottan semlegesíteni kell ezt az értéktumort – mondta a luxemburgi külügyminiszter.","id":"20180409_Rakos_daganathoz_hasonlitotta_a_Fideszt_az_EUban_a_luxemburgi_kulugyminiszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=297acc79-3dbe-4762-a918-16e69d722ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3bd140-7e77-4689-8129-7c3901bde65b","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Rakos_daganathoz_hasonlitotta_a_Fideszt_az_EUban_a_luxemburgi_kulugyminiszter","timestamp":"2018. április. 09. 14:46","title":"Rákos daganathoz hasonlította a Fideszt az EU-ban a luxemburgi külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","shortLead":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","id":"20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a78d977-1c8d-4986-b9de-4281decee541","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","timestamp":"2018. április. 09. 14:54","title":"A CEU már most elkezdett intézkedni a bécsi campusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyvesi Zoltán nyert.","shortLead":"Fenyvesi Zoltán nyert.","id":"20180408_Tapolcat_elbukta_a_Jobbik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4ceced-2eef-4367-a474-c59f32cc97b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Tapolcat_elbukta_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 08. 23:51","title":"Tapolcát elbukta a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90875416-b172-4f38-824e-b0a4636410f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lemond az Együtt elnöksége, a párt sorsáról a tagság dönt.","shortLead":"Lemond az Együtt elnöksége, a párt sorsáról a tagság dönt.","id":"20180409_Juhasz_Peter_szintiszta_lelkiismerettel_allunk_a_valasztok_ele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90875416-b172-4f38-824e-b0a4636410f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7264f803-48f8-4c94-a1d7-cc0815e1fb32","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Juhasz_Peter_szintiszta_lelkiismerettel_allunk_a_valasztok_ele","timestamp":"2018. április. 09. 01:01","title":"Juhász Péter: \"színtiszta lelkiismerettel állunk a választók elé\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bda7954-9a39-440b-b6ce-0fcb820f05f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha nem szereti a notchot, akkor mit fog szólni a ZTE azon elképzeléséhez, hogy két notch is legyen a telefonon.","shortLead":"Ha nem szereti a notchot, akkor mit fog szólni a ZTE azon elképzeléséhez, hogy két notch is legyen a telefonon.","id":"20180410_zte_iceberg_koncepcio_ket_notch","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bda7954-9a39-440b-b6ce-0fcb820f05f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321d2705-9f4a-4af7-a836-2a41c3366752","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_zte_iceberg_koncepcio_ket_notch","timestamp":"2018. április. 10. 10:00","title":"Ehhez mit szól? A ZTE már két notchot is tenne a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a47138-18e7-4310-bf7b-428f894ed6d2","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Magyarország vasárnap elvesztette a közeljövőjét. Mert elveszett egy generáció hite. És mit mondjak akkor a gyereknek?","shortLead":"Magyarország vasárnap elvesztette a közeljövőjét. Mert elveszett egy generáció hite. És mit mondjak akkor a gyereknek?","id":"20180409_Nagy_Ivan_Zsolt_Zokogni_es_tulelni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57a47138-18e7-4310-bf7b-428f894ed6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b950e6-79d5-498d-be68-0f620eb4aa3d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180409_Nagy_Ivan_Zsolt_Zokogni_es_tulelni","timestamp":"2018. április. 09. 15:09","title":"Nagy Iván Zsolt: Zokogni és túlélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3049f8-ce0e-419c-ad65-8eb89acb239b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimentek a figyelemfelkeltő meghívók: április 24-én New Yorkban tart rendezvényt a Spotify. Elindultak a találgatások: mi lehet majd a bemutató tárgya?","shortLead":"Kimentek a figyelemfelkeltő meghívók: április 24-én New Yorkban tart rendezvényt a Spotify. Elindultak a találgatások...","id":"20180409_spotify_esemeny_aprilis_vegen_new_yorkban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d3049f8-ce0e-419c-ad65-8eb89acb239b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d42b7a9-ad8b-4300-b431-7660d781ff9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_spotify_esemeny_aprilis_vegen_new_yorkban","timestamp":"2018. április. 09. 10:00","title":"Két hét múlva kiderül, mi készült a Spotify boszorkánykonyhájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b59439-4769-4fd3-b2c7-14ae15d152f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét ellenzéki párt újraszámoltatná a voksokat ott, ahol a csalás gyanúja felmerül. ","shortLead":"Mindkét ellenzéki párt újraszámoltatná a voksokat ott, ahol a csalás gyanúja felmerül. ","id":"20180410_jobbik_dk_valasztasi_csalas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b59439-4769-4fd3-b2c7-14ae15d152f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0c0b9f-2f26-41f4-9f29-3a22ab2a4b94","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_jobbik_dk_valasztasi_csalas","timestamp":"2018. április. 10. 17:30","title":"A Jobbik és a DK szerint is csalt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]