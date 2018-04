Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9486f42c-997f-466f-8be6-202071f3d23a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi utak közül a Váci útnak úgy tűnik, bérelt helye van a baleseti statisztikák élén. Gyakorlatilag minden hétre jut egy-két karambol erre a frekventált útvonalra. ","shortLead":"A fővárosi utak közül a Váci útnak úgy tűnik, bérelt helye van a baleseti statisztikák élén. Gyakorlatilag minden hétre...","id":"20180412_budapest_kozlekedes_veszelyes_utak_balesetek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9486f42c-997f-466f-8be6-202071f3d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5a81bb-187d-4272-a07d-b382f40b6684","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_budapest_kozlekedes_veszelyes_utak_balesetek","timestamp":"2018. április. 12. 09:22","title":"Itt a lista a legveszélyesebb budapesti utakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d71642-7583-490a-a393-5ff994dbab91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lemondott elnök a parlamenti mandátumát sem veszi át, a háttérből ad majd tanácsokat. De visszatérhet majd.","shortLead":"A lemondott elnök a parlamenti mandátumát sem veszi át, a háttérből ad majd tanácsokat. De visszatérhet majd.","id":"20180412_Vona_tanacsado_lesz_a_Jobbiknal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d71642-7583-490a-a393-5ff994dbab91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30863085-113b-4222-9deb-d20e7a1fe0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Vona_tanacsado_lesz_a_Jobbiknal","timestamp":"2018. április. 12. 11:06","title":"Vona tanácsadó lesz a Jobbiknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","shortLead":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","id":"20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e545d2b3-9c53-408d-bc17-57756723e598","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","timestamp":"2018. április. 12. 06:01","title":"A meleg idővel megérkezett a pollenszezon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","shortLead":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","id":"20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b57d09-db37-4c4c-9df6-52f185130806","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","timestamp":"2018. április. 10. 18:46","title":"Videó: Tesla-motort kapott az öreg Honda, most legyorsulja a Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18ff8f4-b705-4cac-8900-6c2b3c55af7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet megkongatta a vészharangot az illiberális demokráciák miatt a legfrissebb jelentésében.\r

","shortLead":"A szervezet megkongatta a vészharangot az illiberális demokráciák miatt a legfrissebb jelentésében.\r

","id":"20180411_A_Freedom_House_szerint_indokoltak_lennenek_a_szankciok_Magyarorszag_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18ff8f4-b705-4cac-8900-6c2b3c55af7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4358d6f9-efe4-4740-994f-38fa49448b82","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_Freedom_House_szerint_indokoltak_lennenek_a_szankciok_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. április. 11. 07:39","title":"Indokoltak lennének a szankciók Magyarország ellen a Freedom House szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisebbik fia, Mészöly Géza azt mondta, apja nincs életveszélyben, de szóba került egy esetleges gyomortranszplantáció is.","shortLead":"Kisebbik fia, Mészöly Géza azt mondta, apja nincs életveszélyben, de szóba került egy esetleges gyomortranszplantáció...","id":"20180412_Transzplantacio_varhat_Meszoly_Kalmanra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774c92f3-37a3-4bcb-b871-5f9064f3b31b","keywords":null,"link":"/sport/20180412_Transzplantacio_varhat_Meszoly_Kalmanra","timestamp":"2018. április. 12. 10:03","title":"Transzplantáció várhat Mészöly Kálmánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be46e758-97a6-4ca3-8805-90d73d2c5828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg, nem itthon élő kettős állampolgár voksolt listára és egyéni jelöltre is az ukrán és a szerb határnál. Az RTL Klub stábja ott volt, a Házon Kívül című műsorban pedig megmutatják, mit látnak.","shortLead":"Rengeteg, nem itthon élő kettős állampolgár voksolt listára és egyéni jelöltre is az ukrán és a szerb határnál. Az RTL...","id":"20180410_Hataron_tuli_szavazatok_RTL_Klub","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be46e758-97a6-4ca3-8805-90d73d2c5828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74475f6-d8e8-4292-8af3-660584bbdcab","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Hataron_tuli_szavazatok_RTL_Klub","timestamp":"2018. április. 10. 23:20","title":"Óriási sürgés-forgás volt az ukrán-magyar határon vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén nyolcvanéves lap ma kerül utoljára az újságárusokhoz. A Simicska Lajos tulajdonában álló újság hivatalosan tartós finanszírozási problémák miatt szűnik meg online kiadásával együtt.","shortLead":"Az idén nyolcvanéves lap ma kerül utoljára az újságárusokhoz. A Simicska Lajos tulajdonában álló újság hivatalosan...","id":"20180411_errol_ir_a_magyar_nemzet_utolso_szama","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34536a1c-abf8-4ca0-8406-f09799f98159","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_errol_ir_a_magyar_nemzet_utolso_szama","timestamp":"2018. április. 11. 05:05","title":"Erről ír a Magyar Nemzet utolsó száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]