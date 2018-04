Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Antonio Guterres főtitkár.","shortLead":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be...","id":"20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753ace60-510a-4821-ba83-fdb6cc11f30f","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","timestamp":"2018. április. 13. 18:42","title":"Vegyifegyver-ellenőrök érkeztek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Jégeső is lehet.","shortLead":"Jégeső is lehet.","id":"20180413_tovabb_tart_a_zivataros_korai_nyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546d0d45-5be2-425f-96fe-d1db1a9cf181","keywords":null,"link":"/idojaras/20180413_tovabb_tart_a_zivataros_korai_nyar","timestamp":"2018. április. 13. 05:14","title":"Tovább tart a zivataros korai nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfrissíti a levelezőrendszere megjelenését a Google. Az új dizájn több kényelmes újdonságot is tartalmaz.","shortLead":"Felfrissíti a levelezőrendszere megjelenését a Google. Az új dizájn több kényelmes újdonságot is tartalmaz.","id":"20180412_google_gmail_g_suite_uj_dizajn_valtozas_felhasznaloi_felulet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756eb6c0-f4f6-42dc-a620-fe7e2289673a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_google_gmail_g_suite_uj_dizajn_valtozas_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2018. április. 12. 17:03","title":"Megújul a Gmail kinézete, mutatjuk a változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6be0b8-9169-4d85-ae7d-036e1cc6e51c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Centenario Stadion legendás helyszín, de eljárt felett az idő, és nagyon sokba kerül a fenntartása.","shortLead":"A Centenario Stadion legendás helyszín, de eljárt felett az idő, és nagyon sokba kerül a fenntartása.","id":"20180412_leromboljak_az_elso_foci_vb_helyszinet_ha_uruguay_ismet_bajnoksagot_rendezhet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6be0b8-9169-4d85-ae7d-036e1cc6e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90af4369-72f2-46de-b649-7006d614a2af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_leromboljak_az_elso_foci_vb_helyszinet_ha_uruguay_ismet_bajnoksagot_rendezhet","timestamp":"2018. április. 12. 21:18","title":"Lerombolják az első foci vb helyszínét, ha Uruguay ismét bajnokságot rendezhet – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f07ec9-73f1-408e-97ec-5ad6157a24de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vér szerinti szülők 2013-ban haltak meg egy autóbalesetben, s az áldozatok szülei évekig harcoltak, egy béranya megszülhesse a lefagyasztott embriók egyikét. \r

","shortLead":"A vér szerinti szülők 2013-ban haltak meg egy autóbalesetben, s az áldozatok szülei évekig harcoltak, egy béranya...","id":"20180412_Negy_evvel_szulei_halala_utan_szuletett_egy_kinai_gyerek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f07ec9-73f1-408e-97ec-5ad6157a24de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ab7453-6fa6-47a6-942b-dc685ea3eea1","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Negy_evvel_szulei_halala_utan_szuletett_egy_kinai_gyerek","timestamp":"2018. április. 12. 10:06","title":"Négy évvel szülei halála után született egy kínai gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanazzal az operával nyitottak meg újra az operaházat, mint ami 1748-as megnyitón is műsoron volt. ","shortLead":"Ugyanazzal az operával nyitottak meg újra az operaházat, mint ami 1748-as megnyitón is műsoron volt. ","id":"20180412_ujra_szol_az_opera_nemetorszag_egyetlen_eredeti_barokk_szinhazaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94fad3c-105e-43a1-beed-b46dddb1b872","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_ujra_szol_az_opera_nemetorszag_egyetlen_eredeti_barokk_szinhazaban","timestamp":"2018. április. 12. 21:56","title":"Újra szól az opera Németország egyetlen eredeti barokk színházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisebbik fia, Mészöly Géza azt mondta, apja nincs életveszélyben, de szóba került egy esetleges gyomortranszplantáció is.","shortLead":"Kisebbik fia, Mészöly Géza azt mondta, apja nincs életveszélyben, de szóba került egy esetleges gyomortranszplantáció...","id":"20180412_Transzplantacio_varhat_Meszoly_Kalmanra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774c92f3-37a3-4bcb-b871-5f9064f3b31b","keywords":null,"link":"/sport/20180412_Transzplantacio_varhat_Meszoly_Kalmanra","timestamp":"2018. április. 12. 10:03","title":"Transzplantáció várhat Mészöly Kálmánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e762b42a-8dd8-449a-a6f7-e435d3ae34ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ legünnepeltebb tenorja decemberben ad gálakoncertet az Arénában. ","shortLead":"A világ legünnepeltebb tenorja decemberben ad gálakoncertet az Arénában. ","id":"20180412_Jon_Jose_Carreras","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e762b42a-8dd8-449a-a6f7-e435d3ae34ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4884d85-2e75-408c-9ec0-33ea32193933","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Jon_Jose_Carreras","timestamp":"2018. április. 12. 09:33","title":"Jön José Carreras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]