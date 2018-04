Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"561ef0a4-5df5-4675-a459-ed253a008b29","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Múlt vasárnap késő délután futott be a hír egy tuti, megkérdőjelezhetetlen győzelemről. A KGB a hét végén a felső-ausztriai Welsben elnyerte a BBQ-versenyek legjelentősebb díját, a Grand Champion-t. Ezzel a valaha volt legeredményesebb magyar csapatként már a 6. helyen áll a 2018-as európai ranglistán.\r

\r

","shortLead":"Múlt vasárnap késő délután futott be a hír egy tuti, megkérdőjelezhetetlen győzelemről. A KGB a hét végén...","id":"20180412_Magyar_siker_sztori__a_KGB_nyeroszeriaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=561ef0a4-5df5-4675-a459-ed253a008b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fd314c-42c6-4929-a409-8f34b19c6eb4","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Magyar_siker_sztori__a_KGB_nyeroszeriaja","timestamp":"2018. április. 12. 18:28","title":"Magyar sikersztori – a KGB nyerőszériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"El kell bontani azt a teniszpályát, aminek a helyére stadion épülne, és nem lesz olcsó a munka.","shortLead":"El kell bontani azt a teniszpályát, aminek a helyére stadion épülne, és nem lesz olcsó a munka.","id":"20180412_Ez_most_nem_stadionepites_200_millio_forintert_bontanak_le_egy_teniszpalyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497e0fdb-b107-4024-b831-47555444368e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_Ez_most_nem_stadionepites_200_millio_forintert_bontanak_le_egy_teniszpalyat","timestamp":"2018. április. 12. 07:51","title":"Ez most nem stadionépítés: 200 millió forintért bontanak le egy teniszpályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Antonio Guterres főtitkár.","shortLead":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be...","id":"20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753ace60-510a-4821-ba83-fdb6cc11f30f","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","timestamp":"2018. április. 13. 18:42","title":"Vegyifegyver-ellenőrök érkeztek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a méreg forrását és felelősöket nem nevezett meg. A vizsgálatok eredményét és további részleteket a jövő szerdai rendkívüli ülésen mutatják be.","shortLead":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a méreg forrását és felelősöket nem nevezett meg. A vizsgálatok eredményét és további...","id":"20180412_megerositettek_tenyleg_novicsokkal_mergeztek_meg_szkripalt_es_a_lanyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbeb89c-a082-45d1-8e50-1a82ee0be115","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_megerositettek_tenyleg_novicsokkal_mergeztek_meg_szkripalt_es_a_lanyat","timestamp":"2018. április. 12. 16:00","title":"Megerősítették: tényleg Novicsokkal mérgezték meg Szkripalt és a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e69cae2-eeca-4cbf-9fcd-44863fb8e5bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Kornai Jánossal egy listára kerülni nekem mindig nagy élmény lesz” – ezt mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában elcsukló hangon csütörtök este Chikán Attila.","shortLead":"„Kornai Jánossal egy listára kerülni nekem mindig nagy élmény lesz” – ezt mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában...","id":"20180413_konnyeivel_kuszkodott_a_soros_zsoldosok_listajara_felkerult_chikan_attila","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e69cae2-eeca-4cbf-9fcd-44863fb8e5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffed9cd7-7355-4e25-875d-c85f6e023558","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_konnyeivel_kuszkodott_a_soros_zsoldosok_listajara_felkerult_chikan_attila","timestamp":"2018. április. 13. 07:18","title":"Könnyeivel küszködött a Soros-zsoldosok listájára felkerült Chikán Attila a Hír TV-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa1614a-d8c0-44ea-acfe-c27f2a779df7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üvegfalú balatoni nyaraló után üvegházban gondolkodik Matolcsy Ádám, ezúttal Akarattyán, ahol édesanyja a polgármester.","shortLead":"Üvegfalú balatoni nyaraló után üvegházban gondolkodik Matolcsy Ádám, ezúttal Akarattyán, ahol édesanyja a polgármester.","id":"20180412_Sorfozde_helyett_uveghazat_epitene_Matolcsy_Adam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa1614a-d8c0-44ea-acfe-c27f2a779df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24379109-9b77-416f-aeb7-eab8557274e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Sorfozde_helyett_uveghazat_epitene_Matolcsy_Adam","timestamp":"2018. április. 12. 12:38","title":"Sörfőzde helyett üvegházat építene Matolcsy Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41958f6-e8af-42f3-b5de-ea97312194a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossovere várhatóan már jövőre be fog mutatkozni.","shortLead":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossovere várhatóan már jövőre be fog mutatkozni.","id":"20180412_tesla_model_y_elektromos_villanyauto_akkumulator_elon_musk_kina_autogyartas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41958f6-e8af-42f3-b5de-ea97312194a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1c8f4b-322f-406a-b2b1-83966765ef33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_tesla_model_y_elektromos_villanyauto_akkumulator_elon_musk_kina_autogyartas","timestamp":"2018. április. 12. 13:27","title":"A vártnál hamarabb jöhet a következő Tesla, a titokzatos Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29b7f81-8598-405e-8393-01b9a9c34238","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Los Angeles megyei ügyészség vizsgálja a lehetőségét, hogy a szexuális zaklatási botrányba keveredett Kevin Spacey ellen vádat emelhessenek. ","shortLead":"A Los Angeles megyei ügyészség vizsgálja a lehetőségét, hogy a szexuális zaklatási botrányba keveredett Kevin Spacey...","id":"20180412_Vadat_emelhetnek_Kevin_Spacey_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c29b7f81-8598-405e-8393-01b9a9c34238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243b243b-218a-4c64-8a24-223b04e6ed54","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Vadat_emelhetnek_Kevin_Spacey_ellen","timestamp":"2018. április. 12. 10:13","title":"Vádat emelhetnek Kevin Spacey ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]