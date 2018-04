Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Magánemberek indították a Facebookon. Kormányellenes tüntetés szerveződik vasárnapra Bár tucatjával kerültek a szavazólapra a jelöltek Csongrád megyében, a falvakban csak a Fideszt ismerik. Hiába jutnak el információk az ellenzékről az interneten vagy a médiában, nincs kihez fordulniuk a helyieknek, helyben pedig már jószerivel se pedagógus, se orvos nincsen, akik évtizedekkel ezelőtt igazodási pontot is jelentettek az ott élők számára. "Ezek már talán eleget loptak" – a Fideszen kívül nincs egyetlen párt sem a falvakban Keresik az újlipótvárosi nyaklánckitépőt. Ön ismeri?
A rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához. A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.
Mint egy szívverés, úgy pulzás a Föld mágneses mezeje, amit egy örvénylő jégóceán kelt
Remek funkciói miatt a 90-es évek egyik leghasznosabb számítástechnikai eszközévé nőtte ki magát a Windows jó pár éve Intézőként ismert Fájlkezelője (Windows File Manager). Most, csaknem három évtizeddel az eredeti publikálást követően, ismét elérhetővé vált a szoftver igazi retrováltozata. És igen: Windows 10-en is fut. Windowst használ? Feltámasztották az egyik nagy klasszikus programját, most ön is ingyen letöltheti Az elnökségnek vissza kell fizetnie a kampányra kapott közel 200 millió forintos állami támogatást. Juhász szerint öt ember lakása, egzisztenciája, családja van veszélyben, de nem adják fel.
Juhász Péterék nem adják fel, gyűjtést indítottak A belügyminiszter szerint Mesterházy Attila összemosott két fogalmat. Pintér Sándor lerázta a menekültekre szánt pénzekről kérdező Mesterházy Attilát
Az ismert színészházaspár fia, Rékasi Zsigmond volt a Hír Tv Egyenesen című műsorának vendége, aki szerint „ha a magyar emberek nem fognak össze a jelenlegi rendszer ellen, akkor egyre lehetetlenebb lesz majd Magyarországon élni".
Rékasi Zsigmond: Ha nem fogunk össze, egyre lehetetlenebb lesz Magyarországon élni