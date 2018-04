Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9486f42c-997f-466f-8be6-202071f3d23a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi utak közül a Váci útnak úgy tűnik, bérelt helye van a baleseti statisztikák élén. Gyakorlatilag minden hétre jut egy-két karambol erre a frekventált útvonalra. ","shortLead":"A fővárosi utak közül a Váci útnak úgy tűnik, bérelt helye van a baleseti statisztikák élén. Gyakorlatilag minden hétre...","id":"20180412_budapest_kozlekedes_veszelyes_utak_balesetek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9486f42c-997f-466f-8be6-202071f3d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5a81bb-187d-4272-a07d-b382f40b6684","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_budapest_kozlekedes_veszelyes_utak_balesetek","timestamp":"2018. április. 12. 09:22","title":"Itt a lista a legveszélyesebb budapesti utakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523da3eb-1f91-4006-ab41-6b25a88232e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Belenyúlhat az állam a lakáspiacba a műemlékvédelmi területeken, ha elővásárlási jogot jegyeztet be az ott található lakások és házak garázsaira. Márpedig úgy néz ki, most éppen ez történik.","shortLead":"Belenyúlhat az állam a lakáspiacba a műemlékvédelmi területeken, ha elővásárlási jogot jegyeztet be az ott található...","id":"20180413_A_muemleki_vedettsegu_teruleteken_belenyulhat_az_allam_a_lakaspiacba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=523da3eb-1f91-4006-ab41-6b25a88232e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247a2a7c-eadc-4573-bfc7-4d0af76994d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180413_A_muemleki_vedettsegu_teruleteken_belenyulhat_az_allam_a_lakaspiacba","timestamp":"2018. április. 13. 11:26","title":"A műemléki védettségű területeken belenyúlhat az állam a lakáspiacba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c18643-4e1c-4234-b56e-6c91cf647c77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban megkezdik az osztrák főváros első önjáró elektromos autóbuszának tesztelését. A sofőr nélküli buszt először a bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien leopoldaui garázsában próbálgatják, majd ősztől tesztelik forgalomban. Menetrendszerűen 2019-től szállíthat utasokat.","shortLead":"A napokban megkezdik az osztrák főváros első önjáró elektromos autóbuszának tesztelését. A sofőr nélküli buszt először...","id":"20180412_becs_onvezeto_busz_teszteles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1c18643-4e1c-4234-b56e-6c91cf647c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a010a523-6899-41a0-b895-11df2a41cdcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_becs_onvezeto_busz_teszteles","timestamp":"2018. április. 12. 08:21","title":"Bécs tényleg nem Budapest: 2019-től önvezető busz is viheti az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár papíron a hetilapot tulajdonló cég egyik első embere, Ungár Péter állítása szerint soha nem volt haszna a kormány mára egyik legfontosabb szócsövévé alakított Figyelőből. Az LMP-s politikus sem a lap által közölt, listázós cikkel, sem pedig az újság munkájával nem ért egyet. ","shortLead":"Bár papíron a hetilapot tulajdonló cég egyik első embere, Ungár Péter állítása szerint soha nem volt haszna a kormány...","id":"20180412_Ungar_Peter_nem_ert_egyet_a_Figyelo_civileket_is_vegzalo_listazos_cikkevel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82d92b8-3cc0-43f0-878a-23665d3b1df7","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Ungar_Peter_nem_ert_egyet_a_Figyelo_civileket_is_vegzalo_listazos_cikkevel","timestamp":"2018. április. 12. 16:02","title":"Ungár Péter nem ért egyet a Figyelő civileket is vegzáló, listázós cikkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64760ffa-b027-490d-b899-f024a4730836","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyértelmű, fölényes győzelmet aratott a 15 éve hatalmon lévő Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök a szerdai előrehozott államfőválasztáson az exit poll eredmények szerint.","shortLead":"Egyértelmű, fölényes győzelmet aratott a 15 éve hatalmon lévő Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök a szerdai előrehozott...","id":"20180411_ilham_aliyev_gyozelem_elorehozott_elnokvalasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64760ffa-b027-490d-b899-f024a4730836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66099f93-a90d-4904-961a-5ee2edb1ebb6","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_ilham_aliyev_gyozelem_elorehozott_elnokvalasztas","timestamp":"2018. április. 11. 21:15","title":"Nincs meglepetés: újraválasztották az azeri diktátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3211e51e-3f94-44a7-bb66-5bd3cc6cb45a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szikla a Herman Ottó Gimnázium diákigazgató-választására készült rövid klipben arra biztatta a diákokat, hogy szavazzanak a miskolci lány, Hanna osztályára. Mindenki meglepetésére a népszerű filmsztár magyarul is szólt.","shortLead":"A Szikla a Herman Ottó Gimnázium diákigazgató-választására készült rövid klipben arra biztatta a diákokat...","id":"20180412_Dwayne_Johson_magyarul_uzent_a_miskolci_gimiseknek_Szavazzatok_Hannara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3211e51e-3f94-44a7-bb66-5bd3cc6cb45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef58454-c8fd-4fdf-bb39-5900afb3b90e","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Dwayne_Johson_magyarul_uzent_a_miskolci_gimiseknek_Szavazzatok_Hannara","timestamp":"2018. április. 12. 21:17","title":"Dwayne Johnson magyarul üzent a miskolci gimiseknek: Szavazzatok Hannára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8e1dad-0639-48b9-8bcd-495f0cd7c67a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a legújabb amerikai izom-terepest, megérkezett az eddigi legdurvább Jeep Grand Cherokee.","shortLead":"Mutatjuk a legújabb amerikai izom-terepest, megérkezett az eddigi legdurvább Jeep Grand Cherokee.","id":"20180413_850_loero_jeep_izomkolosszus_terepjaro_tuning_grand_cherokee_amerikai_auto_v8_motor_hennessey","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a8e1dad-0639-48b9-8bcd-495f0cd7c67a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9d676f-9118-40a2-890d-5b2a42cdb530","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_850_loero_jeep_izomkolosszus_terepjaro_tuning_grand_cherokee_amerikai_auto_v8_motor_hennessey","timestamp":"2018. április. 13. 11:28","title":"Falbontáshoz és hegyek elhúzásához: itt a 850 lóerős Jeep izomkolosszus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","shortLead":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","id":"20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f53811-a090-4e9e-8ede-e9afe2b257f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","timestamp":"2018. április. 12. 06:11","title":"Május 7-én alakul meg a parlament, rögtön a Stop Sorossal kezdenek a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]