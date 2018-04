Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé talán váratlan téma is előkerült Mark Zuckerberg az amerikai szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága előtti meghallgatásán. A Facebook vezetőjének arról is egyértelműen nyilatkoznia kellett, lehallgatják-e a felhasználóikat.","shortLead":"Kissé talán váratlan téma is előkerült Mark Zuckerberg az amerikai szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága...","id":"20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_facebook_lehallgatas_telefon_mikrofonjaval_osszeeskuves_elmelet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3fd37f-b5ac-4ea3-b191-318e3d0cb3d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_facebook_lehallgatas_telefon_mikrofonjaval_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2018. április. 11. 07:02","title":"Zuckerberg válaszoljon igennel vagy nemmel: a Facebook lehallgatja az embereket a telefonjuk mikrofonjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg vegyifegyver-támadás miatt. Az Eurocontrol nem nevezte meg, mely országoktól ered a potenciális rakétafenyegetés.","shortLead":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg...","id":"20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d807e10-5a14-4050-bf38-5d6bf7b63e93","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","timestamp":"2018. április. 11. 05:40","title":"Figyelmeztetést adott ki az Eurocontrol a Szíria ellen tervezett légicsapások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89718677-4736-45c1-a24b-6fd4b4f24f4c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Dzsudzsák Balázs két gólt szerzett, így csapata, az al-Vahda FC 3-0-ra legyőzte az al-Dzsazíra együttesét az egyesült arab emírségekbeli labdarúgó Elnök Kupa szerdai negyeddöntőjében.\r

\r

","shortLead":"Dzsudzsák Balázs két gólt szerzett, így csapata, az al-Vahda FC 3-0-ra legyőzte az al-Dzsazíra együttesét az egyesült...","id":"20180411_Regen_latott_golt_Dzsudzsak_Balazstol_Most_kettot_is_vagott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89718677-4736-45c1-a24b-6fd4b4f24f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf5f2ff-29ad-4523-9afd-30f691462146","keywords":null,"link":"/sport/20180411_Regen_latott_golt_Dzsudzsak_Balazstol_Most_kettot_is_vagott","timestamp":"2018. április. 11. 20:54","title":"Régen látott gólt Dzsudzsák Balázstól? Most kettőt is vágott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Nem érte meg nyolcvanadik születésnapját az 1938. augusztusában indított napilap, a Magyar Nemzet. A szerkesztőség még elkészítheti a holnapi búcsúszámot, s a csütörtöki, az egri Eszterházy Károly Egyetemen rendezendő tudományos konferencia évfordulós ünneplése laptemetéssé lényegül át.","shortLead":"Nem érte meg nyolcvanadik születésnapját az 1938. augusztusában indított napilap, a Magyar Nemzet. A szerkesztőség még...","id":"20180410_lapzarta_volt_egyszer_egy_magyar_nemzet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c730c1-91d8-402d-b9ec-46ceebaeb30a","keywords":null,"link":"/kultura/20180410_lapzarta_volt_egyszer_egy_magyar_nemzet","timestamp":"2018. április. 10. 18:30","title":"Lapzárta: Volt egyszer egy Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó néhány évbe telt elkészíteni a WebAuthn nevű hitelesítési szabványt, de a jelek szerint a legfontosabb böngészőkben hamarosan már el is lehet érni a jelszómentességre törekvő azonosítási megoldást.","shortLead":"Jó néhány évbe telt elkészíteni a WebAuthn nevű hitelesítési szabványt, de a jelek szerint a legfontosabb böngészőkben...","id":"20180412_jelszo_nelkuli_bepeles_webauthn_mozilla_firefox_google_chrome_biometrikus_azonositas_usb_kulcs_ujjlenyomat_arcfelismeres_belepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0f720b-7a9e-46ba-a508-94071043790b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_jelszo_nelkuli_bepeles_webauthn_mozilla_firefox_google_chrome_biometrikus_azonositas_usb_kulcs_ujjlenyomat_arcfelismeres_belepes","timestamp":"2018. április. 12. 08:03","title":"Olyan új funkció jön a böngészőkbe, amellyel kilőheti a jelszavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A showman-celeb a Facebook oldalán jelentette be, elköszön a csatornától.","shortLead":"A showman-celeb a Facebook oldalán jelentette be, elköszön a csatornától.","id":"20180410_Hajdu_Peter_otthagyja_az_ATVt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773b146a-265a-4e60-864b-aea52eb78ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Hajdu_Peter_otthagyja_az_ATVt","timestamp":"2018. április. 10. 23:46","title":"Hajdú Péter otthagyja az ATV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98de6221-edc9-450a-917e-ebbe8c95d2d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A válságban fuldokló Szudánban múlt hónapban nyolcvan politikai foglyot engedtek szabadon. Egyelőre nem tudni, hogy az elnök mostani rendelete pontosan hány bebörtönzött embert érint.","shortLead":"A válságban fuldokló Szudánban múlt hónapban nyolcvan politikai foglyot engedtek szabadon. Egyelőre nem tudni...","id":"20180410_szudanban_allitolag_szabadon_engedik_a_politikai_foglyokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98de6221-edc9-450a-917e-ebbe8c95d2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b444c97-13ea-43ec-a0e0-fc1ff99db4e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_szudanban_allitolag_szabadon_engedik_a_politikai_foglyokat","timestamp":"2018. április. 10. 21:17","title":"Szudánban állítólag szabadon engedik a politikai foglyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9486f42c-997f-466f-8be6-202071f3d23a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi utak közül a Váci útnak úgy tűnik, bérelt helye van a baleseti statisztikák élén. Gyakorlatilag minden hétre jut egy-két karambol erre a frekventált útvonalra. ","shortLead":"A fővárosi utak közül a Váci útnak úgy tűnik, bérelt helye van a baleseti statisztikák élén. Gyakorlatilag minden hétre...","id":"20180412_budapest_kozlekedes_veszelyes_utak_balesetek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9486f42c-997f-466f-8be6-202071f3d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5a81bb-187d-4272-a07d-b382f40b6684","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_budapest_kozlekedes_veszelyes_utak_balesetek","timestamp":"2018. április. 12. 09:22","title":"Itt a lista a legveszélyesebb budapesti utakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]