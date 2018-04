Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de81d61f-73bb-431c-a766-558b42901a77","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Munka és tanulás helyett gyakran álmodozunk, ám ez nem a restség jele, hanem – mint idegtudományi felfedezések bizonyítják – agyunk természetes állapota. Túlzásba vinni azért több ok miatt sem ajánlott.","shortLead":"Munka és tanulás helyett gyakran álmodozunk, ám ez nem a restség jele, hanem – mint idegtudományi felfedezések...","id":"20180412_Lelekben_mashol__ezert_hasznos_az_abrandozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de81d61f-73bb-431c-a766-558b42901a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a52a73-2677-4d1a-8753-49cdb1381b74","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180412_Lelekben_mashol__ezert_hasznos_az_abrandozas","timestamp":"2018. április. 12. 10:00","title":"Lélekben máshol – ezért hasznos az ábrándozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9cdc01-38b2-4780-a2d6-95d3a020e9cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A svéd kormány belbiztonsági okokra hivatkozva akar tolná ki a május 12-én lejáró határidőt. ","shortLead":"A svéd kormány belbiztonsági okokra hivatkozva akar tolná ki a május 12-én lejáró határidőt. ","id":"20180412_A_svedek_fel_evvel_meg_akarjak_hosszabbitani_a_hatarellenorzest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c9cdc01-38b2-4780-a2d6-95d3a020e9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e30882-c54e-449f-833e-dadc9cb804af","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_A_svedek_fel_evvel_meg_akarjak_hosszabbitani_a_hatarellenorzest","timestamp":"2018. április. 12. 16:10","title":"A svédek fél évvel meg akarják hosszabbítani a határellenőrzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab4537e-94d8-406f-9bbb-f9afdd6f7065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnégyszerezte a tagságát a párt az utóbbi négy napban, elkezdik járni az országot, és ehhez közösségi finanszírozási program is indul. Fekete-Győr is indul az elnöki posztért. A párt tisztújítást tart júniusban.","shortLead":"Megnégyszerezte a tagságát a párt az utóbbi négy napban, elkezdik járni az országot, és ehhez közösségi finanszírozási...","id":"20180412_Uldozni_fogjuk_Orbant_minden_perceben__tisztujitast_jelentett_be_a_Momentum","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ab4537e-94d8-406f-9bbb-f9afdd6f7065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72820c3-3076-4206-8576-62ee6bd8ea93","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Uldozni_fogjuk_Orbant_minden_perceben__tisztujitast_jelentett_be_a_Momentum","timestamp":"2018. április. 12. 11:22","title":"\"Üldözni fogjuk Orbánt minden percében\" – tisztújítást jelentett be a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b055d618-03ce-4045-af52-c68bff64e8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy korábban megírtuk, a Jobbik szerint Morvai hazugságokkal és rágalmakkal támadja a pártot, és segített a diktatúrát építő Fidesznek, ezért a párt elnöksége ellenszavazat nélkül úgy döntött, visszahívja az Európai Parlamentből.","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, a Jobbik szerint Morvai hazugságokkal és rágalmakkal támadja a pártot, és segített...","id":"20180412_morvai_krisztinat_hidegen_hagyja_hogy_visszahivtak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b055d618-03ce-4045-af52-c68bff64e8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfb631f-ad6a-4b06-94a3-df4773e44b27","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_morvai_krisztinat_hidegen_hagyja_hogy_visszahivtak","timestamp":"2018. április. 12. 08:41","title":"Morvai Krisztinát hidegen hagyja, hogy visszahívták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c74b92-97d9-4459-87f7-7b56cdfc7f97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi 150 millió forint után idén 160 milliót költünk külhoni műemlékekre.\r

\r

","shortLead":"A tavalyi 150 millió forint után idén 160 milliót költünk külhoni műemlékekre.\r

\r

","id":"20180412_Szloveniaban_es_Horvatorszagban_ujit_fel_muemlekeket_a_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4c74b92-97d9-4459-87f7-7b56cdfc7f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fa54aa-2c06-40fa-861e-ff8be4f5172d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Szloveniaban_es_Horvatorszagban_ujit_fel_muemlekeket_a_kormany","timestamp":"2018. április. 12. 14:16","title":"Szlovéniában és Horvátországban újít fel műemlékeket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mercedes-Benz, Audi, Bosch, Lidl – taroltak a német cégek a Randstad díjátadóján.","shortLead":"Mercedes-Benz, Audi, Bosch, Lidl – taroltak a német cégek a Randstad díjátadóján.","id":"20180411_Nemet_cegnel_szeret_dolgozni_a_magyar_munkavallalo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bb6edc-7a0c-4e25-b86f-1e6c2b1151f5","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Nemet_cegnel_szeret_dolgozni_a_magyar_munkavallalo","timestamp":"2018. április. 11. 10:15","title":"Német cégnél szeret dolgozni a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI elnöke szerint aki panaszt akar tenni, az úgyis tudja, mi a szabály. A TASZ ugyanakkor úgy látja, súlyos aggályokat vet fel, hogy csökkentett módban üzemel a weboldal.","shortLead":"Az NVI elnöke szerint aki panaszt akar tenni, az úgyis tudja, mi a szabály. A TASZ ugyanakkor úgy látja, súlyos...","id":"20180411_palffy_ilona_nvi_honlap_valasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef480-d589-4675-9338-f45ad19069e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_palffy_ilona_nvi_honlap_valasztas","timestamp":"2018. április. 11. 18:15","title":"Nem nagyon érti Pálffy Ilona, miért gond, hogy csak döcög az NVI honlapja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik eddig kevesebb átalányt fizettek, mint amennyit fogyasztottak, azoknak az elmaradását csökkenti majd a visszajáró 12 ezer forint. Az állami közműszolgáltató honlapján megjelent a formanyomtatvány, amelyen a házközponti fűtéses lakóközösségeknek külön kell kérniük a teljes összeget.","shortLead":"Akik eddig kevesebb átalányt fizettek, mint amennyit fogyasztottak, azoknak az elmaradását csökkenti majd a visszajáró...","id":"20180410_juniusban_landolhat_a_szamlakon_a_teli_rezsicsokkentes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badf8942-28a5-4ad0-9f58-616b8f527a1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_juniusban_landolhat_a_szamlakon_a_teli_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. április. 10. 21:50","title":"Júniusban landolhat a számlákon a téli rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]