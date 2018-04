Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d64c064-b6ef-4cec-a09c-b830bee63ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook minden felhasználója, így a magyar felhasználók hírfolyamában is megjelenít majd egy olyan figyelmeztetést, amelynek linkjére kattintva azok egyszerűen áttekinthetik, hogy milyen alkalmazások férnek hozzá a közösségi hálózaton tárolt adataikhoz. A felületen keresztül lehetőségük lesz arra, hogy megvonják az adataikhoz való hozzáférést azoktól az alkalmazásoktól, amelyeket nem kívánnak többé használni.","shortLead":"A Facebook minden felhasználója, így a magyar felhasználók hírfolyamában is megjelenít majd egy olyan figyelmeztetést...","id":"20180410_facebook_adatvedelmi_beallitas_figyelmeztetes_hirfolyam_teteje_mi_ez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d64c064-b6ef-4cec-a09c-b830bee63ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabe7efb-fb14-49cc-9be8-6c1387f61861","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_facebook_adatvedelmi_beallitas_figyelmeztetes_hirfolyam_teteje_mi_ez","timestamp":"2018. április. 10. 08:03","title":"A Facebook ma mindenkinek feldob egy figyelmeztetést – figyeljen oda rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chilievő versenyen vett részt egy 34 éves férfi az Egyesült Államokban, de miután megette a világ egyik legerősebbnek mondott chilijét, napokon belül rosszul lett, a sürgősségin kötött ki.","shortLead":"Chilievő versenyen vett részt egy 34 éves férfi az Egyesült Államokban, de miután megette a világ egyik legerősebbnek...","id":"20180410_Elviselhetetlen_fejfajassal_vittek_korhazba_miutan_megette_a_vilag_egyik_legerosebb_chilijet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f54b69-a08a-42f3-97c4-c5048f32e1de","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Elviselhetetlen_fejfajassal_vittek_korhazba_miutan_megette_a_vilag_egyik_legerosebb_chilijet","timestamp":"2018. április. 10. 10:01","title":"Elviselhetetlen fejfájással vitték kórházba, miután megette a világ egyik legerősebb chilijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik már készíti elő az újrászámláláshoz a beadványokat. ","shortLead":"A Jobbik már készíti elő az újrászámláláshoz a beadványokat. ","id":"20180410_A_Jobbik_szerint_egy_kamuparthoz_konyveltek_a_szavazataikat_egy_szavazokorben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81320fe4-002b-4812-af99-fca352524417","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_A_Jobbik_szerint_egy_kamuparthoz_konyveltek_a_szavazataikat_egy_szavazokorben","timestamp":"2018. április. 10. 12:41","title":"A Jobbik szerint egy kamupárthoz könyvelték a szavazataikat egy szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát, enni, inni, beszélni sem tudott többé. Most reményt kapott arra, hogy javul majd az életminősége.","shortLead":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát...","id":"20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e2764f-6a2a-40c0-a81c-a4a135f5b098","keywords":null,"link":"/elet/20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","timestamp":"2018. április. 11. 13:31","title":"Új alsó ajkat és állat növesztettek egy rákbeteg brit nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a217a1d4-201b-4075-9d1c-3dafe11b2977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar autósok európai viszonylatban is szabálykövetők egy belga felmérés szerint.","shortLead":"A magyar autósok európai viszonylatban is szabálykövetők egy belga felmérés szerint.","id":"20180410_Magyar_autosok_Europa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a217a1d4-201b-4075-9d1c-3dafe11b2977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4410172-a1f0-4f05-906f-b60a261f73c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_Magyar_autosok_Europa","timestamp":"2018. április. 10. 10:23","title":"Magyar autósok: gyorshajtásban elöl, ittas vezetésben hátul vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU eltökélt amellett, hogy Budapesten maradjon – ez derült ki abból a levélből, amely a Facebookon kering Michael Ignatieff rektor aláírásával. ","shortLead":"A CEU eltökélt amellett, hogy Budapesten maradjon – ez derült ki abból a levélből, amely a Facebookon kering Michael...","id":"20180410_lesz_ugyan_becsi_kampusza_a_ceunak_de_maradni_akarnak_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11922975-a444-4deb-ae58-1567d0cb178f","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_lesz_ugyan_becsi_kampusza_a_ceunak_de_maradni_akarnak_budapesten","timestamp":"2018. április. 10. 14:56","title":"Lesz ugyan bécsi kampusza a CEU-nak, de maradni akarnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Witzmann Mihály tette a dolgát, és rákérdezett a vagyonkezelőnél, hogy akarnak-e migránsokat telepíteni a balatonőszödi kormányüdülőbe. ","shortLead":"Witzmann Mihály tette a dolgát, és rákérdezett a vagyonkezelőnél, hogy akarnak-e migránsokat telepíteni a balatonőszödi...","id":"20180410_hihetetlenul_megnyugtatott_mindenkit_siofok_fideszes_kepviseloje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26440b90-330c-408e-b763-208970b97ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_hihetetlenul_megnyugtatott_mindenkit_siofok_fideszes_kepviseloje","timestamp":"2018. április. 10. 15:43","title":"Hihetetlenül megnyugtatott mindenkit Siófok fideszes képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Nem érte meg nyolcvanadik születésnapját az 1938. augusztusában indított napilap, a Magyar Nemzet. A szerkesztőség még elkészítheti a holnapi búcsúszámot, s a csütörtöki, az egri Eszterházy Károly Egyetemen rendezendő tudományos konferencia évfordulós ünneplése laptemetéssé lényegül át.","shortLead":"Nem érte meg nyolcvanadik születésnapját az 1938. augusztusában indított napilap, a Magyar Nemzet. A szerkesztőség még...","id":"20180410_lapzarta_volt_egyszer_egy_magyar_nemzet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c730c1-91d8-402d-b9ec-46ceebaeb30a","keywords":null,"link":"/kultura/20180410_lapzarta_volt_egyszer_egy_magyar_nemzet","timestamp":"2018. április. 10. 18:30","title":"Lapzárta: Volt egyszer egy Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]