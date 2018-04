Óvatosságra intette a Földközi-tenger keleti térségében járatokat közlekedtető légitársaságokat kedden az európai légiforgalmi irányítást összehangoló Eurocontrol, mert a következő 72 órában légicsapásokat indíthatnak a térségből Szíria területe ellen.

A brüsszeli központú szervezet szerint a támadók levegő-föld rakétákat és robotrepülőgépeket vethetnek be a megjelölt időszakban, és előfordulhat a rádiónavigációs rendszerek működésének zavarása, időről időre.

Az Eurocontrol közléséről beszámoló Reuters hírügynökség emlékeztet, hogy Donald Trump amerikai elnök és nyugati szövetségesei katonai megtorló csapás lehetőségét mérlegelik, Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsime ellen, megtorlásként a kelet-gútai Dúma városában szombaton elkövetett, feltételezett vegyifegyver-támadásért, amelyben sokan meghaltak.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn gyalázatosnak nevezte a dúmai támadást, gyors és erélyes válaszcsapást ígérve arra az esetre, ha bebizonyosodna, hogy a támadásért Szíriát terheli a felelősség. Kedden a szíriai helyzetre hivatkozva lemondta részvételét az amerikai földrész államainak perui csúcsértekezletén, és kilátásba helyezte "néhány fontos döntés 24-48 órán belül meghozatalát".

Emmanuel Macron francia államfő is egyértelművé tette, hogy országa részt kíván venni a szíriai vegyifegyver-támadások megtorlásában, és az erről folytatott egyeztetésekbe Theresa May brit miniszterelnök is bekapcsolódott.

A nyugati hatalmak a Szíriai polgárháborúban az Aszad-rezsim oldalán harcoló Oroszországot is felelőssé tették, amiért nem tett semmit az ismétlődő vegyi támadások leállításáért. Oroszország viszont hírhamisításnak nevezi a dúmai támadásról szóló vádakat, és óva int attól a súlyos feszültségtől, amelyet Szíriában lévő katonáinak veszélyeztetése okozna.

Az Eurocontrol weboldalán megjelent légiforgalmi figyelmeztetés nem nevezi meg, hogy mely országtól eredne a potenciális rakétafenyegetés.

Több ország, köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország légiforgalmi hatóságai már korábban figyelmeztetést adtak ki a járataikkal Szíria légterét átszelő légitársaságok számára, az Eurocontrol mostani közleménye ugyanakkor egy, a Damaszkusz által ellenőrzött légtéren kívül eső, szélesebb térségre vonatkozik.