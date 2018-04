Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceed1c28-f310-4b86-970f-b9dae014a1ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A (PRODUCT)RED termékek sorát bővíti az iPhone 8-ak új köntösbe öltöztetése, azaz piros színű speciális kiadásuk.","shortLead":"A (PRODUCT)RED termékek sorát bővíti az iPhone 8-ak új köntösbe öltöztetése, azaz piros színű speciális kiadásuk.","id":"20180409_apple_product_red_iphone8","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceed1c28-f310-4b86-970f-b9dae014a1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531872ab-314c-4398-bdb1-eb60be3539f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_apple_product_red_iphone8","timestamp":"2018. április. 09. 19:00","title":"Jön a piros iPhone 8: itt az Apple hirdetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2428b7-8121-4bd7-af27-637a57cf4a5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tesla szerint viszont ők meg sem rendelték azt a munkát.","shortLead":"A Tesla szerint viszont ők meg sem rendelték azt a munkát.","id":"20180408_Bepereltek_a_Teslat_mert_nem_fizetett_ki_egy_500_ezres_szamlat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff2428b7-8121-4bd7-af27-637a57cf4a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489bc248-05c6-4bf0-b8d2-d63b0ddca010","keywords":null,"link":"/kkv/20180408_Bepereltek_a_Teslat_mert_nem_fizetett_ki_egy_500_ezres_szamlat","timestamp":"2018. április. 09. 09:10","title":"Beperelték a Teslát, mert nem fizetett ki egy 500 ezres számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35738fce-eb6c-4071-8f26-ed984d4b426d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A francia légitársaság dolgozóinak újabb sztrájknapján, kedden a járatok 75 százaléka közlekedik csak.","shortLead":"A francia légitársaság dolgozóinak újabb sztrájknapján, kedden a járatok 75 százaléka közlekedik csak.","id":"20180409_az_air_france_utasaira_is_nehez_nap_var_kedden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35738fce-eb6c-4071-8f26-ed984d4b426d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2b4ecc-bf8e-4514-b9f1-a44181d07b81","keywords":null,"link":"/kkv/20180409_az_air_france_utasaira_is_nehez_nap_var_kedden","timestamp":"2018. április. 09. 20:00","title":"Az Air France utasaira is nehéz nap vár kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Twitter-üzenetben gratulált a londoni orosz nagykövetség ahhoz, hogy sikeresen felgyógyult az idegméreg-támadásból Julija Szkripal, az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal lánya.","shortLead":"Twitter-üzenetben gratulált a londoni orosz nagykövetség ahhoz, hogy sikeresen felgyógyult az idegméreg-támadásból...","id":"20180410_Az_oroszok_gratulaltak_Szkripalek_gyogyulasahoz_de_bizonyitekot_is_kernek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ee9b38-9419-48d7-ac9e-02ca7d58038f","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Az_oroszok_gratulaltak_Szkripalek_gyogyulasahoz_de_bizonyitekot_is_kernek","timestamp":"2018. április. 10. 15:19","title":"Az oroszok gratuláltak Szkripalék gyógyulásához, de bizonyítékot is kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9092ff72-d89d-437d-8cee-487d4fb86a9b","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Svájc! – vágták rá mini-közvéleménykutatásunk résztvevői arra a kérdésre, mi jut az eszükbe a banktitokról, annak ellenére, hogy e sztereotípia lassan megszűnőben van. Többségünket inkább már az foglalkoztatja, hogy nem jutnak-e az adataink a beleegyezésünk nélkül illetéktelen kezekbe – ahogy az történt a Facebook 50 millió felhasználójával. Ezért jó tudni, hogyan derülhet fény legálisan a bizalmas, a hatóságok, céges versenytársak számára igen értékes banki adatainkra.","shortLead":"Svájc! – vágták rá mini-közvéleménykutatásunk résztvevői arra a kérdésre, mi jut az eszükbe a banktitokról, annak...","id":"crystalgroup_20180404_Tudta_hogy_a_banki_adatai_Facebook_nelkul_is_veszelyben_lehetnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9092ff72-d89d-437d-8cee-487d4fb86a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c8c060-0b89-4518-baf6-9b56c0faee85","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180404_Tudta_hogy_a_banki_adatai_Facebook_nelkul_is_veszelyben_lehetnek","timestamp":"2018. április. 09. 07:30","title":"Tudta, hogy a banki adatai Facebook nélkül is veszélyben lehetnek!?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"3464d606-8221-4265-8d38-52d440232eed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudományos konferencián ünnepli a Magyar Nemzet a lapalapítás évfordulóját, a nyolcvan éve megjelenő újságot – legalábbis a meghívó szerint, amit a választás előtti héten küldtek.","shortLead":"Tudományos konferencián ünnepli a Magyar Nemzet a lapalapítás évfordulóját, a nyolcvan éve megjelenő újságot –...","id":"20180410_Valasztas_elott_meg_ugy_volt_konferencian_unneplik_a_Magyar_Nemzetet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3464d606-8221-4265-8d38-52d440232eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f875b2-f8c6-4f6f-bcb1-b35876f4269b","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Valasztas_elott_meg_ugy_volt_konferencian_unneplik_a_Magyar_Nemzetet","timestamp":"2018. április. 10. 11:43","title":"A választás előtt még ünnepélyes konferenciára hívott a bedőlt Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93e4922-34e9-46c9-85fd-8335bd99a4bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett az amerikai gyártó népszerű sportkocsijának 2019-es modellévű kiadása, mutatjuk.","shortLead":"Megérkezett az amerikai gyártó népszerű sportkocsijának 2019-es modellévű kiadása, mutatjuk.","id":"20180410_egy_oszinte_izomauto_itt_a_10_fokozatu_valtos_uj_chevrolet_camaro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b93e4922-34e9-46c9-85fd-8335bd99a4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efd5086-93c0-4045-ad64-2efb1705c3ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_egy_oszinte_izomauto_itt_a_10_fokozatu_valtos_uj_chevrolet_camaro","timestamp":"2018. április. 10. 09:21","title":"Egy őszinte izomautó: itt a 10 fokozatú váltós új Chevrolet Camaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a69c98-e9f7-4b35-9e43-1a4f38854614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csoda, hogy összeszerelő üzem marad Magyarország, alig vannak helyek Európában, ahol olcsóbb lenne a munkaerő, mint itt.","shortLead":"Nem csoda, hogy összeszerelő üzem marad Magyarország, alig vannak helyek Európában, ahol olcsóbb lenne a munkaerő, mint...","id":"20180410_Tragikusan_olcso_a_magyar_munkas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4a69c98-e9f7-4b35-9e43-1a4f38854614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a06d738-a392-4884-9f5a-0c4a4b3bc4ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Tragikusan_olcso_a_magyar_munkas","timestamp":"2018. április. 10. 16:05","title":"Tragikusan olcsó a magyar munkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]