[{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a hírfolyamunk és saját bejegyzéseink tartalmához fért hozzá a Cambridge Analytica.","shortLead":"Nem csak a hírfolyamunk és saját bejegyzéseink tartalmához fért hozzá a Cambridge Analytica.","id":"20180411_facebook_messenger_privat_uzenetek_olvasasa_hozzaferes_engedely_facebook_botrany_cambridge_analytica","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd6c754-6f80-4bfa-af39-c018c1218087","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_facebook_messenger_privat_uzenetek_olvasasa_hozzaferes_engedely_facebook_botrany_cambridge_analytica","timestamp":"2018. április. 11. 08:03","title":"Csak most árulta el a Facebook, hogy kiadták a messengeres privát üzeneteinket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","shortLead":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","id":"20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01581caa-2c49-48d9-90c0-fc0621090511","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","timestamp":"2018. április. 11. 05:15","title":"Záporok zavarhatják meg a napsütést, de marad a kellemes idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289ce176-9183-4624-acdb-fb00ddb33ffe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg kivizsgálja, hol és hogyan készülhetett az a videó, amelyen állítólag izraeli katonák lelőnek egy fegyvertelen palesztint, majd örülnek is annak, hogy milyen jól sikerült a lövés. ","shortLead":"Az izraeli hadsereg kivizsgálja, hol és hogyan készülhetett az a videó, amelyen állítólag izraeli katonák lelőnek...","id":"20180410_Fegyvertelen_palesztin_leloveserol_keszult_video_ugyeben_nyomoznak_Izraelben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=289ce176-9183-4624-acdb-fb00ddb33ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c142e03c-d7e6-4f57-b651-327538aada02","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Fegyvertelen_palesztin_leloveserol_keszult_video_ugyeben_nyomoznak_Izraelben","timestamp":"2018. április. 10. 13:38","title":"Fegyvertelen palesztin lelövéséről készült videó ügyében nyomoznak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66776ed-c507-4a85-9ae7-8e90c57e2104","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Elég egy telefon, hogy megoldja a helyzetet.","shortLead":"Elég egy telefon, hogy megoldja a helyzetet.","id":"20180410_Tobb_eve_megszunt_cegektol_kerheti_a_kamara_a_hozzajarulast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e66776ed-c507-4a85-9ae7-8e90c57e2104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455483ef-7806-481d-b52e-01803abdd9d0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180410_Tobb_eve_megszunt_cegektol_kerheti_a_kamara_a_hozzajarulast","timestamp":"2018. április. 10. 13:06","title":"Több éve megszűnt cégektől kérheti a kamara a hozzájárulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk. Ahhoz, hogy demokratikus rendben élhessünk, a jelenlegit fel kell borítani. Vélemény.","shortLead":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk...","id":"20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d08cdf9-7488-4579-9290-e5a844a27fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","timestamp":"2018. április. 11. 17:10","title":"Révész: Kell, aki fölkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos megfogalmazás szerint a hét katona \"nem az eljárásnak megfelelően vették őrizetbe és büntették meg\" a rohingyákat.","shortLead":"A hivatalos megfogalmazás szerint a hét katona \"nem az eljárásnak megfelelően vették őrizetbe és büntették meg\"...","id":"20180410_tiz_evet_kapott_hat_mianmari_katona_tiz_rohingja_lemeszarlasaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa435028-ed54-4814-9732-b1f7dc1642dc","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_tiz_evet_kapott_hat_mianmari_katona_tiz_rohingja_lemeszarlasaert","timestamp":"2018. április. 10. 21:31","title":"Tíz évet kapott hat mianmari katona tíz rohingya lemészárlásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","shortLead":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","id":"20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153ee432-442b-4e3a-b08d-b20cdace9379","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","timestamp":"2018. április. 11. 12:03","title":"Mint egy szívverés, úgy pulzál a Föld mágneses mezeje, amit egy örvénylő jégóceán kelt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44d5a31-52c9-4533-9339-f2cbb4a61d22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"James Pallotta szerdán találkozik Róma főpolgármesterével, és elnézést kér, illetve ígérete szerint kifizeti az 500 eurós bírságot is.","shortLead":"James Pallotta szerdán találkozik Róma főpolgármesterével, és elnézést kér, illetve ígérete szerint kifizeti az 500...","id":"20180411_bocsanatot_kert_az_as_roma_elnoke_amiert_oromeben_megmartozott_egy_szokokutban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d44d5a31-52c9-4533-9339-f2cbb4a61d22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4428943-82f8-4aec-8b85-40703a61033f","keywords":null,"link":"/sport/20180411_bocsanatot_kert_az_as_roma_elnoke_amiert_oromeben_megmartozott_egy_szokokutban","timestamp":"2018. április. 11. 12:52","title":"Bocsánatot kért az AS Roma elnöke, amiért örömében megmártózott egy szökőkútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]