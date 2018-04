Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén nyolcvanéves lap ma kerül utoljára az újságárusokhoz. A Simicska Lajos tulajdonában álló újság hivatalosan tartós finanszírozási problémák miatt szűnik meg online kiadásával együtt.","shortLead":"Az idén nyolcvanéves lap ma kerül utoljára az újságárusokhoz. A Simicska Lajos tulajdonában álló újság hivatalosan...","id":"20180411_errol_ir_a_magyar_nemzet_utolso_szama","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34536a1c-abf8-4ca0-8406-f09799f98159","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_errol_ir_a_magyar_nemzet_utolso_szama","timestamp":"2018. április. 11. 05:05","title":"Erről ír a Magyar Nemzet utolsó száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","shortLead":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","id":"20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153ee432-442b-4e3a-b08d-b20cdace9379","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","timestamp":"2018. április. 11. 12:03","title":"Mint egy szívverés, úgy pulzál a Föld mágneses mezeje, amit egy örvénylő jégóceán kelt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Róna Dániel a Corvinus Politikatudományi Intézetének egyetemi tanársegédje, aki az elmúlt hónapokban az MSZP-Párbeszédet segítette tanácsaival. Vele csinált interjút a Magyar Narancs.","shortLead":"Róna Dániel a Corvinus Politikatudományi Intézetének egyetemi tanársegédje, aki az elmúlt hónapokban...","id":"20180411_A_migranskampany_hozta_a_Fidesz_uj_szavazoit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd408f83-6862-4f8a-b185-87410b898630","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_migranskampany_hozta_a_Fidesz_uj_szavazoit","timestamp":"2018. április. 11. 10:43","title":"A migránskampány hozta a Fidesz új szavazóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország azt javasolja majd az ENSZ-ben, hogy nemzetközi ellenőrök vizsgálják meg az állítólagos szíriai vegyifegyver-támadás helyszínét. Moszkva eddig nem támogatta a helyszíni vizsgálatot, sőt azt állította, a támadásról szóló hír provokáció. Az álláspont megváltozását az okozhatja, hogy az USA kemény válaszcsapásra készül. ","shortLead":"Oroszország azt javasolja majd az ENSZ-ben, hogy nemzetközi ellenőrök vizsgálják meg az állítólagos szíriai...","id":"20180410_Moszkva_mar_tamogatja_a_vegyifegyverhasznalat_kivizsgalasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70bb983-8608-4020-9164-b530652e3884","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Moszkva_mar_tamogatja_a_vegyifegyverhasznalat_kivizsgalasat","timestamp":"2018. április. 10. 16:09","title":"Moszkva már támogatja a vegyifegyver-használat kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bipoláris zavarral diagnosztizálták, most már jól van, és felvállalja a betegségét.","shortLead":"Bipoláris zavarral diagnosztizálták, most már jól van, és felvállalja a betegségét.","id":"20180412_Mariah_Carey_beteg_es_batran_beszel_rola","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251deff2-c679-459e-988b-9e54420bcbee","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Mariah_Carey_beteg_es_batran_beszel_rola","timestamp":"2018. április. 12. 09:15","title":"Mariah Carey beteg, és bátran beszél róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","shortLead":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","id":"20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f53811-a090-4e9e-8ede-e9afe2b257f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","timestamp":"2018. április. 12. 06:11","title":"Május 7-én alakul meg a parlament, rögtön a Stop Sorossal kezdenek a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a riói és tokiói nyári olimpiát, de a nemrég véget ért dél-koreai téli olimpiát is pénzért vették meg. 137 e-mail tanúskodik erről – állítja a Soeul Broadcasting System. ","shortLead":"Nemcsak a riói és tokiói nyári olimpiát, de a nemrég véget ért dél-koreai téli olimpiát is pénzért vették meg. 137...","id":"20180411_Olimpiat_szeretne_rendezni_Hivja_Papa_Massata_Diackot_o_majd_elintezi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecaf424-93ad-4145-acdf-d40da140c149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Olimpiat_szeretne_rendezni_Hivja_Papa_Massata_Diackot_o_majd_elintezi","timestamp":"2018. április. 11. 17:02","title":"Olimpiát szeretne rendezni? Hívja Papa Massata Diackot, ő majd elintézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded55e2b-5619-4cbc-a493-220b92e69ec8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés nélkül indítható a Jelly Mario, a népszerű játékfigurából készült új, alternatív, böngészős játék, melynek különlegessége annak megvalósításában keresendő: ebben Mario úgy mozog, mintha csak egy zselészerű világban élne.","shortLead":"Telepítés nélkül indítható a Jelly Mario, a népszerű játékfigurából készült új, alternatív, böngészős játék, melynek...","id":"20180411_jelly_super_mario_bongeszos_jatek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded55e2b-5619-4cbc-a493-220b92e69ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1372d0-2114-45d9-89c9-50f5a295ad4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_jelly_super_mario_bongeszos_jatek","timestamp":"2018. április. 11. 19:03","title":"Ezzel a Super Marióval ingyen játszhat a böngészőjében, de újra kell tanulnia hozzá a fizikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]