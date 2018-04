Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Szikla a Herman Ottó Gimnázium diákigazgató-választására készült rövid klipben arra biztatta a diákokat, hogy szavazzanak a miskolci lány, Hanna osztályára. Mindenki meglepetésére a népszerű filmsztár magyarul is szólt. Dwayne Johnson magyarul üzent a miskolci gimiseknek: Szavazzatok Hannára! 2018. április. 12. 21:17 A bejegyzése megírása utáni első két nap élete leghosszabbja volt – mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában Mészáros Luca, aki nemrég arról írt saját Facebook-oldalán, hogy ma Magyarországon nincs jövőképe egy 22 évesnek. A lány hamarosan befejezi az óvodapedagógus szakot, és gondolkodik azon, hogy testvérével Skóciába költözik. Megszólalt a lány, aki a magyar fiatalok kilátástalanságáról posztolt 2018. április. 13. 07:08 A fejlesztői szerint nemzetközi szinten is egyedülálló innováció hamarosan készen áll arra, hogy meghódítsa a világ vizeit, és megváltoztassa mindazt, amit a jet-skizésről eddig gondoltunk. Itt a világ első elektromos jetje, ráadásul magyarok csinálják 2018. április. 13. 13:03 Ezek 99 százalékát ráadásul az Európai Unió finanszírozza. Mészáros Lőrinc három hónap alatt 140 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert 2018. április. 12. 20:33 A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a méreg forrását és felelősöket nem nevezett meg. A vizsgálatok eredményét és további részleteket a jövő szerdai rendkívüli ülésen mutatják be. Megerősítették: tényleg Novicsokkal mérgezték meg Szkripalt és a lányát 2018. április. 12. 16:00 Nem igazán sikerült tartani a menetrendet tavaly sem, a vonatok nem egészen 12 százaléka késett a MÁV adatai szerint, és az arány nagyjából megfelelő a korábbi években regisztrált késések arányának. Tavaly 1 831 556 percet késtek itthon a vonatok 2018. április. 12. 15:14