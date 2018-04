Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP elnökségi tagja, újdonsült parlamenti képviselője lapunknak erősítette meg, tényleg ajánlatot fog tenni a Magyar Nemzetre.","shortLead":"Az LMP elnökségi tagja, újdonsült parlamenti képviselője lapunknak erősítette meg, tényleg ajánlatot fog tenni a Magyar...","id":"20180410_Szel_Bernadett_behivta_Ungart_miutan_megtudta_megvenne_a_Magyar_Nemzetet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc26083-9c3a-4a4b-924c-6e6a830f7b30","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Szel_Bernadett_behivta_Ungart_miutan_megtudta_megvenne_a_Magyar_Nemzetet","timestamp":"2018. április. 10. 15:31","title":"Szél Bernadett behívta Ungárt, miután megtudta, megvenné a Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje másnak adja a mandátumát.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje másnak adja a mandátumát.","id":"20180410_nem_ul_be_a_parlamentbe_karacsony_gergely","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0935401a-6585-4444-8af8-674d86d28237","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_nem_ul_be_a_parlamentbe_karacsony_gergely","timestamp":"2018. április. 10. 21:21","title":"Nem ül be a parlamentbe Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dobozokat az Alkotmány utcai központban őrzik.","shortLead":"A dobozokat az Alkotmány utcai központban őrzik.","id":"20180410_nvb_sertetlenul_ertek_haza_az_urnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71e99cc-20de-42e3-8b14-3d752e6e5e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_nvb_sertetlenul_ertek_haza_az_urnak","timestamp":"2018. április. 10. 20:02","title":"NVB: Sértetlenül értek haza az urnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042b2782-7cfc-4f07-a5ef-1478d341bdd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megjelent a katonai puccsal hatalomra jutott miniszterelnök hatodik szerzeménye. ","shortLead":"Megjelent a katonai puccsal hatalomra jutott miniszterelnök hatodik szerzeménye. ","id":"20180410_itt_a_thaifoldi_kormanyfo_szivbemarkolo_dala_a_hatalomrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=042b2782-7cfc-4f07-a5ef-1478d341bdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8c3896-09a1-4fd9-958e-c8456034e506","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_itt_a_thaifoldi_kormanyfo_szivbemarkolo_dala_a_hatalomrol","timestamp":"2018. április. 10. 17:14","title":"Itt a thaiföldi kormányfő szívbemarkoló dala a hatalomról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk. Ahhoz, hogy demokratikus rendben élhessünk, a jelenlegit fel kell borítani. Vélemény.","shortLead":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk...","id":"20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d08cdf9-7488-4579-9290-e5a844a27fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","timestamp":"2018. április. 11. 17:10","title":"Révész: Kell, aki fölkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kreatív értesülése szerint a kutyatévével befutott Milkovics Pál is érdeklődik a lehetőség iránt.","shortLead":"A Kreatív értesülése szerint a kutyatévével befutott Milkovics Pál is érdeklődik a lehetőség iránt.","id":"20180411_Ujabb_megmentoje_lehet_a_Magyar_Nemzetnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2082cfc8-88f3-4f4f-acc2-852914095303","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Ujabb_megmentoje_lehet_a_Magyar_Nemzetnek","timestamp":"2018. április. 11. 12:22","title":"Újabb megmentője lehet a Magyar Nemzetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén nyolcvanéves lap ma kerül utoljára az újságárusokhoz. A Simicska Lajos tulajdonában álló újság hivatalosan tartós finanszírozási problémák miatt szűnik meg online kiadásával együtt.","shortLead":"Az idén nyolcvanéves lap ma kerül utoljára az újságárusokhoz. A Simicska Lajos tulajdonában álló újság hivatalosan...","id":"20180411_errol_ir_a_magyar_nemzet_utolso_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34536a1c-abf8-4ca0-8406-f09799f98159","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_errol_ir_a_magyar_nemzet_utolso_szama","timestamp":"2018. április. 11. 05:05","title":"Erről ír a Magyar Nemzet utolsó száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"\"Hihetetlen, hogy egy ember ilyen könnyedén semmivé tudja foszlatni az álmainkat, kivált egy ekkora feltámadás után\" – mondta Gianluigi Buffon, a Juventus kapusa az angol játékvezetőre, Michael Oliverre utalva, miután az az addig álomszerűen alakuló Bajnokok Ligája-visszavágón büntetőt ítélt a Real Madridnak a 93. percben.","shortLead":"\"Hihetetlen, hogy egy ember ilyen könnyedén semmivé tudja foszlatni az álmainkat, kivált egy ekkora feltámadás után\" –...","id":"20180412_gianluigi_buffon_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4120c033-032b-4539-872e-ba31b61c5474","keywords":null,"link":"/sport/20180412_gianluigi_buffon_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. április. 12. 12:19","title":"Buffon kifakadt: Az ilyen embernek szemeteskuka van a szíve helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]