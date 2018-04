Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f71a355-afc3-47aa-b949-187b8e5e39cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy új \"forró Jupiter\" típusú, Naprendszeren kívüli planétát fedeztek fel a kutatók a Magyar Automatikus Távcsőhálózat-Déli félteke projekt keretében.","shortLead":"Négy új \"forró Jupiter\" típusú, Naprendszeren kívüli planétát fedeztek fel a kutatók a Magyar Automatikus...","id":"20180411_negy_uj_forro_jupiter_tipusu_exobolygot_fedeztek_fel_kutatok_hats_39_40_41_42","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f71a355-afc3-47aa-b949-187b8e5e39cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa91ec8-8d8c-4ec7-b6b4-78a9b7e6c6cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_negy_uj_forro_jupiter_tipusu_exobolygot_fedeztek_fel_kutatok_hats_39_40_41_42","timestamp":"2018. április. 11. 15:03","title":"Négy új forró exobolygót fedeztek fel, az egyiken 1826 Celsius-fok az átlaghőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ab0e2d-5fdc-4f90-b621-6bfbd5d0c5d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az április végi versenyhétvégén nemcsak Norbi, hanem a tulajdonában lévő csapat is rajthoz áll a a világ első számú túraautó-sorozatában.","shortLead":"Az április végi versenyhétvégén nemcsak Norbi, hanem a tulajdonában lévő csapat is rajthoz áll a a világ első számú...","id":"20180411_hungaroring_michelisz_magyar_csapat_wtcr_tcr_nagy_daniel_m1ra_wtcc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20ab0e2d-5fdc-4f90-b621-6bfbd5d0c5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7e0a16-da20-4079-8aff-a55216b1d7c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_hungaroring_michelisz_magyar_csapat_wtcr_tcr_nagy_daniel_m1ra_wtcc","timestamp":"2018. április. 11. 09:00","title":"Igazi örömünnep lehet a Hungaroringen: Michelisz saját magyar csapata is indul a WTCR-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","shortLead":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","id":"20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a92517-a083-476f-9fef-dd332a70c9a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2018. április. 11. 08:43","title":"Orbán Viktor utcáját versekkel írta tele valaki a költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f1402b-3f94-4a1f-9694-3b6cd8846d43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éles kritikát fogalmazott meg egy európai környezetvédelmi szervezet az autógyárakkal szemben, azt állítva, hogy annak ellenére, hogy tudnának a jelenlegieknél tisztább üzemű autókat fogalmazni, saját hasznuk maximalizálása érdekében ezt nem teszik meg. ","shortLead":"Éles kritikát fogalmazott meg egy európai környezetvédelmi szervezet az autógyárakkal szemben, azt állítva, hogy annak...","id":"20180412_Szandekosan_visszatartjak_uj_modelljeiket_az_autogyarak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9f1402b-3f94-4a1f-9694-3b6cd8846d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df51dded-2d9b-43ef-b037-d58b03f3e392","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_Szandekosan_visszatartjak_uj_modelljeiket_az_autogyarak","timestamp":"2018. április. 12. 12:24","title":"Már megmenthetnék a világot, de inkább visszatartják új modelljeiket az autógyárak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada38ca7-c88d-4b59-a7cb-430ceb07e832","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Óráról órára súlyosabbá válik a szíriai válság, s a konfliktus miatt közvetlen orosz-amerikai összecsapás törhet ki. A szavak háborúja már megkezdődött.","shortLead":"Óráról órára súlyosabbá válik a szíriai válság, s a konfliktus miatt közvetlen orosz-amerikai összecsapás törhet ki...","id":"20180411_Amerikaiorosz_konfliktus_johet_Sziriaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ada38ca7-c88d-4b59-a7cb-430ceb07e832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32985c76-35a6-4f73-94f1-a452751f78f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Amerikaiorosz_konfliktus_johet_Sziriaban","timestamp":"2018. április. 11. 16:00","title":"Az oroszok lelövik Trump rakétáit? Szíriában szuperhatalmi összecsapás fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott a választás kezdete előtt még megtalálható információk hosszú időre elérhetetlenek.","shortLead":"Az ott a választás kezdete előtt még megtalálható információk hosszú időre elérhetetlenek.","id":"20180410_nvi_informatikai_rendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512d2b2c-909f-40ce-8014-be24422ddfbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_nvi_informatikai_rendszer","timestamp":"2018. április. 10. 18:46","title":"Egy hétbe telhet összekalapálni az NVI informatikai rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f88447-5f75-4cc4-b08c-460cb3bdf68d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Smartmarkets londoni startup büszkén hirdeti: náluk a kb. száz munkavállaló mind tudja, mennyit keres a mellette ülő kollégája. Ez annak köszönhető, hogy a bérekről valamennyi alkalmazott bevonásával kollektív döntés születik. ","shortLead":"A Smartmarkets londoni startup büszkén hirdeti: náluk a kb. száz munkavállaló mind tudja, mennyit keres a mellette ülő...","id":"20180412_Nem_kamu_ezeknel_a_cegeknel_tenyleg_a_dolgozo_hatarozhatja_meg_a_fizeteset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62f88447-5f75-4cc4-b08c-460cb3bdf68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dccf90-089d-4b89-b410-ec10983c6f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_Nem_kamu_ezeknel_a_cegeknel_tenyleg_a_dolgozo_hatarozhatja_meg_a_fizeteset","timestamp":"2018. április. 12. 11:21","title":"Nem kamu, ezeknél a cégeknél tényleg a dolgozó határozhatja meg a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13f286-81a0-4e07-a776-1a2316e2a7d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat lehetett hallani arról az utóbbi időben, hogy két telefonon is dolgozik a Xiaomi. Egyiküket, egy erős középkategóriás készüléket, hamarosan be is mutathatja.","shortLead":"Sokat lehetett hallani arról az utóbbi időben, hogy két telefonon is dolgozik a Xiaomi. Egyiküket, egy erős...","id":"20180412_xiaomi_mi6x_bejelentese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d13f286-81a0-4e07-a776-1a2316e2a7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9277946c-725a-4a3d-930d-278c95dcb50f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_xiaomi_mi6x_bejelentese","timestamp":"2018. április. 12. 13:00","title":"Kiderült, hogy hol és mikor mutatja be a Xiaomi az újabb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]