[{"available":true,"c_guid":"4fade0c0-8c56-4e12-ad99-22545e71f080","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nagy ámbráscetet találtak holtan a spanyol partoknál, a gyomrában 29 kiló műanyaggal.","shortLead":"Egy nagy ámbráscetet találtak holtan a spanyol partoknál, a gyomrában 29 kiló műanyaggal.","id":"20180411_Ezt_a_cetet_is_az_eldobott_muanyag_zacskok_oltek_meg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fade0c0-8c56-4e12-ad99-22545e71f080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f580fd8-9283-4cdb-a7b5-df769e0b6559","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Ezt_a_cetet_is_az_eldobott_muanyag_zacskok_oltek_meg","timestamp":"2018. április. 11. 11:47","title":"Ezt a cetet is az eldobott műanyag zacskók ölték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8496efe-cd61-4f5d-b596-cf9b3fe7dc53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA már messze nem csupán bútorgyártó cég, és ezt most egy újabb elektronikai eszközzel bizonyította.","shortLead":"Az IKEA már messze nem csupán bútorgyártó cég, és ezt most egy újabb elektronikai eszközzel bizonyította.","id":"20180410_ikea_bluetooth_hangszoro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8496efe-cd61-4f5d-b596-cf9b3fe7dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eadf1f4-a9c4-4e0c-a4e2-318656d23c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_ikea_bluetooth_hangszoro","timestamp":"2018. április. 10. 19:00","title":"Új piacra lép be az IKEA, és az újdonságokat alig kell otthon szerelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a801a9f2-e730-4860-972e-15695a3e4b99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több száz millió forint veszteség és zuhanó olvasottság követte azt, hogy 2015 után az állami hirdetések és a fideszes olvasók elpártoltak a Magyar Nemzettől.","shortLead":"Több száz millió forint veszteség és zuhanó olvasottság követte azt, hogy 2015 után az állami hirdetések és a fideszes...","id":"20180410_A_Gnap_es_az_ujabb_fideszes_ketharmad_tonkreverte_a_Magyar_Nemzetet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a801a9f2-e730-4860-972e-15695a3e4b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219e0200-0d7e-45a6-9a22-46f9889e7a97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_A_Gnap_es_az_ujabb_fideszes_ketharmad_tonkreverte_a_Magyar_Nemzetet","timestamp":"2018. április. 10. 10:14","title":"A G-nap és az újabb fideszes kétharmad tönkreverte a Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a riói és tokiói nyári olimpiát, de a nemrég véget ért dél-koreai téli olimpiát is pénzért vették meg. 137 e-mail tanúskodik erről – állítja a Soeul Broadcasting System. ","shortLead":"Nemcsak a riói és tokiói nyári olimpiát, de a nemrég véget ért dél-koreai téli olimpiát is pénzért vették meg. 137...","id":"20180411_Olimpiat_szeretne_rendezni_Hivja_Papa_Massata_Diackot_o_majd_elintezi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecaf424-93ad-4145-acdf-d40da140c149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Olimpiat_szeretne_rendezni_Hivja_Papa_Massata_Diackot_o_majd_elintezi","timestamp":"2018. április. 11. 17:02","title":"Olimpiát szeretne rendezni? Hívja Papa Massata Diackot, ő majd elintézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Óda angol akcentussal is szépen szól. ","shortLead":"Az Óda angol akcentussal is szépen szól. ","id":"20180411_Iden_Jozsef_Attilat_szavalt_magyarul_a_brit_nagykovet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34544de4-054b-458b-bb5c-f7ea8091b1aa","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Iden_Jozsef_Attilat_szavalt_magyarul_a_brit_nagykovet","timestamp":"2018. április. 11. 13:10","title":"Idén József Attilát szavalt magyarul a brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4c27ed-fe88-4895-b265-bb84f3ff48e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől még 17-23 fok lesz. ","shortLead":"Ettől még 17-23 fok lesz. ","id":"20180410_Ma_tobb_helyen_eshet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c4c27ed-fe88-4895-b265-bb84f3ff48e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ff410-aba8-4c66-9b2e-30434a0dd35e","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ma_tobb_helyen_eshet","timestamp":"2018. április. 10. 05:18","title":"Ma több helyen eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Twitter-üzenetben gratulált a londoni orosz nagykövetség ahhoz, hogy sikeresen felgyógyult az idegméreg-támadásból Julija Szkripal, az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal lánya.","shortLead":"Twitter-üzenetben gratulált a londoni orosz nagykövetség ahhoz, hogy sikeresen felgyógyult az idegméreg-támadásból...","id":"20180410_Az_oroszok_gratulaltak_Szkripalek_gyogyulasahoz_de_bizonyitekot_is_kernek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ee9b38-9419-48d7-ac9e-02ca7d58038f","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Az_oroszok_gratulaltak_Szkripalek_gyogyulasahoz_de_bizonyitekot_is_kernek","timestamp":"2018. április. 10. 15:19","title":"Az oroszok gratuláltak Szkripalék gyógyulásához, de bizonyítékot is kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdacd84-ac98-4ffd-acef-2de194e375aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig több mint 50 ezren adtak pozitív választ a Facebookon. ","shortLead":"Eddig több mint 50 ezren adtak pozitív választ a Facebookon. ","id":"20180410_Tizezrek_mehetnek_el_a_vasarnapi_tuntetesre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdacd84-ac98-4ffd-acef-2de194e375aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58217855-cd83-4a84-8cbc-24bafecf1238","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Tizezrek_mehetnek_el_a_vasarnapi_tuntetesre","timestamp":"2018. április. 10. 09:47","title":"Tízezrek mehetnek el a vasárnapi tüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]