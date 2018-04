Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn akár 25 fok is lehet.","shortLead":"Hétfőn akár 25 fok is lehet.","id":"20180409_maris_bekopogtat_a_nyar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af953ed-db8d-4846-a002-d2819c2ffea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_maris_bekopogtat_a_nyar","timestamp":"2018. április. 09. 07:55","title":"Máris bekopogtat a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai közélet legfontosabb témáját is érintette röviden az amerikai szenátusi meghallgatásán Mark Zuckerberg.","shortLead":"A hazai közélet legfontosabb témáját is érintette röviden az amerikai szenátusi meghallgatásán Mark Zuckerberg.","id":"20180410_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_valasztasok_magyarorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff34446-037b-4cc8-b6d5-639c1768583f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_valasztasok_magyarorszag","timestamp":"2018. április. 10. 22:18","title":"Megszólalt Zuckerberg: a magyar választások előtt is töröltek Facebook-fiókokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51314008-9316-40db-8e32-e1913aeff943","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Francesco Cigarini kettős lábtörést szenvedett, amikor az F1-es versenyző egy bokszkiállás során elütötte.","shortLead":"Francesco Cigarini kettős lábtörést szenvedett, amikor az F1-es versenyző egy bokszkiállás során elütötte.","id":"20180409_korhazi_agyarol_uzent_a_szerelo_akit_elgazolt_raikkonen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51314008-9316-40db-8e32-e1913aeff943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d90e9fe-9797-4a04-9647-e62303f8fa0a","keywords":null,"link":"/sport/20180409_korhazi_agyarol_uzent_a_szerelo_akit_elgazolt_raikkonen","timestamp":"2018. április. 09. 12:41","title":"Kórházi ágyáról üzent a szerelő, akit elgázolt Räikkönen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 1,6 milliárd forintért építik az M3-as metró rádiórendszerét.","shortLead":"Összesen 1,6 milliárd forintért építik az M3-as metró rádiórendszerét.","id":"20180409_Allami_ceg_epithet_radiorendszert_a_budapesti_metroban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb7bf95-6806-4a0c-95d7-e4ec52e3ebde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Allami_ceg_epithet_radiorendszert_a_budapesti_metroban","timestamp":"2018. április. 09. 08:29","title":"Állami cég építhet rádiórendszert a budapesti metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6125f4d-eadf-485a-9c26-095c27f3f6c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningolt X6-ost még egy kicsit feldobták. ","shortLead":"A tuningolt X6-ost még egy kicsit feldobták. ","id":"20180409_Tuning_BMW_X6_a_negyzeten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6125f4d-eadf-485a-9c26-095c27f3f6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa01c96-a928-4f9d-b6d3-55265ef27b70","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_Tuning_BMW_X6_a_negyzeten","timestamp":"2018. április. 09. 16:15","title":"Az egyébként is \"szerény\" BMW X6-osból aligha lehet ennél letaglózóbbat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd97687-b774-4143-a9ea-b83da93c3a24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szakértői már vizsgálják a választási visszaélésekről szóló beszámolókat.","shortLead":"A párt szakértői már vizsgálják a választási visszaélésekről szóló beszámolókat.","id":"20180410_teljes_koru_ujraszamlalast_akar_az_lmp","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd97687-b774-4143-a9ea-b83da93c3a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd99c41-b769-49f0-8345-847ddb316ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_teljes_koru_ujraszamlalast_akar_az_lmp","timestamp":"2018. április. 10. 16:20","title":"Teljes körű újraszámlálást akar az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9786524a-5776-4554-a301-0f93d6c2e07b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Győri Törvényszéken épp most zajlik az első tárgyalás, a felperes egy budapesti magánszemély.","shortLead":"A Győri Törvényszéken épp most zajlik az első tárgyalás, a felperes egy budapesti magánszemély.","id":"20180409_Mar_megint_magyarsaghoz_kapcsolodo_szemelyisegi_jogot_sert_a_Heineken_voros_csillaga_perlik_a_ceget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9786524a-5776-4554-a301-0f93d6c2e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724226ae-fa38-4640-a50a-c076a38e6dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Mar_megint_magyarsaghoz_kapcsolodo_szemelyisegi_jogot_sert_a_Heineken_voros_csillaga_perlik_a_ceget","timestamp":"2018. április. 09. 11:55","title":"Már megint „magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogot sért” a Heineken vörös csillaga, perlik a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyvesi Zoltán nyert.","shortLead":"Fenyvesi Zoltán nyert.","id":"20180408_Tapolcat_elbukta_a_Jobbik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4ceced-2eef-4367-a474-c59f32cc97b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Tapolcat_elbukta_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 08. 23:51","title":"Tapolcát elbukta a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]