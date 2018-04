Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de5cd92e-8b38-4fcb-a193-32c012d7c3d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 11-e József Attila születésnapja, s egyben a Magyar Költészet Napja. Ennek apropóján gyűjtöttünk össze 11 felejthetetlen megzenésített verset. ","shortLead":"Április 11-e József Attila születésnapja, s egyben a Magyar Költészet Napja. Ennek apropóján gyűjtöttünk össze 11...","id":"20180411_Baccal_velem_Hetedik_Tiszta_szivvel__a_kolteszet_tenyleg_rock_and_roll","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de5cd92e-8b38-4fcb-a193-32c012d7c3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b3b0be-7d36-432e-9112-df6a6f4ae5ac","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Baccal_velem_Hetedik_Tiszta_szivvel__a_kolteszet_tenyleg_rock_and_roll","timestamp":"2018. április. 11. 14:10","title":"Baccál vélem, Hetedik, Tiszta szívvel – a költészet tényleg rock and roll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760e725b-c62a-491e-969b-416393954910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos aggályokat vet fel a TASZ szerint a Nemzeti Választási Iroda honlapjának jelenlegi működése: a csak csökkentett módban és adattartalommal elérhető oldal ugyanis akadályozza a jogorvoslathoz való jog érvényre jutását a választási eljárásban.","shortLead":"Súlyos aggályokat vet fel a TASZ szerint a Nemzeti Választási Iroda honlapjának jelenlegi működése: a csak csökkentett...","id":"20180411_Nemcsak_ciki_jogilag_is_sulyosan_aggalyos_a_valasztasi_honlap_lerobbanasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=760e725b-c62a-491e-969b-416393954910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7265a5ea-a9d0-411a-8bca-2f81283db7de","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Nemcsak_ciki_jogilag_is_sulyosan_aggalyos_a_valasztasi_honlap_lerobbanasa","timestamp":"2018. április. 11. 14:00","title":"Nemcsak ciki, jogilag is súlyosan aggályos a választási honlap lerobbanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64760ffa-b027-490d-b899-f024a4730836","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyértelmű, fölényes győzelmet aratott a 15 éve hatalmon lévő Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök a szerdai előrehozott államfőválasztáson az exit poll eredmények szerint.","shortLead":"Egyértelmű, fölényes győzelmet aratott a 15 éve hatalmon lévő Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök a szerdai előrehozott...","id":"20180411_ilham_aliyev_gyozelem_elorehozott_elnokvalasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64760ffa-b027-490d-b899-f024a4730836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66099f93-a90d-4904-961a-5ee2edb1ebb6","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_ilham_aliyev_gyozelem_elorehozott_elnokvalasztas","timestamp":"2018. április. 11. 21:15","title":"Nincs meglepetés: újraválasztották az azeri diktátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704ecfac-026a-4d94-8afd-135a500a160a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bicikliút egy természetvédelmi övezeten halad át, a közeli gyárban keletkező hővel fűtik majd, hogy ne kelljen télen sót használni. ","shortLead":"A bicikliút egy természetvédelmi övezeten halad át, a közeli gyárban keletkező hővel fűtik majd, hogy ne kelljen télen...","id":"20180410_hollandiaban_futott_bicikliut_is_lesz_mar_hogy_ne_kelljen_telen_sozni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=704ecfac-026a-4d94-8afd-135a500a160a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c4ee95-2166-43e2-842f-912fcbba87e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_hollandiaban_futott_bicikliut_is_lesz_mar_hogy_ne_kelljen_telen_sozni","timestamp":"2018. április. 10. 19:43","title":"Hollandiában fűtött bicikliút is lesz már, hogy ne kelljen télen sózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","shortLead":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","id":"20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d64056-8433-4c98-a09c-79252e024e32","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","timestamp":"2018. április. 11. 14:57","title":"Nem vicc: kápolna is lesz az épülő szegedi stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5819e6d9-d4c5-457b-ab72-dc0d22f6db50","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészítsen ki tíz verset!","shortLead":"Egészítsen ki tíz verset!","id":"20180411_Ej_mi_a_ko__tenyleg_ismeri_a_magyar_verseket_Kviz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5819e6d9-d4c5-457b-ab72-dc0d22f6db50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92732dc-fd74-4763-8b48-24e81f82c2f5","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Ej_mi_a_ko__tenyleg_ismeri_a_magyar_verseket_Kviz","timestamp":"2018. április. 11. 15:45","title":"Ej, mi a kő! – avagy mennyire ismeri a magyar verseket? Kvíz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál nőnek a bíróság előtt kellett felelnie a kifizetődő álsztori miatt.","shortLead":"Az ausztrál nőnek a bíróság előtt kellett felelnie a kifizetődő álsztori miatt.","id":"20180411_Bekamuzta_a_rakot_majd_bezsebelte_a_tobb_tizezer_dollaros_adomanyokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f12485-798c-4400-9930-91e2cd827863","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Bekamuzta_a_rakot_majd_bezsebelte_a_tobb_tizezer_dollaros_adomanyokat","timestamp":"2018. április. 11. 08:33","title":"Bekamuzta a rákot, majd bezsebelte a több tízezer dolláros adományokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d6a4cb-8327-4596-b10a-2d86a4dc3b6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 25 ezren vesztették életüket tavaly az Európai Unió útjain, ami azt jelenti, hogy aligha sikerül elérni az a 2010-ben kitűzött célt, amely szerint 2020-ra meg kellene felezni a közúti balesetek halálos áldozatainak a számát.","shortLead":"Több mint 25 ezren vesztették életüket tavaly az Európai Unió útjain, ami azt jelenti, hogy aligha sikerül elérni...","id":"20180411_Kisvarosnyi_ember_vesztette_eletet_tavaly_az_europai_utakon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13d6a4cb-8327-4596-b10a-2d86a4dc3b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206bcae3-bf37-4c12-9fdf-f07be0bb90f4","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Kisvarosnyi_ember_vesztette_eletet_tavaly_az_europai_utakon","timestamp":"2018. április. 11. 12:12","title":"Kisvárosnyi ember vesztette életét tavaly az európai utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]