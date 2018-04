Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9be2b14-bd80-46f0-9199-0e178ef5faac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elnökségnek vissza kell fizetnie a kampányra kapott közel 200 millió forintos állami támogatást. Juhász szerint öt ember lakása, egzisztenciája, családja van veszélyben, de nem adják fel.","shortLead":"Az elnökségnek vissza kell fizetnie a kampányra kapott közel 200 millió forintos állami támogatást. Juhász szerint öt...","id":"20180410_Juhasz_Peterek_nem_adjak_fel_gyujtest_inditottak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9be2b14-bd80-46f0-9199-0e178ef5faac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7298e4-007a-40fd-ad5c-31c9119641f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Juhasz_Peterek_nem_adjak_fel_gyujtest_inditottak","timestamp":"2018. április. 10. 11:22","title":"Juhász Péterék nem adják fel, gyűjtést indítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89718677-4736-45c1-a24b-6fd4b4f24f4c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Dzsudzsák Balázs két gólt szerzett, így csapata, az al-Vahda FC 3-0-ra legyőzte az al-Dzsazíra együttesét az egyesült arab emírségekbeli labdarúgó Elnök Kupa szerdai negyeddöntőjében.\r

\r

","shortLead":"Dzsudzsák Balázs két gólt szerzett, így csapata, az al-Vahda FC 3-0-ra legyőzte az al-Dzsazíra együttesét az egyesült...","id":"20180411_Regen_latott_golt_Dzsudzsak_Balazstol_Most_kettot_is_vagott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89718677-4736-45c1-a24b-6fd4b4f24f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf5f2ff-29ad-4523-9afd-30f691462146","keywords":null,"link":"/sport/20180411_Regen_latott_golt_Dzsudzsak_Balazstol_Most_kettot_is_vagott","timestamp":"2018. április. 11. 20:54","title":"Régen látott gólt Dzsudzsák Balázstól? Most kettőt is vágott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nemrég még arról beszélt, hogy belülről próbálják ellehetetleníteni, most beadta a lemondását.","shortLead":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nemrég még arról beszélt, hogy belülről próbálják ellehetetleníteni, most...","id":"20180410_Folytatodik_a_botrany_a_kamaraban_lemondott_a_BKIK_elnoke_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb02384c-673e-460b-a27f-84812f0c09ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Folytatodik_a_botrany_a_kamaraban_lemondott_a_BKIK_elnoke_is","timestamp":"2018. április. 10. 11:55","title":"Folytatódik a botrány a kamarában, lemondott a BKIK elnöke is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c18643-4e1c-4234-b56e-6c91cf647c77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban megkezdik az osztrák főváros első önjáró elektromos autóbuszának tesztelését. A sofőr nélküli buszt először a bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien leopoldaui garázsában próbálgatják, majd ősztől tesztelik forgalomban. Menetrendszerűen 2019-től szállíthat utasokat.","shortLead":"A napokban megkezdik az osztrák főváros első önjáró elektromos autóbuszának tesztelését. A sofőr nélküli buszt először...","id":"20180412_becs_onvezeto_busz_teszteles","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1c18643-4e1c-4234-b56e-6c91cf647c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a010a523-6899-41a0-b895-11df2a41cdcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_becs_onvezeto_busz_teszteles","timestamp":"2018. április. 12. 08:21","title":"Bécs tényleg nem Budapest: 2019-től önvezető busz is viheti az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Ma általában két véglet között élnek az emberek: vagy mindenen stresszelnek, vagy semmi sem tudja megrendíteni lelki békéjüket. Orvostanhallgató koromban mentőápolóként rengetegszer hallottam, hogy orvosok komoly tekintettel azt tanácsolják betegeiknek, mintegy univerzálisan kijátszható jolly-joker kártya: hogy kerülje a stresszt. A gond az, hogy ha mélyebben belegondolunk, ez egy bújtatott öngyilkossági felhívás. – Márky Ádám, mindfulness kutató írása","shortLead":"Ma általában két véglet között élnek az emberek: vagy mindenen stresszelnek, vagy semmi sem tudja megrendíteni lelki...","id":"HVG_konferencia_20180411_Keruld_a_stresszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bc52d8-fdf8-466f-95b6-9614910753b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20180411_Keruld_a_stresszt","timestamp":"2018. április. 11. 10:56","title":"Kerüld a stresszt - hangzik a gyakori bújtatott öngyilkossági felhívás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Óda angol akcentussal is szépen szól. ","shortLead":"Az Óda angol akcentussal is szépen szól. ","id":"20180411_Iden_Jozsef_Attilat_szavalt_magyarul_a_brit_nagykovet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34544de4-054b-458b-bb5c-f7ea8091b1aa","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Iden_Jozsef_Attilat_szavalt_magyarul_a_brit_nagykovet","timestamp":"2018. április. 11. 13:10","title":"Idén József Attilát szavalt magyarul a brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1832bd-10d7-4384-a314-6b832368d0cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A logika akár valami olyasmi is lehetett, hogy ha az út szélén nem lehet parkírozni, akkor a közepén talán igen.","shortLead":"A logika akár valami olyasmi is lehetett, hogy ha az út szélén nem lehet parkírozni, akkor a közepén talán igen.","id":"20180411_a_nap_fotoja_szentendren_az_ut_kellos_kozepere_sikerult_leparkolni_egy_audi_q5tel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1832bd-10d7-4384-a314-6b832368d0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdc8d2a-577e-4e37-8815-ff7a656fce6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_a_nap_fotoja_szentendren_az_ut_kellos_kozepere_sikerult_leparkolni_egy_audi_q5tel","timestamp":"2018. április. 11. 06:41","title":"A nap fotója: Szentendrén az út kellős közepére sikerült leparkolni egy Audi Q5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c076a3-fda1-4b66-97e2-a2ced8b7d9a6","c_author":"Gergely Márton","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"20180410_A_Magyar_Nemzet_bezarasarol_Simicska_egy_geci","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46c076a3-fda1-4b66-97e2-a2ced8b7d9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff68e9f-e0b8-478c-8ec1-58420833d28a","keywords":null,"link":"/velemeny/20180410_A_Magyar_Nemzet_bezarasarol_Simicska_egy_geci","timestamp":"2018. április. 10. 14:35","title":"A Magyar Nemzet bezárásáról: Simicska egy geci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]