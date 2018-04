Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40e7fe60-c7ac-4cfa-b08a-3a8026af8142","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Vajon miért tolódott a magyar társadalom ennyire jobbra, és miért hagyták hidegen a Fidesz korrupciós ügyei? A HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"Vajon miért tolódott a magyar társadalom ennyire jobbra, és miért hagyták hidegen a Fidesz korrupciós ügyei? A HVG...","id":"201815_szomoru_vasarnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40e7fe60-c7ac-4cfa-b08a-3a8026af8142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10be854-c2e2-404b-90ba-eea7fb882349","keywords":null,"link":"/itthon/201815_szomoru_vasarnap","timestamp":"2018. április. 12. 11:40","title":"Jakus Ibolya: Szomorú vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új szintre jutott a civilek zaklatása a kormánypropagandista médiában: név szerint pellengérezték ki azokat, akik a Soros-bérencnek kikiáltott szervezeteknél dolgoznak. Az Amnesty International közleményben reagált.","shortLead":"Új szintre jutott a civilek zaklatása a kormánypropagandista médiában: név szerint pellengérezték ki azokat, akik...","id":"20180412_Az_Amnesty_valaszolt_a_listazo_Figyelonek_nem_ijednek_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9aec69-3a08-4451-b831-756bfe18befa","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Az_Amnesty_valaszolt_a_listazo_Figyelonek_nem_ijednek_meg","timestamp":"2018. április. 12. 12:42","title":"Az Amnesty válaszolt a listázó Figyelőnek: nem ijednek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7b40c3-d0b7-46af-9463-17987f336419","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament szakbizottsága a vasárnapi választások után még súlyosabbnak ítéli a helyzetet, ez is tükröződik a hetes cikkely szerinti eljárásról szóló jelentésben.","shortLead":"Az Európai Parlament szakbizottsága a vasárnapi választások után még súlyosabbnak ítéli a helyzetet, ez is tükröződik...","id":"20180412_Kemeny_buntetest_szabna_Magyarorszagra_az_EP","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db7b40c3-d0b7-46af-9463-17987f336419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f0f2ac-b589-49ba-965b-363ae73a30a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Kemeny_buntetest_szabna_Magyarorszagra_az_EP","timestamp":"2018. április. 12. 10:25","title":"Kemény büntetést szabna Magyarországra az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszel nagyot lépett, hogy a magyarok ne kapjanak kevesebb húst az ételeikbe.","shortLead":"Brüsszel nagyot lépett, hogy a magyarok ne kapjanak kevesebb húst az ételeikbe.","id":"20180412_Itt_a_javaslat_buntetheto_lehet_a_kettos_elelmiszerminoseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a254b3b-0a6b-4be1-8182-11949615dc4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Itt_a_javaslat_buntetheto_lehet_a_kettos_elelmiszerminoseg","timestamp":"2018. április. 12. 12:23","title":"Itt a javaslat: büntethető lehet a kettős élelmiszer-minőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0131b510-5d07-457e-b929-eb60d68305be","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc egyik cége építi az új lovas stadiont – gyakorlatilag egy hatalmas betonteknőt – Szilvásváradon, megnéztük, hogy áll az építkezés. A munkások még dolgoznak, a stadion majdnem kész. Képek és videó a helyszínről.","shortLead":"Mészáros Lőrinc egyik cége építi az új lovas stadiont – gyakorlatilag egy hatalmas betonteknőt – Szilvásváradon...","id":"20180413_Bekesen_megbujik_a_fak_kozt_a_szilvasvaradi_lovasstadion_csak_azok_a_reflektorok_ne_lennenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0131b510-5d07-457e-b929-eb60d68305be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891e1209-293d-4dc4-be4a-3cfd3e99e8a6","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Bekesen_megbujik_a_fak_kozt_a_szilvasvaradi_lovasstadion_csak_azok_a_reflektorok_ne_lennenek","timestamp":"2018. április. 13. 12:32","title":"Békésen megbújik a fák közt a szilvásváradi lovasstadion, csak azok a reflektorok ne lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Bibó István idézetével válaszoltak Schmidt Mária lapjának.","shortLead":"Bibó István idézetével válaszoltak Schmidt Mária lapjának.","id":"20180413_Uzent_az_ELTE_alkotmanyjogi_tanszeke_a_listazo_Figyelonek_ez_a_diktatura_sajatja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d12834a-d23e-45d0-98e0-74c68c54c643","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Uzent_az_ELTE_alkotmanyjogi_tanszeke_a_listazo_Figyelonek_ez_a_diktatura_sajatja","timestamp":"2018. április. 13. 18:56","title":"Üzent az ELTE alkotmányjogi tanszéke a listázó Figyelőnek: ez a diktatúra sajátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a341f291-9102-4f95-a059-0b1f7643b62e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a néppártosodás, nem akarnak visszatérni a szélsőjobbhoz.","shortLead":"Marad a néppártosodás, nem akarnak visszatérni a szélsőjobbhoz.","id":"20180412_nem_fordul_vissza_a_jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a341f291-9102-4f95-a059-0b1f7643b62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91dc7ca-c64b-4a08-b346-7f982e71067d","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_nem_fordul_vissza_a_jobbik","timestamp":"2018. április. 12. 09:15","title":"Nem fordul vissza a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt annyi, hogy dúsgazdagon vonulhatna vissza. De mi jöhet az újabb kétharmad után?","shortLead":"Hiába vált Simicska Lajos a Fidesz ellenségévé, a mutyigyanús ügyeit nem vizsgálták, és a vagyonából is megmaradt...","id":"20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebabeb63-0661-432f-8361-d254ebb127b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Simicska_gazdagon_vonulhatna_vissza_de_hagyjake","timestamp":"2018. április. 11. 20:15","title":"Simicska gazdagon vonulhatna vissza, de hagyják-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]